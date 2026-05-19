Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las declaraciones de Leopoldo Luque y Jana Maradona, minuto a minuto

Tras el escándalo de la última audiencia, donde se descompensó Gianinna Maradona tras ver sin querer una foto de la autopsia de su padre, se reanuda el debate oral por la muerte de Diego.
Este martes declarará Jana Maradona, que será la segunda de las hijas del Diez en hablar ante los jueces.
También ampliará su indagatoria Leopoldo Luque y Carlos Díaz, que tenían previsto hacerlo la semana pasada y no pudieron ante la suspensión de la jornada.
Llamativo: todos los abogados defensores llegaron juntos
Los abogados de los 7 imputados que tiene el juicio por Maradona llegaron juntos a los tribunales de San Isidro.
Se habrían juntado más temprano para acordar un planteo que probablemente hagan al inicio de esta audiencia.
Qué pasó en la última audiencia
La décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona se vio interrumpida por un incidente cuando el neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, proyectó un video del análisis forense del cuerpo del exfutbolista sin advertir que Gianinna Maradona, hija de Diego, estaba presente en la sala.
Tras el episodio, Gianinna se fue de la sala insultando a Luque acompañada de una amiga. Se descompensó. Minutos después, su abogado Fernando Burlando la pidió a los jueces la suspensión de la audiencia para que se recupere.
Hoy declara Jana Maradona
Por pedido de la fiscalía, la hija de Diego hablará este martes ante los jueces del TOC N 7 de San Isidro.
Es la única testigo del día convocada por la acusación, ya que está previsto que también declare el neurocirujano imputado y el psicólogo.
Luego de que la última audiencia del juicio por la muerte de Maradona terminara en gritos y un pedido de asistencia médica para Gianinna —que se descompensó luego de que ver una foto de la autopsia de Diego que expuso el imputado Leopoldo Luque— el debate oral se reanudará este martes con la sexta declaración del neurocirujano.