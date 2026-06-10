Cayó una banda narco y secuestraron más de media tonelada de marihuana valuada en 1.700 millones de pesos

Así fue la investigación que permitió desarticular la organización criminal

La Policía de Misiones logró desarticular una banda narco que operaba en la zona centro-norte de la provincia. El operativo, impulsado por la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, culminó con la detención de dos narcotraficantes, el secuestro de más de media tonelada de marihuana y dos camionetas robadas en Brasil. Fuentes policiales revelaron que lo incautado supera los 1.700 millones de pesos.

El procedimiento fue el resultado de un seguimiento previo en el que los efectivos relevaron los movimientos de los sospechosos, identificaron los vehículos que utilizaban y mapearon los lugares que frecuentaban. Con esa información, interceptaron a los implicados cuando una camioneta ingresó a una estación de servicio sobre la avenida Las Américas, en el área céntrica de la ciudad de Aristóbulo del Valle, a 140 kilómetros de Posadas.

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Al verificar la documentación del vehículo, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro por robo emitido desde Tupanciretã, municipio del estado brasileño de Río Grande do Sul. Los ocupantes fueron detenidos en el momento en que descendieron a cargar combustible. Un análisis posterior del rodado reveló irregularidades registrales y una chapa patente presuntamente falsa, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Con las detenciones y las pruebas acumuladas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a los imputados. En una vivienda del barrio Bancario de Aristóbulo del Valle, los investigadores hallaron una camioneta Toyota SW4 que también tenía pedido de secuestro por robo en territorio brasileño, dato que consolidó la hipótesis de que la organización operaba con automotores sustraídos para llevar adelante sus actividades.

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Los efectivos allanaron una vivienda ubicada en el barrio Bancario de Aristóbulo del Valle, la cual estaba vinculada a los detenidos

Fuentes policiales detallaron que, durante la inspección del domicilio, el perro detector de narcóticos K9 “Capitán” marcó la presencia de estupefacientes en el interior del inmueble. Este procedimiento fue en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la ruta provincial 7. Allí, los efectivos secuestraron 27 bultos que contenían un total de 517 kilogramos de marihuana. La droga, acondicionada y lista para su traslado, se encontraba distribuida en paquetes ocultos en distintos sectores de la vivienda.

Además de los paquetes con marhuana y de los vehículos, los investigadores incautaron elementos utilizados para el acondicionamiento, embalaje, ocultamiento y traslado de sustancias ilegales, entre ellos una balanza, una computadora, uniformes militares, accesorios tácticos y otros objetos que fueron considerados de interés para la causa.

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De acuerdo a la información oficial, la droga secuestrada tiene un valor aproximado que supera los 1.700 millones de pesos.

Entre los detenidos se encuentran Nahuel Esteban T., de 23 años, y Emiliano José C., de 30, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

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Según pudo saber este medio, uno de los detenidos posee formación militar previa, lo cual es analizado por los investigadores como un posible factor que podría haber facilitado la logística y el funcionamiento de la red criminal.

En el interior del domicilio, encontraron 27 bultos que contenían un total de 517 kilogramos de marihuana

La causa judicial abierta a partir de las detenciones y el secuestro de media tonelada de marihuana apunta ahora a determinar la magnitud de la estructura y establecer conexiones con el narcotráfico en Misiones.

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Aristóbulo del Valle es una ciudad del centro de Misiones que se ubica en el departamento Cainguás y es conocida como la “Capital de los Altos y Cascadas” por la cantidad de caídas de agua en sus alrededores. Está a unos 150 kilómetros de Posadas, con acceso por la Ruta Nacional 14.

El principal atractivo es el Parque Provincial Salto Encantado, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano, con una caída de agua de 74 metros rodeada por selva misionera. Las tarifas de ingreso varían según la residencia de los visitantes.

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Entre las propuestas de naturaleza, el Valle Encantado funciona como un corredor turístico que conecta la localidad con el municipio de Salto Encantado y combina selva, arroyos, cabañas ecológicas y gastronomía local.