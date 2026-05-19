Crimen y Justicia

La muerte del adolescente que se accidentó y fue golpeado en Chascomús: la Justicia analiza un video previo al choque

La filmación muestra al Ford Ka una cuadra antes del impacto y, según fuentes del caso, no se observa una persecución de la conductora a los adolescentes. Todavía esperan el informe final de la autopsia y una pericia accidentológica. La familia marchó este lunes y sostiene que la golpiza posterior fue determinante

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Así fue la agresión del hombre al menor de 15 años herido en el accidente en Chascomús

La muerte de Kevin Martínez dejó conmocionada a la comunidad de Chascomús. El adolescente de 15 años murió dos días después de protagonizar un choque en moto y de ser golpeado por un vecino cuando ya estaba herido, una secuencia que quedó registrada en video y que derivó en un fuerte reclamo de su familia contra la Policía.

Este lunes por la tarde, familiares, amigos y vecinos marcharon por las calles de la ciudad para pedir justicia. La movilización comenzó a las 16 en Misiones 81 y llegó hasta las puertas de la comisaría local, donde la madre del adolescente, Romina, volvió a reclamar por la agresión posterior al accidente y por la falta de intervención de los efectivos que estaban en el lugar.

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Mientras tanto, la Justicia analiza una filmación previa al choque. Según indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente, el video no registró el impacto de la Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y su amigo, pero sí muestra al Ford Ka conducido por una joven de 25 años circulando una cuadra antes de la colisión. En esas imágenes, de acuerdo con las mismas fuentes, no se advierte que la conductora viniera persiguiendo a los adolescentes que iban en la moto.

La filmación muestra al vehículo avanzar a baja velocidad por la esquina anterior. También permite advertir que los dos adolescentes que iban en la moto circulaban sin casco, un dato que será evaluado junto con el resto de la evidencia en la pericia accidentológica. Los investigadores todavía esperan ese informe para reconstruir con precisión la mecánica del choque. Además, resta conocer la autopsia completa, que será clave para determinar si la muerte de Kevin estuvo vinculada al impacto o a la golpiza posterior.

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Familiares de Kevin Martínez marcharon para pedir Justicia en Chascomús. Según dijo su madre, no existía ningún vínculo previo entre su hijo y el agresor

El hecho ocurrió el martes pasado en la zona de Jacarandá y Julián Quintana. Tras el impacto, mientras la ambulancia asistía al conductor de la moto, Kevin quedó en el lugar a la esperando ser revisado. Fue en ese contexto cuando, según denunció la familia, un vecino de la zona, identificado como Marcelino, se acercó y lo atacó. La agresión quedó registrada en un video y se convirtió en el centro del reclamo familiar.

Kevin tuvo un accidente de tránsito y quedó tendido en el piso con la pierna rota, gritando. La otra persona fue llevada por los médicos porque era más urgente, y él se quedó esperando que lo vuelvan a buscar. En ese momento, esta persona se acercó y la Policía permitió que eso pasara. Hay un video que habla por sí solo”, dijo la madre del menor, Romina, en diálogo con TN.

La mujer señaló que no existía ningún vínculo previo entre su hijo y el agresor. Sobre la reacción del atacante, expresó: “El video muestra cómo él se mueve de manera cómoda en el lugar, sin ninguna alteración. Pensó en qué momento golpear a mi hijo, que fue cuando lo esposaron y quedó sin sus manos libres. Ahí decidió actuar de una manera que no tiene explicación”.

Romina indicó que la familia aún espera los resultados definitivos de la autopsia para que se pueda establecer con precisión qué causó la muerte de Kevin. Además, volvió a cuestionar la falta de intervención policial: “Lo que se ve también en el video es el no actuar de la Policía. Le reclamamos que estaban y no estaban. Ellos no hicieron nada. No detuvieron al agresor, no eran diez personas, era una persona arriba de mi hijo”.

Muerte de Kevin Martinez en Chascomús: habla la madre
Romina la madre de Kevin (Foto/Captura TN)

A las declaraciones de los familiares se sumó la del abogado José Equiza, representante de la familia Martínez, quien sostuvo que la muerte del adolescente fue consecuencia de la agresión posterior al choque.

La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”, aseguró.

Para el abogado de la familia, las filmaciones marcaron un quiebre en la investigación. “Con los videos hubo un antes y un después, hubo un cambio importante en la causa”, afirmó.

“El informe preliminar habla de varios golpes. Ahora lo que hay que determinar es cuál es el golpe que lleva a la muerte de Kevin”, detalló Equiza. Y agregó: “Da impresión ver el video. Es una animalada la forma en la que lo sujeta y le pega”.

Por último, el abogado manifestó que no tiene dudas de que el informe final de autopsia confirmará la hipótesis de la familia: que la muerte de Kevin no fue consecuencia del accidente, sino del ataque posterior atribuido a Marcelino.

El letrado sostuvo que el adolescente murió producto de los golpes que recibió en la cabeza

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Infobae aclararon que, por el momento, el informe preliminar de autopsia no permite establecer que las agresiones del vecino hayan sido la causa de la muerte. De acuerdo con ese resultado preliminar, la autopsia practicada al cuerpo del adolescente en la Morgue Judicial de la Nación determinó como causa de muerte “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

En ese sentido, las fuentes indicaron que la hipótesis más probable, hasta ahora, es que el nexo causal con el fallecimiento esté vinculado al accidente con el Ford Ka. De todos modos, remarcaron que todavía resta conocer el informe completo para precisar qué lesiones provocaron el desenlace fatal.

Hasta el momento, la única persona imputada formalmente en la causa es la conductora del Ford Ka, bajo la calificación de homicidio culposo. El vecino señalado por la golpiza fue identificado, pero todavía no fue detenido.

La investigación está a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, de la UFID N° 9 de Chascomús.

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