¡Amor convertido en alimento!: El Salvador fortalece su red con más de 600 salas de lactancia y tres bancos de leche

Personal de laboratorio manipula frascos de leche materna etiquetados en un banco de leche hospitalario, asegurando la provisión de nutrientes esenciales para bebés vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador fortalece su red de apoyo a la lactancia materna con tres bancos de leche ubicados en el Hospital de la Mujer, el Hospital de Santa Ana y el Hospital de San Miguel, una red de 75 centros recolectores a nivel nacional y más de 600 salas de lactancia en espacios públicos y privados.

Este avance se destaca hoy, 19 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Donación de la Leche Materna y fue tema central en la entrevista realizada por Canal 10 en el programa Entrevista AM, donde autoridades del Ministerio de Salud detallaron el funcionamiento, expansión y logros de esta infraestructura.

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De acuerdo con declaraciones de Jennifer Vanesa Girón Santos, jefa de la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud, la consolidación de esta red nacional ha permitido que la leche materna donada llegue a recién nacidos en situación de vulnerabilidad, especialmente prematuros y bebés con bajo peso.

Los bancos de leche funcionan como centros de acopio, análisis y pasteurización, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad e inocuidad requeridos tanto en la normativa nacional como internacional. Según el reporte de Girón, El Salvador fue el primer país fuera de Brasil en recibir una certificación internacional para bancos de leche otorgada por ese país sudamericano.

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La jefa de la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud, Jennifer Vanesa Girón Santos, durante la entrevista en el programa Entrevista AM de Canal 10 (Cortesía Entrevista AM).

En 2025, el sistema estatal recolectó y procesó más de 4,000 litros de leche materna, que beneficiaron a más de 2,000 recién nacidos. La cifra refleja un crecimiento sostenido respecto a años anteriores, impulsado por campañas de sensibilización, asesoría y acompañamiento a las madres donantes.

De acuerdo con la funcionaria, el número de mujeres que participan activamente en la donación supera actualmente el millar, frente a las 300 registradas antes de la implementación de la actual política estatal.

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El Ministerio de Salud ha articulado la política de donación de leche materna a través de un marco legal robusto, que incluye:

Ley Crecer Juntos

Ley Nacer con Cariño

Ley Amor Convertido en Alimento.

Estas normas establecen la protección, promoción y apoyo a la lactancia y la donación, articulando esfuerzos entre el sector público, el privado y la sociedad civil. El país figura entre los 45 con legislación y políticas públicas estructuradas sobre lactancia materna y donación.

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Una madre con el cabello recogido extrae leche materna con un extractor eléctrico en una luminosa sala de lactancia, con varios frascos de leche preparados sobre una mesa auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salas de lactancia y centros recolectores: el engranaje que garantiza la leche materna a los recién nacidos

La red de apoyo estatal integra 75 centros recolectores, distribuidos estratégicamente en hospitales y unidades de salud en las cinco regiones del país. Estos centros operan bajo estrictos protocolos de calidad, desde la recepción de la leche hasta su almacenamiento y traslado a los bancos para el procesamiento final.

El personal técnico realiza valoraciones clínicas y análisis sanguíneos a las donantes, acompañando el proceso con asesoría sobre prácticas seguras de extracción, conservación y transporte. Según Girón Santos, la leche destinada a donación debe ser fresca, con menos de una semana de congelación, y almacenada en recipientes adecuados, lavados con jabón neutro y agua.

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Cada centro recolector maneja metas mensuales de acopio, lo que permite mantener una reserva suficiente para atender la demanda de recién nacidos en situación de vulnerabilidad. El volumen de leche procesado y distribuido depende de la capacitación del personal y la información que reciben las madres donantes. El acompañamiento técnico ha sido clave para minimizar las pérdidas y aumentar el aprovechamiento del recurso.

El sistema cuenta también con más de 600 salas de lactancia, habilitadas en espacios públicos y privados, desde empresas hasta aeropuertos y sitios turísticos. Estas salas, promovidas por el Ministerio de Salud y la Oficina de Lactancia Materna, ofrecen condiciones de privacidad y comodidad para facilitar la extracción y conservación de la leche tanto para consumo propio como para donación.

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Sala de lactancia materna equipada para la extracción y conservación de leche, con información sobre la composición y beneficios de la leche materna (Cortesía Bandesal).

Para facilitar el acceso a información y la coordinación de donaciones, se ha implementado la plataforma digital “Amor Convertido en Alimento”, donde las interesadas pueden consultar los centros recolectores, las salas de lactancia y recibir asesoría. Desde su inauguración a finales de 2024, la plataforma ha procesado más de 2,500 solicitudes.

El acceso universal a la leche materna donada se consolida como una prioridad estatal para garantizar la salud, la nutrición y el desarrollo de la primera infancia en El Salvador.

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