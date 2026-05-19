Crimen y Justicia

A los golpes y empujones: así se resistió una pareja a una entradera que sufrieron en su vivienda en la Costa Atlántica

El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Santa Clara del Mar. Las impactantes imágenes

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Durante el robo, se produjeron forcejeos con los delincuentes

Un grupo de delincuentes protagonizó una violenta entradera en una vivienda de la localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, donde mantuvieron un feroz forcejeo con los dueños de la casa. Tuvieron que huir por la resistencia de la familia.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio ocurrió durante la noche del pasado 15 de mayo, cuando los cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a la propiedad, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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El hecho se produjo alrededor de las 23:28 en una vivienda ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, en la zona balnearia cercana a Mar del Plata. Los asaltantes, vestidos de negro y con linternas, sorprendieron a una mujer que se encontraba en el patio delantero de la casa.

La víctima comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a su pareja, quien salió a enfrentar a los delincuentes. En medio de golpes, gritos y empujones, los ladrones agredieron brutalmente a la mujer mientras el hombre intentaba defenderla. Finalmente, los asaltantes escaparon saltando por una pared ante la resistencia de las víctimas.

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En las imágenes también puede observarse cómo uno de los sospechosos toma a la mujer del cabello y la arroja al suelo, además de golpearla violentamente durante el ataque. De acuerdo con información de Noticias Argentinas (NA), los golpes contra la mujer no pasaron a mayores.

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