Muerte en Chascomús: el extenso prontuario del hombre que golpeó al chico de 15 años luego del accidente

El momento de la golpiza a Kevin después del accidente

La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que falleció luego de ser atropellado y golpeado, sumó un nuevo dato que complejiza aún más la trama: se conoció que el hombre que le dio la violenta golpiza en la cabeza, mientras lo asistía en la calle, tiene un extenso prontuario.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el agresor- identificado como Leandro Edgardo Marzellino (50)- aparece vinculado en expedientes penales por distintos delitos. Entre las acusaciones de mayor gravedad, destaca un expediente por abuso sexual con acceso carnal, iniciado en el año 2023 y que estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°1 de Dolores.

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En ese sentido, también trascendió que a la causa por violación se suman otros procesos en los que se lo acusó de daño y lesiones leves, en un expediente que comenzó en abril de 2024.

Su historial no termina ahí. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tiene expedientes en su contra que datan de hace más de 15 años. Uno tiene fecha el 6 de abril de 2009, en la que se lo acusó de de un episodio de violencia familiar, en el que intervino la Comisaría de Chascomús y el Juzgado de Paz local. Unos días antes, el 27 de marzo, aparece otro proceso abierto por daño y lesiones leves, tramitado ante la UFI N°1 de Dolores.

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En junio de 2010, otro legajo bajo la fiscalía de Dolores y el Juzgado de Ejecución Penal involucra a Marzellino en una secuencia similar: daño y lesiones leves.

En diálogo con distintos medios de comunicación luego de la muerte de Kevin, el abogado de la familia del chico de 15 años, José Arnaldo Equiza, reveló que el hombre “hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por abuso sexual", aunque aclaró que “no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia”.

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Las fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que, por el momento, Marzellino no figura como imputado en la causa que investiga la muerte del adolescente ni hay una orden de captura emitida en su contra. De hecho, en el expediente que tiene a su cargo la UFID N° 9 de Chascomús, cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, la única imputada por homicidio culposo es la joven que manejaba el auto que chocó con la moto en que la viajaba Kevin.

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