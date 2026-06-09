Alerta violeta por niebla en el AMBA: sin lluvia pero con frío, así estará el tiempo esta semana

Las temperaturas bajan después de la lluvia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires comienza con una postal típica de invierno: niebla espesa, frío y visibilidad reducida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por neblinas y bancos de niebla para las primeras horas del día que se extenderán en algunos puntos hasta el mediodía.

Se trata de una alerta violeta, lo cual implica que el fenómeno puede generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de las actividades del día. En este sentido, el organismo recomienda circular con precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y encender las luces bajas y antiniebla. Este fenómeno viene repitiéndose desde hace algunas semanas en la región.

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La alerta no alcanza solo a Buenos Aires. El aviso del SMN cubre también el norte, el centro y la costa atlántica de la provincia; gran parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Salta y Tucumán. La buena noticia es que la lluvia da una pausa y las temperaturas, aunque bajas, irán mejorando a lo largo de la semana.

En cuanto a los valores térmicos de la jornada de hoy para la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico indica una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, con un porcentaje de humedad que rondará el 93 %. Esa calma en el aire sin presencia de vientos es, justamente, lo que hace que la niebla no se disipe. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero las ráfagas provenientes del noroeste ganarán algo de fuerza, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No hay posibilidades de lluvia en ningún momento del día.

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Para el miércoles se esperan condiciones similares, con cielo cubierto y una mínima de 10 °C. La máxima subirá un grado, hasta los 15°C, y recién por la tarde aparece una leve probabilidad de lluvia, del orden del 10 %. Los datos informados por el SMN auguran un jueves con una máxima de 16 °C, mínima de 11 °C, sin lluvia prevista y con el cielo alternando entre despejado y parcialmente nublado. Una jornada más amable que busca escapar del gris de estos días.

El pronóstico en CABA (Servicio Meteorológico Nacional (SMN))

La tendencia para el resto de la semana acompaña esa mejora. El viernes también se espera con máximas en torno a los 16 °C y sin precipitaciones, mientras que el fin de semana podría traer un pequeño retroceso: el sábado la máxima baja a 14 °C y el domingo a 12°C.

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A nivel nacional, el SMN indica que el centro del país registrará promedios de alrededor de 7°C, mientras que el norte se moverá entre los 10 y los 15 grados. El sur, como es habitual en esta época, mantendrá las temperaturas más bajas del mapa.

Mientras tanto, la humedad seguirá siendo una compañera constante durante toda la semana. Los valores se mantendrán elevados, en torno al 80%, lo que hace que el frío se sienta más de lo que marcan los termómetros.

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El organismo resaltó en violeta las áreas más comprometidas con las neblinas (Servicio Meteorológico Nacional (SMN))

Como parte de las medidas para palear las bajas temperaturas que se esperan para este invierno, las cuales comienzan a sentirse de a poco, el Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 mediante la resolución 492/2026, con el objetivo de coordinar la respuesta federal ante emergencias vinculadas a las bajas temperaturas de la temporada.

La medida actualizó el plan de 2024 y transfirió a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la autoridad en materia de gestión de riesgos y protección civil.

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El plan se basa en el informe del organismo del clima, que prevé precipitaciones normales o superiores y temperaturas por encima de los valores históricos en el centro y sur del país entre mayo y julio. Las zonas de mayor atención son Patagonia, Cuyo y el Noroeste, donde las amenazas incluyen temporales de nieve, lluvias sobre nieve acumulada y daños en la infraestructura eléctrica.