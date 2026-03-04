Sociedad

Detuvieron a la sospechosa de haber abandonado a un bebé dentro de una bolsa en Merlo

La mujer, de 32 años, había dado a luz en su domicilio. Fue identificada gracias a imágenes de cámaras de seguridad

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este miércoles a la sospechosa de haber abandonado a un bebé dentro de una bolsa en Merlo.

Según le indicaron fuentes policiales a Infobae, la mujer de 32 años, identificada como Y.I.S., fue identificada gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad de las calles aledañas al lugar en el que fue hallado el recién nacido.

Y.I.S. había dado a luz en su domicilio antes de tomar la decisión de abandonar a su suerte al menor en la vía pública.

En la mañana del martes, en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, frente a lo que alguna vez fue un jardín maternal, una chica identificada como Valentina A.G., de 21 años, se dirigía al trabajo y, al pasar, notó un movimiento inusual en una bolsa plateada.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la joven se aproximó al objeto, colocado entre dos viviendas junto a un medidor de luz, y observó en su interior a un recién nacido de sexo masculino, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre sobre el cuerpo.

Sin dudar, la joven buscó ayuda entre los vecinos, entre ellos Natalia y Cinthia, residentes del barrio. Las mujeres relataron que la bolsa parecía de ropa y que el menor no llevaba pañal, pero sí un buzo con capucha y un pantalón de polar desgastado.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. “Me llamó por teléfono, me preguntó si me podía acercar, contó que había encontrado una bolsa. No sabía cómo decirme que había un bebé adentro”, expresó Natalia a eltrece.

Junto a otras vecinas, retiraron al niño de la bolsa para facilitarle la respiración. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, añadió Natalia. Otra vecina se acercó con una manta para cubrirlo, mientras el pequeño permanecía bajo los rayos del sol, en un día de altas temperaturas.

Minutos después, personal de la Comisaría de Merlo llegó al lugar y trasladó al bebé al Hospital Eva Perón para que le brindaran atención médica. Posteriormente, fue derivado al sanatorio San Juan Bautista, en la localidad de Libertad, donde profesionales de la salud confirmaron que el estado del recién nacido es estable y se encuentra fuera de peligro, indicó TN.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, mientras que la policía local preservó la escena y realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos hasta dar este miércoles con la presunta responsable del abandono.

Imágenes difundidas, tomadas por una cámara de una vivienda del barrio, muestran a la mujer caminando con la bolsa a cuestas. Era la misma en la que luego se halló al bebé. A partir de esa grabación, la policía logró dar con quien es presuntamente la madre del menor.

Vecinos y autoridades consideraron que la intervención de Valentina fue determinante para salvar la vida del niño. “La bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podría haber estado muerta”, destacó Natalia.

Una vez que el menor fue trasladado al centro de salud, la policía difundió una foto en la que se ve a los policías que se encargaron de rescatarlo cargando al bebé, sonrientes por el buen estado en el que se encontraba, pese al cruel abandono.

También se había difundido una foto de la bolsa en la que fue hallado, la misma que luego fue clave para identificar a la madre gracias a la cámara de seguridad que la captó mientras se dirigía al sitio en el que depositó al niño.

