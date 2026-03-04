Crimen y Justicia

La Justicia sospecha que el programador detenido por robar millas de Aerolíneas operaba una agencia de viajes trucha

Juan Ignacio Veltri se negó a declarar tras se arrestado en su departamento de Ciudadela. El juez Casanello y el fiscal Marijuan descubrieron que emitió pasajes para 176 personas

Así trasladaba la PFA al programador acusado de robar 16 millones de millas de Aerolíneas

Juan Ignacio Veltri, el programador acusado de robar más de 16 millones de millas de Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo, continúa detenido en una celda de la Policía Federal tras negarse a declarar ante el juez Sebastián Casanello, con un expediente en su contra por el delito de defraudación a la administración pública. El daño a las arcas públicas se calcula en un millón de dólares. Mientras tanto, las sospechas crecen en contra de Veltri.

La pericia a los seis dispositivos incautados por Unidad Investigación contra la Corrupción de la PFA en el departamento de Ciudadela del acusado será clave para determinar cómo Veltri -que se vende a sí mismo en su sitio web como un “desarrollador Full Stack Senior”- vulneró el código fuente de Aerolíneas Plus, el programa de beneficios de la aerolínea de bandera.

Por el mundo: Veltri en Dubai y la Torre Eiffel

Estas millas, por las que habría pagado un precio irrisorio, le permitieron viajar a Dubai, París o pasar el último Año Nuevo en Cancún, con viajes que quedaron en evidencia en los dumps de fotos de su propio perfil de Instagram. La cantidad de sellos en su pasaporte no se condice con lo que revelan sus cuentas. Su perfil crediticio, curiosamente, no contiene deudas recientes de tarjeta de crédito.

Estas pericias, también, permitirán determinar el alcance de su negocio, investigado por el fiscal Guillermo Marijuan. Existe en el expediente una lista de 176 personas a quien Veltri les había entregado pasajes, con nombres que incluyen a empleados de áereas sensibles de la Justicia argentina.

Veltri tras su arresto

Para la Justicia federal, más allá de su propio placer, el programador de Ciudadela habría montado una agencia de viajes trucha. Por lo pronto, se desconoce a cuánto vendía cada pasaje.

Veltri no habría sido el único en cometer este desfalco: los investigadores de Comodoro Py van por otros 52 sospechosos que habrían intentado la misma maniobra.

El supuesto desfalco de Veltri -ex empleado de un gigante del e-commerce y de una conocida fintech- fue alertado por Aerolíneas a comienzos de 2025. Esto derivó en un expediente a cargo de la UFECI, el área de delitos informáticos de la Procuración. Luego, a fines de 2025, llegó a Comodoro Py.

La PFA allana el departamento de Veltri en Ciudadela

Los investigadores coinciden en que Veltri explotó “una vulnerabilidad en el sistema”.

Ahora, ¿cómo lo hizo? El gerente de seguridad informática de la línea aérea de bandera explicó en la causa al declarar como testigo que “la vulnerabilidad consistía en interceptar y modificar los parámetros de cantidad o precio de las millas al momento de enviarse los datos desde la web al servidor, sin que el sistema revalidara el valor original", asegura una fuente del caso.

El CEO de la empresa que creó el software con el que Aerolíneas administra el sistema de millas “precisó que la maniobra implicaba modificar el código fuente y alterar parámetros técnicos, requiriendo conocimientos específicos o la utilización de un instructivo elaborado por alguien con dichos conocimientos”.

Ahora, determinar cómo Veltri ingresó al sistema es el siguiente paso en la causa.

Veltri junto a un grupo de chicas antes de su viaje a Cancún

