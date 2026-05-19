Crimen y Justicia

Juicio por Maradona: escándalo por un pedido de los acusadores para que Luque deje de declarar sistemáticamente

El planteo lo hizo el abogado de Diego Maradona Junior, quien dijo que las declaraciones del imputado entorpecen el debate. El contundente rechazo de todos los defensores

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Juicio Maradona - Leopoldo Luque con custodia policial
El neurocirujano Leopoldo Luque. (Fotografía RSFotos)

Como suele ocurrir en el juicio por la muerte de Maradona, la 11° audiencia del debate comenzó este martes con otro escándalo que obligó a los jueces a ir a un cuarto intermedio a pocos minutos del inicio. Esta vez, el motivo fue un planteo del abogado querellante Eduardo Ramírez, que representa a Diego Maradona Junior, quien solicitó que el imputado Leopoldo Luque deje de declarar sistemáticamente.

El pedido lo hizo justo antes de que el neurcirujano reanudara su relato ante los jueces luego de que el pasado jueves se cancelara su declaración por el conflicto que hubo con Gianinna Maradona, quien vio abruptamente una foto de la autopsia de su papá y se descompensó. En consecuencia, la jornada se levantó.

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Leopoldo Luque ya declaró unas seis veces ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro contra 0 en el debate oral nulo de 2025. Según dijo varias veces, su estrategia esta vez es defenderse de todo lo que podría comprometerlo en esta causa, donde está acusado de homicidio simple con dolo eventual. Se juega una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Sin embargo, el abogado Ramírez señaló que sus continuas declaraciones en el juicio obstaculizan la fluidez del proceso y genera demoras en el avance de la producción de prueba.

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Juicio de Maradona
Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque

La solicitud la respaldó el abogado Fernando Burlando y, en parte, también los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes no pidieron que deje de declarar, pero sí que lo haga siempre después de los testigos.

La fiscalía además fue contundente al opinar de la estrategia de Luque: “Hay una interrupción sistemática de nuestro labor. Estamos en nuestra etapa de interrogatorio y Luque y su defensa están alterando el orden procesal. Las argumentaciones de Luque son propias de un alegato, no versan sobre los hechos y observamos careos en cubierto y que Luque actúa como perito de peritos”.

Juicio de Maradona
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona

Y siguió: “Nos está impidiendo una secuencia lógica violando el principio de obejtividad. Vamos a pedir que primero declaren los testigos y que las declaraciones del imputado no sean argumentaciones jurídicas”.

Las defensas unidas a favor de Luque

Francisco Oneto, el defensor del neurocirujano, se mostró indignado por el pedido de los acusadores para que Luque deje de declarar. En su intervención, el abogado cuestionó el argumento de que sus declaraciones “demoran el debate” y arremetió contra los fiscales y querellantes.

“Lo que demora el debate son los planteos improcedentes... Dilatan las preguntas fuera del acto procesal, cada testigo está 4 horas porque le preguntan por Cuba. El acto procesal es entre el 11 y el 25 de noviembre”, dijo Oneto.

Y siguió: “Que el imputado se ponga a refutar a los testigos no está prohibido y lo que no está prohibido está permitido, dice la ley”.

Su postura fue apoyada por todas las defensas, que se unieron para respaldar el derecho de los imputados a declarar cuantas veces quieran.

El comentario general fue que, admitir una limitación sobre la declaración de los acusados sería sentar un precedente para el resto que y poner en crisis el juicio.

Vadim Mischanchuk, que representa a la psiquiatra Agustina Cosachov, dijo: “Rechazo el pedido de los querellantes. Luque puede declarar cuantas veces quiera, solo no puede divagar, y si divaga o no lo define el tribunal”.

Por su parte, Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de Swiss Medical, fue contundente: “El pedido de Ramírez es pedirles a ustedes que prendan fuego la Constitución Nacional”.

Y sumó: “La forma de no interrumpir la producción de prueba es que los imputados declaren cuando terminan los interrogatorios. Los acusadores se podrían poner de acuerdo en el interrogatorio porque se repiten siempre las preguntas de manera innecesaria. De ahí a cercenar el derecho a las defensas hay un abismo”.

Por último, el defensor de Mariano Perroni, jefe de enfermeros imputado, aseveró: “Mariano Perroni va a declarar varias veces si es necesario y no queremos que se vea perjudicado”.

La definición del tribunal

Los jueces, tras un cuarto intermedio, definieron que Leopoldo Luque podrá declarar cuando quiera y siempre y cuando ellos lo permitan. Sin embargo, advirtieron que no podrá contrdecir prueba ni abarir indirectamente el examen de un testigo o perito.

“A fin de asegurar el orden del debate, se mantiene que los imputados puedan declarar libremente y tal como el tribunal lo organice. Que se realice al finalizar cada bloque de producción de prueba. Sin embargo, el ejercicio no puede exceder la prueba ni aproximarse a una cuestión alegatoria”, resolvió el juez Gaig.

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