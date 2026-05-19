Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las declaraciones de Leopoldo Luque y Jana Maradona, minuto a minuto

Jana Maradona (REUTERS/Agustin Marcarian REFILE - REMOVING NUMBER ''EIGHT PEOPLE'' TO ''PEOPLE'').

Tras el escándalo de la última audiencia, donde se descompensó Gianinna Maradona tras ver sin querer una foto de la autopsia de su padre, se reanuda el debate oral por la muerte de Diego.

Este martes declarará Jana Maradona, que será la segunda de las hijas del Diez en hablar ante los jueces.

También ampliará su indagatoria Leopoldo Luque y Carlos Díaz, que tenían previsto hacerlo la semana pasada y no pudieron ante la suspensión de la jornada.