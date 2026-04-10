Crimen y Justicia

Horror en Lanús: encontraron un feto dentro de un balde a la vera del Riachuelo

Las autoridades fueron alertadas por un vecino que pasaba por la zona. El caso se suma a otro ocurrido recientemente en José C. Paz

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Una parada de autobús junto a un sendero y una calle asfaltada, con un arroyo rodeado de frondosos árboles verdes bajo un cielo azul
Una vista diurna del entorno del arroyo en Lanús, lugar del trágico hallazgo de un feto, mostrando el cuerpo de agua, la vegetación y una parada de autobús cercana.

Un feto fue encontrado sin vida dentro de un balde de plástico en la ribera del Riachuelo, en la localidad de Villa Diamante, partido bonaerense de Lanús.

El hallazgo se produjo este viernes por la mañana, cuando un vecino que pasaba por la zona advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a la altura del cruce de las calles Carlos Pellegrini y José María Moreno, a pocos metros de una parada de colectivos.

El hombre, de 40 años, de inmediato se comunicó con el 911 y personal policial que patrullaba la zona se acercó hasta el lugar.

Una vez allí, los efectivos de la Comisaría Quinta de Lanús constataron que dentro del balde se encontraba el cuerpo de un feto de sexo femenino. Una médica del SAME verificó que no presentaba signos vitales.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el área fue inmediatamente preservada y se solicitó la presencia de peritos para dar inicio a las actuaciones correspondientes.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Avellaneda-Lanús, especializada en violencia familiar y de género y bajo las órdenes de la fiscal María Wilhelm.

La funcionaria dispuso una serie de diligencias para determinar las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo y avanzar en la identificación de la madre o de las personas que hayan tenido contacto con el feto antes de su hallazgo.

El episodio se sumó a otro ocurrido recientemente en el partido de José C. Paz. El pasado 28 de marzo, un feto de aproximadamente 35 semanas de gestación fue encontrado entre bolsas de basura, junto a las vías del tren San Martín y cerca de la estación Sol y Verde.

Hallaron un feto en José C Paz
En José C. Paz fue hallado un feto junto a las vías del tren San Martín

En esa ocasión, el cuerpo también era de una beba y estaba cubierto parcialmente con una tela roja, entre bolsas de basura. Presentaba el cordón umbilical y signos de descomposición.

En otro caso, a principios de marzo, un bebé recién nacido fue encontrado abandonado dentro de una bolsa de residuos en la vereda de una casa en la localidad de Merlo.

El hallazgo se produjo en la calle Ortiz de Rosas al 1700, una zona residencial del partido. Fue una joven quien, al pasar por el lugar, advirtió el llanto del niño y alertó a la Policía, que llegó rápidamente al lugar.

El pequeño aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos de haber nacido poco antes de ser dejado en la vía pública. Personal médico que asistió al lugar constató que el bebé se encontraba con hipotermia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención y logró estabilizarse.

Durante la investigación, mediante la revisión de cámaras de seguridad se identificó a una mujer que habría dejado la bolsa en la vía pública.

La mujer detenida había dado a luz en su domicilio. Fue identificada gracias a imágenes de cámaras de seguridad

Horas después, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a la sospechosa, de 32 años e identificada como Y.I.S., en un domicilio cercano. Según los investigadores, la mujer habría dado a luz en su vivienda y luego tomó la decisión de abandonar al niño en la calle.

La mujer quedó imputada por abandono de persona.

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