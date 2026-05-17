Los emotivos mensajes de despedida de los amigos de la joven argentina que murió en un accidente en Australia

Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un accidente en Australia, recibió mensajes de despedida de sus amigos en su última publicación de Instagram

El nombre de Serena Andreatta se conoció en las últimas horas tras la noticia de su fallecimiento en un brutal accidente de tránsito en Australia, mientras cumplía con “el viaje de sus sueños”. La joven rosarina de 26 años fue una de las víctimas fatales del siniestro que se registró el último jueves en la autopista Bruce Highway, ruta entre Cairns y Airlie Beach en el estado de Queensland.

Cinco días antes de la tragedia, Serena había publicado una foto en una playa de Tailandia, uno de los destinos que formó parte de su recorrido antes de llegar a Australia.

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Esa imagen se convirtió, tras su muerte, en el espacio donde amigos y conocidos volcaron su dolor. Los mensajes se acumularon: “Vuela alto hermosa”, “Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia”, “con tantas ganas que tenías de vivir, no puedo creerlo”.

Emojis de palomas, corazones rotos y caritas tristes completaron la postal de una despedida que nadie esperaba.

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Los comentarios en el último posteo de Serena

Una compañera de viaje le dedicó un posteo en sus historias de Instagram que resumió, con pocas palabras, lo que Serena representaba para quienes la conocieron en el camino: “Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere.”

Una compañera de viaje le dedicó un mensaje en Instagram a Serena

Andreatta había llegado a Australia el 17 de abril de 2026. Tras diez días en Sídney, continuó su recorrido por el resto del país junto a su amiga Valentina Accardi. El jueves por la noche, el micro de la empresa FlixBus en el que ambas viajaban volcó en la Bruce Highway, cerca de Gumlu, luego de colisionar con otro vehículo.

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El colectivo trasladaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros. Las autoridades de Queensland describieron la escena como “catastrófica” por la violencia del impacto y la cantidad de heridos atrapados.

Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las graves heridas que sufrió en el choque terminaron provocando su muerte. Valentina Accardi permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville, bajo observación.

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El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió lesiones leves. La compañía informó que el chofer no excedía la velocidad permitida y que obtuvo resultado negativo en los controles de drogas y alcohol, aunque la policía todavía no ratificó esos datos.

Serena Andreatta había llegado a Australia el 17 de abril de 2026, luego de recorrer Europa, América y Asia en un viaje que sus allegados describían como el de su vida

Un vocero de FlixBus expresó su conmoción ante el episodio y afirmó que la empresa colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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El historial de accidentes en la zona no es menor. En 2024, un colectivo de Greyhound sufrió un choque en el mismo corredor vial en el que fallecieron tres mujeres.

En febrero pasado, un chofer de 55 años de FlixBus fue sancionado por conducción temeraria tras otro accidente en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.

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Serena Andreatta era exalumna de la Escuela Superior de Comercio de Rosario y estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario.

En mayo de 2020 se trasladó a Italia, donde trabajó como recepcionista y luego desarrolló una empresa de asesoramiento para argentinos que buscaban tramitar la ciudadanía italiana. Desde allí, emprendió un recorrido que la llevó por Europa, América y Asia. En 2025, pasó más de seis meses en Vietnam y Tailandia, con base en la isla de Koh Tao.

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La rosarina de 26 años que murió en un accidente de tránsito en Australia, inundaron su última publicación de Instagram con mensajes de dolor

De esa experiencia dejó registro en sus redes: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en mallas y en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías, sentirme una sirenita, cruzarme con personas que me llenaron el corazón y aprender tanto de todas ellas”, escribió. Y cerró: “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”.

"Con tantas ganas que tenías de vivir, no puedo creerlo", escribió uno de sus amigos en la última publicación de Serena Andreatta

Sus allegados describían este último viaje como “el viaje de sus sueños”. Australia era el destino final de un trayecto que Serena había construido paso a paso, con escala en cada rincón que le dejaba algo nuevo.

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