Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

Michelle Bachelet sostuvo una reunión con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas durante su visita oficial a Panamá. Tomada de Presidencia

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó a Panamá como parte de la gira internacional que mantiene para impulsar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un proceso que ya comenzó a movilizar apoyos diplomáticos y alianzas regionales de cara a la elección que definirá al sucesor del portugués António Guterres a partir de enero de 2027.

Durante su visita oficial, Bachelet sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, donde ambos conversaron sobre el papel que debe asumir la ONU frente al complejo escenario geopolítico internacional, marcado por conflictos armados, tensiones migratorias, narcotráfico y desafíos multilaterales que afectan a distintas regiones del mundo.

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La exmandataria chilena se encuentra realizando contactos diplomáticos en varios países para fortalecer respaldos a su aspiración de convertirse en la primera mujer en dirigir las Naciones Unidas en sus más de siete décadas de historia.

En los últimos meses ha tomado fuerza una corriente internacional que impulsa que el próximo liderazgo de la organización recaiga en una mujer y, preferiblemente, en una figura proveniente de América Latina y el Caribe.

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La expresidenta chilena realiza una gira internacional para fortalecer apoyos a su candidatura para dirigir Naciones Unidas. Tomada de Presidencia

En el encuentro con Mulino también se abordaron temas relacionados con seguridad regional, especialmente el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que afectan tanto a Panamá como a Chile y al resto de países latinoamericanos.

Según la información divulgada por la Presidencia panameña, ambas figuras intercambiaron opiniones sobre cooperación regional y los desafíos que enfrenta actualmente el continente en materia de seguridad y migración.

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Bachelet además reconoció el trabajo realizado por la administración panameña para cerrar el paso irregular por la selva del Darién, calificando la medida como un logro relevante en medio de la crisis migratoria que durante los últimos años impactó a países de América y Europa.

El tema migratorio se ha convertido en uno de los puntos más sensibles dentro de las discusiones multilaterales impulsadas por Naciones Unidas y distintos organismos internacionales.

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Por su parte, el presidente Mulino destacó la importancia estratégica de Chile para Panamá debido a su peso comercial y al uso que hace el país sudamericano del Canal de Panamá. Chile figura entre los principales usuarios latinoamericanos de la vía interoceánica, utilizada para el tránsito de mercancías y conexiones marítimas entre el Pacífico y el Atlántico.

António Guterres concluirá su segundo mandato como secretario general de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2026. EFE

La visita de Bachelet a Panamá también reflejó el respaldo diplomático que mantiene actualmente de parte de Brasil y México, países que impulsaron originalmente su candidatura. La expresidenta chilena llegó acompañada de la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y del embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira. En la reunión también participó el canciller panameño, Javier Martínez Acha.

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La carrera por dirigir la ONU

El proceso de selección para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas ya se encuentra oficialmente en marcha. El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, abriendo paso a una nueva elección que será definida mediante negociaciones entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque Michelle Bachelet es considerada una de las figuras más conocidas dentro de la contienda por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la competencia incluye otros perfiles diplomáticos y técnicos con experiencia internacional.

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Entre los candidatos formalmente registrados figura María Fernanda Espinosa, diplomática ecuatoriana que fue ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador y presidenta de la 73ª Asamblea General de la ONU. Su candidatura fue presentada oficialmente por Antigua y Barbuda, lo que le permitió entrar al proceso formal de selección ante los Estados miembros.

La ONU podría ser dirigida por primera vez por una mujer si prospera la corriente internacional que impulsa esa propuesta. (Cortesía; Cancillería de El Salvador)

Otro de los nombres que aparece en la carrera es el del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Grossi ha ganado visibilidad internacional por su participación en negociaciones relacionadas con seguridad nuclear y conflictos internacionales vinculados al control de programas atómicos. Su candidatura cuenta con el respaldo oficial de Argentina y apoyo diplomático expresado por países como Italia y Paraguay.

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La lista también incluye a Rebeca Grynspan, economista costarricense y actual secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica y mantiene una amplia trayectoria dentro del sistema de organismos multilaterales vinculados al desarrollo económico y social.

Fuera del bloque latinoamericano aparece el expresidente de Senegal, Macky Sall, quien gobernó ese país africano entre 2012 y 2024 y además presidió la Unión Africana. Su candidatura fue impulsada por Burundi y representa una alternativa africana dentro de una contienda que hasta ahora mantiene fuerte protagonismo latinoamericano.

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Los candidatos oficiales ya participaron en las primeras fases de diálogos interactivos y debates televisados organizados ante los Estados miembros de Naciones Unidas. Se espera ahora que el Consejo de Seguridad inicie en los próximos meses las deliberaciones reservadas que permitirán escoger al candidato que finalmente será recomendado para ocupar la Secretaría General de la ONU a partir de 2027.