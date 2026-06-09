Multaron a un grupo de turistas brasileños por ingresar a un sector protegido del Parque Nahuel Huapi

Turistas brasileños fueron multados en el Parque Nacional Nahuel Huapi por acercarse a una zona prohibida

Un grupo de turistas brasileños fue multado en el sitio conocido como Ventisquero Negro, por ingresar el último fin de semana a un sector restringido del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Pampa Linda, una zona cerrada por riesgo de derrumbes, caída de rocas y daño sobre un ecosistema frágil, según informó la Intendencia del parque en comunicados reproducidos por medios locales.

Según la información difundida por el organismo, los visitantes descendieron hasta la costa de la laguna, ignoraron la cartelería que prohíbe el acceso y superaron la baranda de seguridad instalada para impedir el ingreso.

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La identificación se concretó después en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas con apoyo de material audiovisual y un operativo coordinado con Gendarmería Nacional, de acuerdo con esas publicaciones realizadas por la Intendencia del Parque Nacional en redes sociales.

La razón de la restricción es concreta: el suelo del área está formado por morenas glaciares, con materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas, explicaron. El tránsito de personas en ese terreno aumenta el riesgo de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, y puede causar accidentes graves, añadió el organismo.

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Oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi imponen una multa a turistas brasileños tras infringir regulaciones dentro del área protegida, con un paisaje montañoso de fondo.

El acceso permitido se limita al mirador habilitado para observar la laguna y el glaciar. El Parque Nacional Nahuel Huapi recordó que los visitantes deben permanecer en el mirador acondicionado para la observación segura del lago y del ventisquero. Fuera de ese sector, cada circulación genera además impactos negativos sobre un ambiente “especialmente sensible”, según la Intendencia.

La infracción fue advertida por guías y prestadores turísticos de la zona, que avisaron de inmediato al guardaparque de guardia o de la seccional mientras realizaba tareas de fiscalización en otro sector. Ese aviso permitió iniciar el procedimiento que terminó con el labrado de las actas.

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El parque destacó que la ausencia visible de guardaparques en un punto específico no implica falta de control, porque las seccionales cubren grandes extensiones y los agentes trabajan de forma simultánea en distintos sectores, según la Intendencia citada por ANBariloche y El Cordillerano. Una vez individualizados, a los turistas se les informó la infracción cometida y se confeccionó la documentación correspondiente, de acuerdo con Diario Río Negro.

El parque atribuyó la detección al trabajo conjunto con guías y prestadores turísticos.

Vista del Lago Nahuel Huapi

La Intendencia valoró la colaboración entre guardaparques, Gendarmería, guías y prestadores turísticos para detectar y sancionar este tipo de conductas. “La colaboración de quienes desarrollan actividades en el territorio resulta fundamental para proteger los ambientes naturales y garantizar la seguridad de los visitantes”.

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Las autoridades también agradecieron de manera especial al guía que aportó el registro fotográfico utilizado para la identificación. El llamado oficial fue a respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para uso público, una medida que busca resguardar tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad, de acuerdo con la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi

Según refleja una reseña oficial, en 1903, Francisco Pascasio Moreno donó al Estado nacional argentino tres leguas de tierras en la zona de Puerto Blest, en la provincia de Río Negro, con la condición de que se preservaran intactas para beneficio de las futuras generaciones.

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Esa cesión fue la base de un hito: en 1922 el área pasó a ser el Parque Nacional del Sud, considerado el primer parque nacional de Latinoamérica, según el texto. Más tarde, en 1934, se convirtió en antecedente para la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El lugar también albergó el primer vivero forestal de la Argentina, que con el tiempo quedó consolidado como un jardín botánico con distinción internacional.