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El Salvador: pandillero del Barrio 18 recibe condena de 148 años de cárcel por homicidios, entre ellos el de un policía

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso la condena en ausencia luego de acreditar la responsabilidad del acusado en diversos crímenes cometidos entre 2012 y 2015.

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Retrato frontal de caricatura con rostro delgado, cabello crespo corto y piel morena sobre fondo de franjas blancas y negras, simulando ficha policial.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó 148 años de prisión en ausencia para César Josué Jandres Jandres por homicidios y pertenencia a organización terrorista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó una sentencia de 148 años de prisión en ausencia para César Josué Jandres Jandres, integrante de la facción Revolucionarios del Barrio 18, tras hallarlo responsable de tres homicidios agravados, una privación de libertad, un robo agravado y de integrar una organización terrorista.

La resolución judicial detalló que el condenado, conocido también como saylin o trunca, recibió 60 años de cárcel por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil, 30 años por cada uno de los homicidios agravados de otras dos personas, 12 años por pertenencia a organizaciones terroristas, 10 años por robo agravado y seis años por privación de libertad.

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César Josué Jandres Jandres, alias saylin o trunca, recibió 60 años de cárcel por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil y condenas adicionales por otros delitos. (Imagen: FGR)
César Josué Jandres Jandres, alias saylin o trunca, recibió 60 años de cárcel por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil y condenas adicionales por otros delitos. (Imagen: FGR)

Los delitos atribuidos a Jandres Jandres ocurrieron entre 2012 y 2015 en el distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Durante ese periodo, los fiscales comprobaron la participación activa del pandillero en los hechos que motivaron la condena.

En el mismo proceso, el tribunal también condenó a Edwin Mauricio Gutiérrez Godínez, alias inocente o budín, a 12 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado. Ambos formaban parte de la cancha Santa Clara del Barrio 18, facción Revolucionarios, que operaba en esa zona.

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En el mismo proceso, Edwin Mauricio Gutiérrez Godínez fue sentenciado a 12 años de prisión por organizaciones terroristas, actuando como parte de la cancha Santa Clara del Barrio 18. (Imagen: FGR)
En el mismo proceso, Edwin Mauricio Gutiérrez Godínez fue sentenciado a 12 años de prisión por organizaciones terroristas, actuando como parte de la cancha Santa Clara del Barrio 18. (Imagen: FGR)

El tribunal giró las órdenes de captura correspondientes contra los dos condenados. La representación fiscal confirmó que otros sujetos involucrados en los asesinatos ya habían recibido condenas previas.

Estructuras criminales de la MS-13 también enfrentan condenas colectivas

Un total de 37 miembros de una estructura delictiva vinculada a la MS-13 fueron sentenciados a penas que alcanzan los 66 años de prisión. El grupo operaba en San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán, y pertenecía al programa Cabañas, clica Saicos Locos Salvatruchos.

Durante una audiencia única, la Fiscalía General de la República presentó pruebas que resultaron en condenas por delitos como agrupaciones ilícitas, extorsión, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia de objetos prohibidos.

Entre los condenados figura Carlos Armando Ramos Rodríguez, identificado como homeboy y responsable de la base en la colonia Praderas, cantón Jiboa. Ramos fue sentenciado a 66 años de cárcel por portación ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas.

Estructuras criminales de la MS-13 fueron condenadas colectivamente: 37 miembros recibieron penas de hasta 66 años de prisión en San Rafael Cedros, Cuscatlán. (Foto: FGR)
Estructuras criminales de la MS-13 fueron condenadas colectivamente: 37 miembros recibieron penas de hasta 66 años de prisión en San Rafael Cedros, Cuscatlán. (Foto: FGR)

Por otro lado, René Balmore López Aguillón, también homeboy y encargado del sector de cantón El Copinol, recibió 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Lo mismo ocurrió con Salvador Antonio Martínez Ruíz y José Amadeo Huezo López, quienes recibieron igual condena y tenían el mismo rango dentro de la organización.

Dentro del grupo sentenciado se encuentran colaboradores, chequeos y observadores, quienes recibieron penas que oscilan entre 25 y 30 años de cárcel, según su nivel de participación y jerarquía en la estructura.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

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