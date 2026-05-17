Sociedad

Bajó de su camioneta, no le puso el freno de mano y murió aplastado contra una casa en Córdoba

Ocurrió en la localidadde Tanti, cuando una pick up comenzó a desplazarse sin control. La víctima tenía 74 años

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El accidente ocurrió en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque de Tanti
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque de Tanti

Un hombre de 74 años murió este sábado al mediodía en Tanti, localidad de la provincia de Córdoba, después de que su propia camioneta Volkswagen lo aplastara contra el muro perimetral de una vivienda. La víctima había bajado del vehículo momentos antes del accidente, y el rodado comenzó a desplazarse sin control.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque. Según la información policial, al descender de la camioneta, el conductor habría olvidado colocar el freno de mano.

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Sin ese mecanismo de retención activo, el vehículo comenzó a moverse y, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del caso, arrastró al hombre hasta dejarlo atrapado contra el perímetro de una vivienda del sector.

El personal de emergencias que acudió al lugar constató el fallecimiento del conductor en el sitio del hecho. No hubo posibilidad de asistencia médica: la magnitud de las lesiones determinó el desenlace antes de cualquier intervención.

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La Policía de Córdoba trabaja para establecer con precisión la secuencia exacta del accidente. Las circunstancias en que el rodado pudo haber arrastrado al hombre —si lo golpeó al ponerse en marcha, si él intentó detenerlo o si quedó atrapado de otra forma— son parte de la investigación en curso. Por el momento, ninguna de esas hipótesis fue descartada ni confirmada de manera oficial.

El caso quedó registrado como un accidente de tránsito en la vía pública. No se reportaron otros heridos ni daños a terceros.

Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol que cayó por fuertes ráfagas del viento Zonda

El árbol cayó sobre la calzada en la intersección de Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras
El árbol cayó sobre la calzada en la intersección de Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras

Un motociclista murió aplastado por un árbol tras el paso del viento Zonda por el departamento de Las Heras, en Mendoza, el pasado miércoles. El árbol tenía más de seis metros de altura y cayó sobre la calzada en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga cuando dos personas transitaban por el lugar.

El episodio se registró a las 17:22, según informaron fuentes del caso a Infobae, el árbol precipitó sobre la vía pública con la fuerza de una ráfaga del viento Zonda, ese viento seco y rachado que por momentos afloja y de pronto descarga un golpe sin aviso.

Los dos conductores no tuvieron margen de reacción. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el deceso de uno de ellos en el lugar, mientras que el segundo fue extraído de entre los escombros vegetales y derivado al nosocomio con una fractura en el pie.

El operativo desplegado en la escena fue amplio. Efectivos de la Comisaría 36.ª de Las Heras llegaron al lugar tras un llamado al número de emergencias 911, por parte de testigos que presenciaron la caída. Operadores del sistema de videovigilancia confirmaron la presencia del árbol sobre la calzada y una motocicleta debajo antes de que el personal policial arribase. Al llegar, los agentes constataron que eran dos las motos involucradas. También trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos y operarios de Edemsa para retirar los cables que habían quedado tendidos sobre la calzada tras el derrumbe.

Por directivas de la doctora Valencia Morro, fiscal a cargo, se dispuso la intervención del Grupo TEN —Traslado, Examen y Necroidentificación— para los primeros análisis sobre el cuerpo del fallecido, y se ordenó el desplazamiento de personal de la Policía Científica para las labores periciales de rigor.

Un vecino precisó que el viento no soplaba con fuerza en el momento exacto de la caída, lo que apunta al estado del árbol como factor determinante. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal, con la doctora Valencia Morro al frente de la investigación.

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