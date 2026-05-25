El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

La artista realizó un dump con imágenes junto a su pareja (Video: Instagram)

Tini Stoessel le dedicó a Rodrigo De Paul uno de los saludos de cumpleaños más tiernos. La cantante publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos y videos que repasan la vida en pareja con el mediocampista de la Selección Argentina, y lo acompañó con un texto breve que fue directo al corazón: “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”. En menos de una hora, la publicación acumuló más de 400 mil likes y 5.000 comentarios.

Rodrigo De Paul en una cena romántica en la playa: velas, fuego y una mirada perdida en el horizonte

Tini, Rodrigo y su perrita en un restaurante: una postal familiar que se coló entre las fotos del carrusel

De Paul cumplió 32 años este 24 de mayo y Tini eligió celebrarlo con un álbum que funciona como un recorrido íntimo por los momentos que construyeron juntos. Las imágenes muestran distintas versiones de la pareja: la del día a día en casa, la de las salidas nocturnas, la de los viajes, la de los momentos más cotidianos y descontracturados. Hay besos en el auto, selfies pegados mejilla a mejilla, cenas a la luz de las velas en la playa, noches de fiesta y momentos domésticos como Tini cortándole el pelo a Rodrigo al aire libre o los dos con máscaras de luz LED para el cuidado de la piel.

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Tini y Rodrigo en una cena: risas, tragos y la complicidad que caracteriza al posteo de cumpleaños

Rodrigo De Paul, en una cena nocturna al aire libre: una de las fotos en solitario que Tini incluyó en el posteo

Rodrigo De Paul de adolescente, el guiño tierno al pasado del futbolista que Tini incluyó en el carrusel

Entre las imágenes también aparece una foto de Rodrigo de niño, con gorra y cara de nene, que la cantante incluyó como un guiño tierno al pasado del futbolista. Y otra que ya circuló antes en redes: un video de los dos a los besos adentro de un auto, con la luz del sol entrando por la ventana, mientras cantan y bailan una canción que suena de fondo. Un clip que resume el tono de todo el carrusel: sin poses, sin producción, sin filtros.

Rodrigo De Paul, en una noche en lo que parece ser Miami: vino tinto, skyline y buzo Balenciaga

El futbolista, al sol con su mascota: un momento doméstico que Tini eligió para repasar la vida en pareja

Rodrigo De Paul en casa, con sombrero de paja: una imagen doméstica que Tini eligió para el saludo

El posteo también mostró a Rodrigo en distintos escenarios que hablan de su vida fuera de las canchas. En una foto aparece en Miami, sentado frente al agua con un vaso de vino tinto y una buzo de Balenciaga, con el skyline de la ciudad detrás. En otra, en una cena romántica en la playa, rodeado de velas y con el mar de fondo, con una expresión serena que contrasta con la intensidad que suele mostrar en el campo de juego. También hay una imagen con su perrita Fifi al sol, otra con sombrero de paja en la cocina de la casa y una selfie junto a Tini en una perfumería, los dos apoyados en el espejo con looks relajados.

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Tini y Rodrigo, en uno de los momentos íntimos que la cantante eligió para el saludo de cumpleaños

Rodrigo y Tini, en un momento cotidiano que la cantante eligió para repasar la vida en pareja

Los comentarios no tardaron en llegar. Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, fue una de las primeras en reaccionar: “Ay Dios mío LOS AMOOOO”, escribió con un emoji de cara sonriente. La periodista Juana Groisman comentó: “Los amooooo” y la creadora de contenido Eliane Gallero escribió: “Los quiero tantooooo”. El posteo también recibió likes de Oriana Sabatini, Momi Giardina, Emilia Ferrero, Marley y miles de seguidores que llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y celebración.

Una de las postales más románticas del álbum de cumpleaños que la cantante publicó en Instagram

La pareja, en uno de los momentos más espontáneos del carrusel de 19 fotos

Tini y Rodrigo, apoyados el uno en el otro dentro de un auto: una postal que define el tono del carrusel

La relación entre Tini y Rodrigo viene atravesando un momento de alta exposición pública, aunque la pareja eligió siempre mostrar los aspectos más humanos del vínculo antes que los más glamorosos. El carrusel de cumpleaños sigue esa línea: no hay fotos de eventos ni de alfombras rojas, sino instantáneas de la vida compartida que podrían pertenecer a cualquier pareja. Esa naturalidad es, precisamente, lo que más resonó entre sus seguidores.

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Tini y Rodrigo con sus máscaras de luz LED: el skincare en pareja también tuvo su lugar en el carrusel

Tini y Rodrigo en una perfumería, una selfie en el espejo que muestra la complicidad cotidiana de la pareja

La pareja en una noche de fiesta: Tini en primer plano y Rodrigo de fondo

El jugador del Inter de Miami y la cantante ya no se ocultan. Después de meses de turbulencias y rumores de infidelidades y embarazo, ambos demuestran el gran momento personal que viven. Por un lado él, a pocos días del Mundial, yendo a buscar el bicampeonato de la selección argentina. Por el otro ella terminó recientemente la gira nacional de Futttura y promete volver con mucha más música pronto.