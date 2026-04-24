Crimen y Justicia

Exclusivo: las últimas imágenes del anestesista Alejandro Salazar antes de morir y los mensajes que intercambió con un amigo

Son del 19 de febrero pasado y forman parte del expediente que permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico. La investigación busca determinar si su muerte está vinculada con la causa por desvío de propofol en el hospital Italiano

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Imagen de cámara de seguridad muestra a un hombre de perfil, con camiseta blanca y pantalones cortos oscuros, caminando por un patio exterior con pavimento y plantas. Se ve la fecha 19/2/2026
Alejandro Zalazar saliendo de su edificio, ubicado en la calle Juncal al 4600, un día antes de que lo hallaran muerto en la habitación de su departamento

A las 22.01 del jueves 19 de febrero, el anestesista Alejandro Zalazar ingresó al edificio donde vivía —ubicado en la calle Juncal al 4600, en el barrio porteño de Palermo— como cualquier otra noche. Mientras cerraba la puerta, saludó con un gesto al personal de seguridad. Llevaba un sobre en la mano y vestía ropa deportiva. Minutos antes había estado en el gimnasio.

Esa fue la última vez que se lo vio con vida.

Al día siguiente, Zalazar fue hallado muerto en su departamento, con una vía conectada a su pie derecho, a través de la cual se habría administrado una sobredosis de propofol.

Su muerte —investigada por el fiscal Eduardo Cubría— quedó bajo la lupa de la Justicia en el marco de una investigación más amplia —a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera— por administración fraudulenta de medicamentos hospitalarios, en una trama que incluye el desvío de ampollas de propofol en el hospital Italiano. Los principales apuntados son el anestesista Hernán Boveri y la residente Delfina “Fini” Lanusse, ambos procesados, aunque apelaron la medida y solicitaron el sobreseimiento.

A dos meses de la muerte del anestesista, los investigadores intentan determinar si existe un vínculo entre ambos expedientes y si el deceso de Zalazar está relacionado con la sustracción de sustancias del hospital Italiano.

Dos capturas de pantalla de CCTV en escala de grises. La superior muestra a una persona caminando en un área pavimentada con un pasamanos, fecha 19/2/2026 visible
A las 20.06 Alejandro regresó a su casa con la misma ropa y una bolsa en la mano

Las últimas horas de Zalazar

Alejandro Zalazar tenía 31 años y era residente de tercer año de anestesiología en el Hospital Rivadavia. Además, hacía la rotación de Anestesiología Pediátrica en el Hospital Gutiérrez y también trabajaba en la Fundación Favaloro.

El viernes 20 de febrero, día en que fue hallado su cuerpo, debía presentarse a trabajar en esa institución. Como no lo hizo, sus colegas comenzaron a buscarlo hasta que lo encontraron sin vida en su departamento. Junto al cuerpo había una jeringa, una ampolla y un frasco que podrían corresponder a fentanilo y propofol, respectivamente.

Hasta el día anterior, nada hacía prever ese desenlace. Alejando fue a trabajar, hizo actividad física e incluso había quedado en encontrarse con su mejor amigo. Los investigadores lo saben porque pudieron reconstruir sus últimas 24 horas a partir de cámaras de seguridad y registros telefónicos.

Grabación en blanco y negro de cámara de seguridad mostrando a un hombre barbudo con camiseta y pantalón corto, manipulando una puerta de vidrio con un objeto en la mano derecha
A las 20.55, volvió a salir de su casa. Esta vez con ropa deportiva. En la mano llevaba el celular

Según consta en el expediente judicial en el que se investiga su muerte y al que accedió Infobae, el 19 de febrero Zalazar salió de su domicilio a las 08.05, vestido con una remera blanca, short negro y zapatillas. Llevaba una riñonera cruzada en el pecho. Durante el día, su teléfono impactó en antenas de la zona del hospital Gutiérrez.

Regresó a las 20.06 con la misma ropa y una bolsa en la mano. Menos de una hora después, a las 20.55, volvió a salir. Esta vez con ropa deportiva. Se dirigió al gimnasio del que era socio, ubicado a tres cuadras de su casa. A las 22.01 ingresó nuevamente al edificio y no volvió a salir del inmueble.

Del informe de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono se desprende que, esa noche, recibió una llamada perdida a las 21.30 y a las 22.07 hizo su última llamada saliente. Después, su línea quedó inactiva hasta el día siguiente a las 14.55, cuando su mejor amigo intentó ubicarlo sin éxito.

Imagen en blanco y negro de dos cuadros. Arriba: un hombre con las manos extendidas junto a un muro y dos perros en un patio. Abajo: primer plano de la mano del hombre
La última imagen con vida de Salazar es del jueves 19 de febrero a las 22.01. Fue capatado por las camáras de seguridad del edificio donde vivía en Palermo

“Me agarró el bajón”

El último contacto de Zalazar fue con F.M.T., uno de sus amigos más cercanos. Según declaró más tarde el joven, intercambiaron mensajes por WhatsApp con la idea de encontrarse esa noche. Las capturas de esa conversación, aportadas por el propio testigo, fueron incorporadas al expediente.

¿Qué dijo el amigo de Alejandro? Contó que habían hablado para verse esa noche, salir a caminar con el perro y sentarse en un bar. En un primer momento, el anestesista aceptó el plan: “Dale, ¿me bancás que llego y me baño? ¿O es muy tarde?”, le escribió.

Para entonces, de acuerdo con la reconstrucción del expediente, Zalazar ya había regresado a su departamento tras el entrenamiento. El chat muestra que, después de ese mensaje, la conversación se interrumpió durante algunos minutos. “Uh, me quedé dormidísimo”, se justificó.

Luego volvió a escribirle a su amigo. “Perdón doc, me agarró el bajón, pero mal. Perdón, posta. Podemos (hacer) algo mañana bien temprano”, fue uno de los últimos mensajes que envió.

Tres capturas de pantalla de chats de WhatsApp en un fondo oscuro, con mensajes en español e identificando al usuario como Alejandro Salazar
La última conversación de Alejandro Zalazar con su amigo. "Me agarró el bajón", le dijo

La conversación continuó de forma breve, hasta que finalmente acordaron verse al día siguiente. Nunca ocurrió.

“No sé por qué estaba bajón, él estaba bien. Estaba mal amorosamente porque había cortado hace poco con su expareja. No lo tomé tan literal. Si no hubiese rajado para allá. En un momento me escribió algo que no entendí. Me tranquilizó que me dijo: ‘Nos vemos mañana’”, declaró F.M.T.

La alarma se encendió al día siguiente, cuando Zalazar no se presentó a trabajar en la Fundación Favaloro, donde también trabajaba su amigo. “Me pareció raro”, explicó. Preocupado, intentó comunicarse varias veces sin éxito y se dirigió hasta el edificio. Como no tenía autorizació para ingresar, los empleados de seguridad se ofrecieron a ir tocar la puerta del departamento, pero nadie respondió.

Cuando finalmente lograron ingresar, lo encontraron sin signos vitales y con la misma remera deportiva que habia usado para ir a entrenar.

Primer plano de Alejandro Salazar, un hombre con cabello oscuro y barba, sonriendo levemente. Una persona con cabello rojizo y el rostro borroso aparece a su izquierda
Alejandro Zalazar tenía 31 años

Del informe de la autopsia se desprende que Alejandro Zalazar murió de un edema pulmonar. Sin embargo, la Justicia todavía no recibió el informe toxicológico final, que permitirá determinar qué sustancias había en su cuerpo, así como precisar la data de muerte.

Según pudo saber Infobae, la secuencia posterior a su regreso al departamento continúa sin una reconstrucción cerrada. Ese lapso, que va desde la salida del gimnasio hasta su ingreso al edificio a las 22.01 y se extiende durante toda la noche y parte del día siguiente, constituye hoy una de las principales incógnitas de la causa.

Tampoco está claro qué contenía el sobre que llevaba en la mano al ingresar al edificio ni si lo había adquirido en el trayecto desde el gimnasio hasta su casa. En ese marco, se requirió el relevamiento de cámaras de seguridad de comercios cercanos, especialmente de farmacias.

Lo que sí pudieron confirmar los investigadores es que Zalazar estaba solo cuando murió, entre la noche del 19 y el 20 de febrero. Esto surge, en primer lugar, de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Juncal 4600: para ingresar era necesario registrarse. Por otro lado, la puerta del departamento no presentaba signos de forzamiento ni rotura.

La causa continúa en etapa de instrucción y aún restan incorporar pericias clave al expediente.

*Con información de Omar Lavieri.

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