El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Tini Stoessel le dedicó a Rodrigo De Paul uno de los saludos de cumpleaños más tiernos. La cantante publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos y videos que repasan la vida en pareja con el mediocampista de la Selección Argentina, y lo acompañó con un texto breve que fue directo al corazón: “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”. En menos de una hora, la publicación acumuló más de 400 mil likes y 5.000 comentarios.
De Paul cumplió 32 años este 24 de mayo y Tini eligió celebrarlo con un álbum que funciona como un recorrido íntimo por los momentos que construyeron juntos. Las imágenes muestran distintas versiones de la pareja: la del día a día en casa, la de las salidas nocturnas, la de los viajes, la de los momentos más cotidianos y descontracturados. Hay besos en el auto, selfies pegados mejilla a mejilla, cenas a la luz de las velas en la playa, noches de fiesta y momentos domésticos como Tini cortándole el pelo a Rodrigo al aire libre o los dos con máscaras de luz LED para el cuidado de la piel.
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Entre las imágenes también aparece una foto de Rodrigo de niño, con gorra y cara de nene, que la cantante incluyó como un guiño tierno al pasado del futbolista. Y otra que ya circuló antes en redes: un video de los dos a los besos adentro de un auto, con la luz del sol entrando por la ventana, mientras cantan y bailan una canción que suena de fondo. Un clip que resume el tono de todo el carrusel: sin poses, sin producción, sin filtros.
El posteo también mostró a Rodrigo en distintos escenarios que hablan de su vida fuera de las canchas. En una foto aparece en Miami, sentado frente al agua con un vaso de vino tinto y una buzo de Balenciaga, con el skyline de la ciudad detrás. En otra, en una cena romántica en la playa, rodeado de velas y con el mar de fondo, con una expresión serena que contrasta con la intensidad que suele mostrar en el campo de juego. También hay una imagen con su perrita Fifi al sol, otra con sombrero de paja en la cocina de la casa y una selfie junto a Tini en una perfumería, los dos apoyados en el espejo con looks relajados.
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Los comentarios no tardaron en llegar. Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, fue una de las primeras en reaccionar: “Ay Dios mío LOS AMOOOO”, escribió con un emoji de cara sonriente. La periodista Juana Groisman comentó: “Los amooooo” y la creadora de contenido Eliane Gallero escribió: “Los quiero tantooooo”. El posteo también recibió likes de Oriana Sabatini, Momi Giardina, Emilia Ferrero, Marley y miles de seguidores que llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y celebración.
La relación entre Tini y Rodrigo viene atravesando un momento de alta exposición pública, aunque la pareja eligió siempre mostrar los aspectos más humanos del vínculo antes que los más glamorosos. El carrusel de cumpleaños sigue esa línea: no hay fotos de eventos ni de alfombras rojas, sino instantáneas de la vida compartida que podrían pertenecer a cualquier pareja. Esa naturalidad es, precisamente, lo que más resonó entre sus seguidores.
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El jugador del Inter de Miami y la cantante ya no se ocultan. Después de meses de turbulencias y rumores de infidelidades y embarazo, ambos demuestran el gran momento personal que viven. Por un lado él, a pocos días del Mundial, yendo a buscar el bicampeonato de la selección argentina. Por el otro ella terminó recientemente la gira nacional de Futttura y promete volver con mucha más música pronto.
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