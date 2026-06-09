Sociedad

Quién es el abogado de Bahía Blanca que murió en un gimnasio tras caer al vacío

La víctima descendió a una oficina interna del establecimiento luego de apoyarse en una falsa pared sin estructura detrás, tras finalizar su rutina en una máquina elíptica

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Roberto Cafasso portada
Cafasso murió en un gimnasio

Juan Roberto Cafasso, abogado de trayectoria en Bahía Blanca, murió tras un accidente en un gimnasio de dicha ciudad. Según trascendió, el último sábado mientras estaba en el gimnasio, se apoyó en una pared falsa, cayó al vacío y murió.

Cafasso se desempeñó como director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca durante más de seis años, representando a empresas concesionarias y permisionarias del complejo portuario. Desde la entidad, y luego del anuncio de su muerte, compartieron una publicación en redes sociales y se refirieron a Cafasso.

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“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Juan Roberto Cafasso. Durante más de seis años formó parte de nuestro Directorio, dejando una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento del Puerto. Quienes compartimos este camino con él vamos a recordarlo no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad como persona. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor”. Además de su actividad profesional, Cafasso era aficionado al golf y jugaba en el Club de Golf Palihue.

El caso

El sábado 6 de junio en un gimnasio de la cadena SportClub, Cafasso, de 69 años, realizaba ejercicios en una máquina elíptica cuando, tras terminar su rutina, se apoyó sobre una estructura que aparentaba ser una pared, que estaba cubierta por una lona plástica con banners. Al no existir una pared real detrás, el abogado cayó al vacío desde una altura de más de cinco metros hacia una oficina interna del gimnasio. Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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Al momento del accidente, mantenía vínculo laboral con la empresa Bunge. Su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en distintos ámbitos, especialmente en el sector judicial y portuario.

Bahía Blanca: un reconocido abogado murió en un gimnasio
El abogado era reconocido en Bahía Blanca

La investigación quedó a cargo del fiscal Cristian Aguilar, quien dispuso la clausura preventiva del gimnasio, la intervención de Policía Científica para realizar peritajes y el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, se solicitó documentación para determinar si el local contaba con habilitación vigente y para identificar a los titulares legales del negocio. Las autoridades buscan establecer si existieron irregularidades administrativas o deficiencias en las condiciones de seguridad.

Según la reconstrucción inicial que manejan en la Fiscalía, Cafasso estaba usando la máquina elíptica y en un momento descendió a buscar un objeto, posiblemente una botella de agua. En esas circunstancias, se habría apoyado sobre lo que aparentaba ser una pared cubierta por una lona plástica con un banner impreso. Detrás de esa superficie, no había ninguna estructura de material: solo el vacío. La caída se produjo desde una altura superior.

En el ámbito municipal, el intendente Federico Susbielles ordenó una investigación administrativa interna para revisar el historial de habilitaciones y la situación legal del gimnasio. La Municipalidad también ejecutó la clausura del local y requirió información complementaria a la Fiscalía. La principal incógnita que intentan resolver la Justicia y el Ejecutivo local es si el gimnasio funcionaba bajo las condiciones legales exigidas o si presentaba irregularidades.

En tanto, el fiscal Aguilar evalúa la posibilidad de avanzar con una imputación por homicidio culposo. Mientras, se aguarda el informe de autopsia y los resultados de los peritajes técnicos para determinar las responsabilidades y precisar las condiciones de seguridad del área donde ocurrió la caída. El gimnasio permanece cerrado hasta nuevo aviso, a la espera de la resolución judicial y administrativa.

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