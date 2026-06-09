Sociedad

Andaba en bicicleta por el sendero de un cerro en Bariloche, se cayó y murió por un golpe en la cabeza

El hombre, de 50 años, era reconocido en el ámbito deportivo de la ciudad rionegrina. El accidente ocurrió en una zona de la picada que conduce a Laguna Negra

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El accidente en Bariloche ocurrió poco después de las 13, cuando Adrián Ignacio Arano filmaba su recorrido en bicicleta en un sector con estructuras de madera
El accidente en Bariloche ocurrió poco después de las 13, cuando Adrián Ignacio Arano filmaba su recorrido en bicicleta en un sector con estructuras de madera

Un trágico episodio sacudió este domingo a San Carlos de Bariloche, Río Negro. Un hombre perdió la vida tras un accidente mientras circulaba en bicicleta por un sendero en el cerro Goye, en la zona de la picada que conduce a Laguna Negra.

El hecho ocurrió poco después de las 13, de acuerdo con la información del Diario Río Negro. Todo comenzó cuando el ciclista, identificado como Adrián Ignacio Arano, realizaba un recorrido en un sector que cuenta con estructuras de madera. En ese contexto, sufrió una caída que derivó en un golpe severo en la cabeza.

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El despliegue de emergencia fue inmediato. Intervinieron la Comisión de Auxilio del Club Andino, personal de la Comisaría 55°, bomberos voluntarios y el área de Criminalística. Los rescatistas practicaron maniobras de reanimación durante alrededor de 40 minutos. Pese a los esfuerzos, las autoridades confirmaron el fallecimiento en el lugar. El episodio ocurrió el domingo.

La víctima del accidente en Bariloche fue identificada como Adrián Ignacio Arano, asesor financiero de unos 50 años y vinculado al ámbito deportivo de la ciudad
La víctima del accidente en Bariloche fue identificada como Adrián Ignacio Arano, asesor financiero de unos 50 años y vinculado al ámbito deportivo de la ciudad

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal. Se dispuso la realización de una autopsia, con el objetivo de determinar las causas exactas de la muerte. Hasta el momento, las fuentes judiciales indicaron que no se habrían detectado indicios de la intervención de terceros en el incidente.

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La noticia tomó mayor dimensión al conocerse la identidad de la víctima. Adrián Ignacio Arano, de aproximadamente 50 años, se desempeñaba como asesor financiero. Oriundo de Buenos Aires, residía desde hace varios años en Bariloche, donde había formado vínculos en distintos ámbitos, incluido el deportivo. La confirmación de su identidad se produjo tras la circulación de mensajes en redes sociales que lamentaban su deceso.

Desde el club deportivo donde participaba, difundieron un comunicado en el que expresaron: “Nuestro club lamenta con un profundo dolor, el fallecimiento de Arano Adrián. Un jugador de muchos años dentro de nuestra institución, quienes tuvimos la oportunidad de verle jugar y celebrar los triunfos con Chicago, lo recordaremos. Acompañamos a familiares, amigos y a nuestros Toros del Club que compartieron estos años de fútbol con él. Que en paz descanses, Adrián".

El club donde jugaba fútbol difundió un mensaje de despedida para Adrián Ignacio Arano y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y compañeros
El club donde jugaba fútbol difundió un mensaje de despedida para Adrián Ignacio Arano y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y compañeros

El accidente generó conmoción tanto entre los residentes de la ciudad como entre quienes frecuentan los senderos de montaña. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones antes de emprender recorridos en bicicleta por los cerros de Bariloche. Advirtieron sobre la presencia de sectores especialmente complejos, que pueden representar un riesgo adicional para personas sin experiencia o que no conocen el terreno en profundidad.

Un hombre cayó cuando escalaba un cerro, se fracturó la pierna y tuvo que ser rescatado

Un hombre de 43 años debió ser rescatado durante la madrugada, días atrás, desde la estribación norte del cerro Feliz Cumpleaños, en Cacheuta, dentro de la provincia de Mendoza. La víctima sufrió una caída en un sector de difícil acceso en la zona precordillerana que le generó fuertes dolencias en la pierna derecha y una posible fractura.

Se cayó mientras subía un cerro en Mendoza, se fracturó y tuvo que ser rescatado
En Mendoza, un hombre de 43 años fue rescatado en el cerro Feliz Cumpleaños, en Cacheuta, tras una caída que le provocó lesiones en la pierna derecha y una posible fractura

La alerta llegó de noche al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Luján de Cuyo, que reportó a una persona lesionada en las inmediaciones de la Ruta 82. Pasadas las 23, se puso en marcha un operativo de búsqueda, dado que el hombre no podía bajar por sus propios medios desde el risco en el que quedó atrapado.

A partir de ese llamado, personal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) inició el ascenso al cerro. Los rescatistas debieron abrirse paso entre piedras y desniveles del terreno hasta dar con el hombre enriscado. Una vez hallado, lo hidrataron y estabilizaron antes de emprender el descenso, según informaron medios locales como El Sol y Mdz.

Para evacuar a la víctima con seguridad, el equipo de la UPRAM recurrió a equipamiento técnico especializado para rescate de altura. Las maniobras se extendieron durante toda la madrugada, dadas las características del terreno y las dificultades propias de un operativo nocturno en la montaña.

Cerca de las 7:25, los rescatistas lograron descender junto al hombre hasta la Ruta 82. Según indicaron medios locales, la víctima se retiró después por sus propios medios.

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