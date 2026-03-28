Horror en José C. Paz: hallaron un feto junto a las vías del tren San Martín

Hallaron el cuerpo de un bebé en José C Paz

El cuerpo de un feto sin vida fue hallado este sábado junto a las vías del tren San Martín, en el partido bonaerense de José C. Paz. El hallazgo se produjo sobre la calle Fray Butler, entre Río de Janeiro y Antonio Galidi, a pocos metros de la estación Sol y Verde.

La noticia comenzó a circular en redes sociales durante las primeras horas del día, generando conmoción en la zona. Vecinos y usuarios de Facebook compartieron mensajes en los que alertaban sobre la situación e instaban a quienes tuvieran cámaras de seguridad o información a acercarse a la Policía, para dar con la persona responsable del hecho.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el cuerpo encontrado “corresponde a un nonato de aproximadamente 35 semanas de gestación”. El feto, de sexo femenino, fue hallado semi tapado con una tela roja, entre bolsas de basura y a escasa distancia de las vías. Presentaba el cordón umbilical y signos de descomposición.

Efectivos de la Comisaría Segunda de José C. Paz acudieron al lugar tras un aviso al 911 y constataron la veracidad de la denuncia. Personal del SAME certificó el deceso.

Hasta el momento, no se logró identificar a la persona que dejó el cuerpo en ese sitio. La Policía trabaja en la revisión de cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de pruebas, bajo las directivas de fiscal Martín Viscovich, titular de la UFI N°22 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín y la Fiscalía Penal Juvenil.

Fue encontrado entre bolsas de basura, a metros de la estación Sol y Verde

Las primeras informaciones indican que el deceso se habría producido en el mismo sitio del hallazgo. En esa línea, se presume e investiga si las condiciones climáticas, como la lluvia y las bajas temperaturas de la madrugada, influyeron en el desenlace.

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia y las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Un caso reciente en Merlo: el bebé fue hallado con vida

La mujer detenida había dado a luz en su domicilio. Fue identificada gracias a imágenes de cámaras de seguridad

A principios de este mes, un bebé recién nacido fue encontrado abandonado dentro de una bolsa de residuos en la vereda de una casa en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

El hallazgo se produjo en la calle Ortíz de Rosas al 1700, una zona residencial del partido. Fue una joven quien, al pasar por el lugar, advirtió el llanto del niño y alertó a la Policía, que llegó rápidamente al lugar.

El pequeño aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos de haber nacido poco antes de ser dejado en la vía pública. Personal médico que asistió al lugar constató que el bebé se encontraba con hipotermia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención y logró estabilizarse.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad y motivó que la Policía iniciara una investigación para dar con la persona responsable del abandono. Gracias a la revisión de cámaras de seguridad, se identificó a una mujer que habría dejado la bolsa en la vía pública.

Horas después, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a la sospechosa, una joven de 32 años identificada como Y.I.S., en un domicilio cercano. Según los investigadores, la mujer habría dado a luz en su vivienda y luego tomó la decisión de abandonar al niño en la calle.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, que imputó a la joven por abandono de persona.