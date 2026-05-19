Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

Representantes de Volaris y Key Institute durante la firma del convenio que facilitará la movilidad académica y profesional de estudiantes y docentes salvadoreños hacia México./ (Redes de Enrique Beltranena)

La aerolínea Volaris y el Key Institute de México establecieron un acuerdo para promover el desarrollo académico y profesional de estudiantes y docentes de El Salvador, facilitando el acceso a experiencias internacionales. La alianza, anunciada esta semana, permitirá hasta cien viajes para que beneficiarios salvadoreños realicen intercambios, prácticas y estancias académicas en territorio mexicano.

Según lo publicado por Enrique Beltranena, director general de Volaris, la colaboración con el Key Institute responde al objetivo de ampliar oportunidades para la comunidad educativa de El Salvador. “Facilitaremos hasta 100 viajes para que estudiantes y docentes accedan a experiencias académicas, prácticas profesionales e intercambios en México, fortaleciendo su formación y ampliando su visión internacional”, expresó Beltranena en su cuenta oficial de la red social X.

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El acuerdo firmado por representantes de Volaris y del Key Institute de Ingeniería y Ciencias busca democratizar el acceso a la movilidad internacional en la región centroamericana. La iniciativa pretende impactar la trayectoria educativa y profesional de los participantes, al exponerlos a entornos innovadores y redes de colaboración en México.

La aerolínea destacó que, para la compañía, democratizar los cielos implica también democratizar el acceso a oportunidades que permitan transformar vidas. La propuesta incluye el traslado de estudiantes y docentes, quienes podrán participar en programas de intercambio, pasantías y proyectos de investigación en diferentes sedes académicas mexicanas asociadas al Key Institute.

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Foto de Archivo: La alianza entre Volaris y el Key Institute permitirá hasta cien viajes para que jóvenes y maestros de El Salvador accedan a formación académica. /(REUTERS/Regis Duvignau - RC2DR7A44CIA)

Durante la firma del convenio, las autoridades de ambas entidades subrayaron el valor de la conectividad como motor de desarrollo para la región. “La conectividad también abre oportunidades”, afirmó Beltranena, al referirse al papel de la aviación en la integración educativa y profesional de Centroamérica.

¿Qué es el Key Institute y qué carreras ofrece?

El Key Institute de Ingeniería y Ciencias es una institución mexicana dedicada a la formación de profesionales en áreas de alta demanda tecnológica y científica. Reconocido por su enfoque en innovación y su red de vínculos internacionales, el instituto cuenta con programas orientados a disciplinas estratégicas para la industria moderna.

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Entre las carreras que ofrece el Key Institute destacan ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de datos, y tecnologías de la información. La institución promueve la movilidad estudiantil y la colaboración con empresas y universidades de América Latina, lo que permite a sus alumnos acceder a experiencias prácticas y proyectos internacionales.

Además, el modelo educativo del Key Institute pone énfasis en el desarrollo de competencias técnicas, habilidades de liderazgo y capacidad de adaptación a entornos globales. Su oferta académica integra materias de ciencia aplicada, gestión de proyectos y formación en idiomas, preparando a los estudiantes para insertarse en mercados laborales competitivos y cambiantes.

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El Key Institute ofrece carreras como ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de datos, y tecnologías de la información. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio con Volaris se suma a las estrategias del instituto para consolidar su presencia en la región centroamericana y fortalecer los lazos de cooperación con El Salvador. La alianza permitirá a los participantes ampliar su formación, acceder a nuevas redes de conocimiento y desarrollar una visión internacional de su área profesional.

Según los organizadores, el objetivo de impulsar viajes e intercambios es beneficiar a estudiantes y docentes seleccionados por méritos académicos y potencial de liderazgo.

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La iniciativa ha sido bien recibida en el sector educativo de El Salvador, que considera fundamental la apertura de canales para la movilidad y la internacionalización del talento joven. Con este acuerdo, Volaris y el Key Institute buscan consolidar un puente entre México y Centroamérica que favorezca la formación de profesionales preparados para los retos globales.