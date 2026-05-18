Confuso episodio en Chascomús: un adolescente fue atropellado, un vecino le dio una salvaje golpiza y murió

Así fue la agresión del hombre al menor de 15 años herido en el accidente en Chascomús

La localidad bonaerense de Chascomús fue escenario de una trágica secuencia, en la que un adolescente de 15 años fue atropellado por un auto mientras circulaba en una moto y luego, inexplicablemente, un hombre lo golpeó brutalmente en la cabeza mientras lo asistía. El menor murió dos días después tras agonizar en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el confuso episodio ocurrió el martes de la semana pasada en la zona de la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Allí, un Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima, identificada como Kevin Martínez, de 15, y S.M., otro menor de 17, quien era el que manejaba el vehículo.

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Por circunstancias que todavía la Justicia trata de esclarecer, lo cierto es que el choque fue violento y dejó a los dos menores en grave estado. En el caso del conductor de la moto, su estado es crítico y pelea por su vida, mientras que Martínez debió ser trasladado al Sanatorio Franchín, en el barrio porteño de Almagro, por la gravedad del cuadro. Allí murió el jueves pasado, de acuerdo con la confirmación oficial.

La moto en la que circulaban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús, cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.

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La información hasta el momento es que se trató de un accidente y que la conductora del auto no persiguió a los jóvenes, tal como trascendió inicialmente. Es por eso que la funcionaria judicial, que también tiene a su cargo la investigación del accidente, calificó el expediente como homicidio culposo.

Sin embargo, el caso no se limita sólo al accidente vial. Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que luego de la muerte de Kevin, el padrino y tío de la víctima, se presentó ante para aportar dos videos obtenidos de manera anónima, correspondientes a los minutos posteriores del accidente.

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El hombre de remera blanca mientras golpea al joven de 15 años

Las imágenes, a las que también accedió este medio, son escalofriantes. De acuerdo con lo que se observa, un hombre le aplica golpes de puño en la cabeza y sujeta por el cuello a Martínez, mientras estaba en el piso, sobre una camilla. A escasos metros se encontraba el personal policial, municipal y los médicos del SAME, quienes en ese momento separaron al agresor del menor herido.

Y es en este punto donde surge la principal pregunta: ¿por qué lo golpeó?. Según trascendió apenas ocurrió el hecho, se presumió que el hombre atacó al joven herido en venganza por un robo. Se llegó a decir que incluso la moto en la que circulaban los menores, que tiene pedido de secuestro activo, pertenecía al agresor. Sin embargo, por ahora, ningún dato en el expediente certifica esta información.

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Las fuentes oficiales revelaron a este medio que al parecer, el hombre que se ve en el video se acercó primero para asistir al chico de 15 años y en un momento, desbordado por la situación, comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza ante la mirada de los testigos.

“En el video se ve que el chico comenzó a gritar ‘gato’, ‘gato’, ‘gato’, con la cadera destrozada, y el hombre no supo cómo reaccionar y comenzó a golpearlo sin explicación en la cabeza”, dijo una fuente a Infobae. Se trata de un vecino de la zona que ya fue identificado y no tiene relación con ningún robo, añadió. “La situación lo desbordó”, indicaron.

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Por el momento, la única imputada en el expediente que investiga la fiscal Bertoletti Tramuja es la joven de 25 años que chocó con la moto y quien permaneció en el lugar, luego del accidente. En cuanto a los menores, se descubrió que el chico de 17 que todavía pelea por su vida, tiene antecedentes por robo.

La víctima fatal, en tanto, no registra ninguna causa en su contra, aunque están tratando de establecer si en alguna comisaría tuvo algún ingreso previo. La fiscal dispuso además la intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Chascomús para saber qué ocurrió. Ambos tiene domicilio registrado en esa localidad bonaerense.

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El resultado de la autopsia

Según denunció la familia, Kevin fue asesinado por el hombre que lo golpeó brutalmente en la cabeza. Sin embargo, las fuentes señalaron que por ahora los exámenes forenses no indicaron que las agresiones del vecino hayan sido la causa de la muerte.

De acuerdo con la autopsia practicada al cuerpo del adolescente en la Morgue Judicial de la Nación, se determinó como causa de muerte “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

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En ese sentido, señalaron que las lesiones fueron causadas por el choque con el Ford Ka.