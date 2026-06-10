Crimen y Justicia

“Morite, sos una loca”: detuvieron a un hombre que golpeó, ahorcó y prendió fuego a su pareja

La víctima permaneció internada en estado crítico durante un mes tras sufrir quemaduras en más del 30% de su cuerpo. La investigación se activó luego de la denuncia de una médica que detectó inconsistencias en el relato del acusado

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Intento de femicidio CABA
El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía y dejó preso al imputado por el delito de tentativa de femicidio

Un hombre terminó detenido después de golpear, ahorcar y prender fuego a su pareja. La situación se conoció después de que una médica que atendió a la víctima realizara la denuncia por las contradicciones que señaló el imputado, quien había dicho que todo surgió por un accidente doméstico.

El caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°27, a cargo de Julieta Viola Villanueva. Según pudo saber Infobae, todo comenzó cuando tanto la víctima como el agresor ingresaron al Hospital Álvarez. La mujer presentaba quemaduras en más del 30% de su cuerpo y ambos decían que todo se produjo a causa de un escape de gas en la cocina.

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Sin embargo, la profesional de la salud dudó de esa versión y denunció el hecho ante las autoridades que comenzaron con la investigación en la fiscalía especializada en violencia de género.

Durante un mes, la mujer permaneció internada en estado crítico, bajo sedación y conectada a un respirador artificial. Una vez estabilizada, solicitó declarar ante la fiscal Villanueva.

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Intento de femicidio CABA
Se realizaron allanamientos en el domicilio y el lugar de trabajo del acusado

De acuerdo al testimonio de la víctima, durante la noche del ataque, se encontraba en el taller junto a su pareja. La mujer relató que el hombre la agredió físicamente, la arrojó al suelo, la amenazó de muerte y la asfixió.

“Estaba en el suelo y él me dijo que me iba a matar, y me seguía ahorcando… Yo, entonces, le dije que si era tan así, me moría. Y me tiré alcohol. Me dijo: ‘Morite, entonces’. Prendió un fósforo y me lo tiró encima, y me dijo: ‘Morite, sos una loca’”, narró.

Primero, la víctima logró sofocar las llamas con un balde de agua. Posteriormente, ambos se dirigieron al hospital, aunque en el trayecto el agresor le dijo que atribuyera las lesiones a un escape de gas mientras cocinaba y no al hecho ocurrido en el taller.

En este contexto, la fiscal Villanueva solicitó la detención del acusado. A su vez, ordenó una serie de allanamientos en el domicilio y el lugar de trabajo del hombre. Durante los procedimientos, la División Criminalística, el Gabinete Médico y la Oficina de Coordinación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad desplegaron peritajes, incluida una planimetría 3D con cámara multiespectral, que aportaron pruebas relevantes para la causa.

Finalmente, el detenido fue imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa. En las últimas horas, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía especializada en violencia de género y concedió la prisión preventiva para el agresor.

En paralelo, en la provincia de Salta, un hombre de 27 años permanece prófugo tras haber prendido fuego a su pareja en un intento de femicidio. La víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello, y se encuentra en estado crítico. El agresor, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había recuperado la libertad semanas antes, a pesar de sus antecedentes por violencia de género y de un pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía.

La investigación, a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, reveló que Carrizo ya había sido imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. A pesar de ello, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó la prisión preventiva y ordenó su liberación el 16 de abril. Tras el ataque, Carrizo se dio a la fuga.

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