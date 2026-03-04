Encontraron un bebé recién nacido abandonado dentro de una bolsa en Merlo: investigan quién lo dejó en la vereda

El bebé varón fue trasladado de inmediato al Hospital Eva Perón y luego al sanatorio San Juan Bautista, donde confirmaron que su estado de salud es estable

La mañana del martes, la rutina de los habitantes del barrio Rivadavia en la localidad bonaerense de Merlo se vio alterada tras el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado en una bolsa sobre la vereda, un hecho que movilizó a la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La escena se desarrolló en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, frente a un jardín maternal en desuso, donde una chica identificada como Valentina A.G., de 21 años, se dirigía al trabajo y, al pasar, notó un movimiento inusual en una bolsa plateada.

De acuerdo con la información de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la joven se aproximó al objeto, colocado entre dos viviendas junto a un medidor de luz, y observó en su interior a un recién nacido de sexo masculino, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre sobre el cuerpo.

La joven Valentina A.G., de 21 años, descubrió al recién nacido con el cordón umbilical y manchas de sangre, cerca de un jardín maternal en desuso

Sin dudar, la joven buscó ayuda entre los vecinos, entre ellos Natalia y Cinthia, residentes del barrio. Las mujeres relataron que la bolsa parecía de ropa y que el menor no llevaba pañal, pero sí un buzo con capucha y un pantalón de polar desgastado.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. “Me llamó por teléfono, me preguntó si me podía acercar, contó que había encontrado una bolsa. No sabía cómo decirme que había un bebé adentro”, expresó Natalia a eltrece.

Junto a otras vecinas, retiraron al niño de la bolsa para facilitarle la respiración. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, añadió Natalia. Otra vecina se acercó con una manta para cubrirlo, mientras el pequeño permanecía bajo los rayos del sol, en un día de altas temperaturas.

Minutos después, personal de la Comisaría de Merlo llegó al lugar y trasladó al bebé al Hospital Eva Perón para recibir atención médica. Posteriormente, fue derivado al sanatorio San Juan Bautista en la localidad de Libertad, donde profesionales de la salud confirmaron que el estado del recién nacido es estable y se encuentra fuera de peligro, indicó TN.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón y la policía local trabajan en identificar a la persona responsable del abandono, revisando cámaras de seguridad y entrevistando testigos

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, mientras que la policía local preservó la escena y realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos. La búsqueda se centra en identificar a la persona responsable del abandono.

Vecinos y autoridades consideraron que la intervención de Valentina fue determinante para salvar la vida del niño. “La bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podría haber estado muerta”, destacó Natalia.

Encontraron a una beba de dos meses abandonada en Córdoba

En Río Cuarto, provincia de Córdoba, un hecho inesperado causó alarma entre los vecinos, semanas atrás. Una bebé de cerca de dos meses fue encontrada sola en la calle Constitución al 700, en la zona de la costanera del río.

Fuentes policiales confirmaron que la pequeña estaba en un cochecito, sin adultos a su cuidado.

Fueron unos peatones quienes notaron la presencia del cochecito y, al acercarse, descubrieron que la bebé estaba sola. Preocupados por su salud, avisaron de inmediato a la Policía de Córdoba.

Personal de la Departamental Río Cuarto se presentó en el lugar y, tras verificar lo sucedido, pusieron a la niña bajo resguardo.

Otro caso de abandono infantil ocurrió en Córdoba, donde una beba de dos meses fue encontrada sola en un cochecito en la calle Constitución de Río Cuarto

Como parte del procedimiento habitual, los agentes solicitaron la intervención de los servicios de salud y atención médica. La bebé fue llevada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde quedó internada para un control exhaustivo.

Actualmente, permanece bajo protección del equipo sanitario, a la espera de las decisiones legales que correspondan.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) tomó intervención y coordina tanto el seguimiento como la protección de la menor. Hasta ahora, no se han dado detalles sobre cómo la bebé terminó sola en la vía pública.

Tampoco han aparecido familiares que reclamen su cuidado. La causa está siendo tratada por la Justicia, y se aguardan próximas definiciones en torno a la protección y asistencia de la niña.