Apuñalaron a un nieto del “Pata” Medina durante una confusa pelea a la salida de una fiesta en Berisso

Apuñalaron a un nieto del Pata Medina durante una pelea a la salida de una fiesta en Berisso

En medio de un confuso episodio ocurrido el pasado sábado en la sede del Club Estrella, ubicado en el partido bonaerense de Berisso, uno de los nietos de Juan Pablo “Pata” Medina, el histórico dirigente y exjefe de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fue apuñalado en la zona del abdomen. Producto de las heridas, Braian Emanuel Medina, de 31 años, debió ser hospitalizado, pero al ser entrevitado por personal policial se negó a brindar detalles sobre su atacante.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió dentro de uno de los salones multipropósito que tiene la sede del Club Estrella de Berisso, ubicado sobre la calle 163 entre 7 y 8.

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Allí, Braian había asistido a un festejo de cumpleaños, pero de un momento a otro se desató una disputa que terminó con él herido de arma blanca. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, uno de los asistentes a la fiesta discutió con el nieto del “Pata” Medina y, en ese contexto, lo apuñaló en la zona abdominal con una botella rota.

El video que encabeza esta nota, filmado por una de las cámaras de seguridad instaladas en la institución deportiva, muestra el momento en el que Braian Medina, vestido con una remera de manga corta clara y un pantalón negro, salió corriendo del salón junto a otras dos personas que, a priori, intentaban asistirlo.

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En medio de su huída del lugar, Braian Medina se percató de la herida de arma blanca que había sufrido en medio de la pelea.

Segundos más tarde, se observa que otros dos hombres salieron repentinamente del salón de fiestas y uno de ellos cayó sobre el otro, en medio de una violenta disputa. En ese momento, Braian Medina ya había regresado al lugar, a pesar de estar mal herido, y decidió no interceder en el enfrentamiento.

Con el corte que había sufrido en el abdomen, el nieto del “Pata” Medina fue acompañado por un grupo de amigos hasta un vehículo particular, donde fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mario V Larrain. Una vez allí, los médicos de guardia le realizaron las curaciones correspondientes y el joven quedó alojado en el lugar en observación, aunque fuera de peligro.

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A pesar de la herida, el nieto del "Pata" Medina volvió sobre sus pasos y observó la pelea que se desencadenó luego de ser apuñalado.

Tras estabilizar al paciente, los profesionales del centro de salud dieron aviso a la Policía Bonaerense. Personal de la comisaría local se presentó en el lugar y entrevistó a la víctima, quien contó detalles de lo que había sucedido, pero se negó a brindar precisiones sobre su atacante.

La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal María Cecilia Corfield, de la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata, que abrió un expediente bajo la carátula de lesiones.

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La situación judicial del nieto del “Pata” Medina

Según consigna el medio platense 0221.com.ar, Braian Medina es investigado en el marco de una causa por presuntas amenazas y aprietes en distintos obradores de La Plata. El expediente avanza en el Juzgado Correccional N°2, mientras que el juicio oral fue programado para el 8 de junio de 2026.

Uno de los hechos centrales ocurrió el 11 de abril de 2022 en la obra de extensión del Tren Universitario, en 72 entre 13 y 14, donde un grupo de personas irrumpió para exigir puestos laborales. El grupo estaba encabezado por Braian Medina y, de acuerdo a la acusación fiscal, durante el reclamo se habrían lanzado amenazas contra encargados y obreros presentes en el lugar.

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El fiscal Martín Almirón, a cargo de la investigación, solicitó la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas, mientras que la defensa rechazó las acusaciones y negó cualquier episodio violento.

Por su parte, Braian Medina reconoció haber participado de reclamos sindicales, pero al mismo tiempo sostuvo que nunca existieron intimidaciones ni uso de armas.

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