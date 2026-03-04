Crimen y Justicia

Cómo hizo el programador acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo

Juan Ignacio Veltri fue allanado tras una investigación a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello. Incautaron sus computadoras y se negó a declarar. Su álbum de fotos: chicas y copas de champagne

Guardar
Vivila: Veltri en uno de
Vivila: Veltri en uno de sus viajes, iPhone en mano

Juan Ignacio Veltri, de 31 años, es un progamador de software. Se presenta en su sitio web como “desarrollador Full Stack Senior” con “experiencia avanzada en React, TypeScript, Node.js y NestJS, especializado en construir aplicaciones fintech escalables”. Fue empleado en blanco de una de las más poderosas empresas del negocio del e-commerce. También trabajó para una conocida fintech.

Le va bien, a juzgar por su cuenta de Instagram, donde Veltri se muestra en viajes por el mundo. Su pasaporte sintió el impacto en los últimos años: voló a Dubai para mostrarse entre lujos, festejó el último Año Nuevo en Cancún, a donde voló con un grupo de chicas. Pasó también por París, con visitas de rigor al Louvre y a la Torre Eiffel. El Cosquín Rock en la sierra cordobesa fue su último periplo.

No hay nada gasolero en lo que muestra, nada de improvisar un sándwich en el desayuno del hotel para luego almorzarlo. No hay gaseosa; solo champagne. Su perfil crediticio, curiosamente, no presenta deudas recientes de tarjeta de crédito. De vez en cuando, se muestra en eventos de su rubro, con especialistas en ciberseguridad.

Veltri a punto de embarcar
Veltri a punto de embarcar a Cancún

Ahora, Juan Ignacio está detenido en una celda de la Policía Federal Argentina, luego de que la Unidad Investiga contra la Corrupción —que depende del DFI- allanara esta semana su departamento en una torre estrenada hace pocos meses, ubicada a 20 cuadras del Fuerte Apache en Ciudadela. Asesorado por un abogado particular, el programador se negó a declarar ayer en la causa en su contra, investigada por el fiscal Guillermo Marijuan bajo la firma del juez Sebastián Casanello.

La calificación en su contra es grave: defraudación a la administración pública. Según la imputación, Veltri vulneró la base de datos de Aerolíneas Argentinas para obtener 16 millones de millas, un daño calculado en un millón de dólares.

Peor todavía: la Justicia federal investiga a otros 52 sospechosos que habrían intentado la misma maniobra.

“El sistema tenía una vulnerabilidad”, asegura, siendo leve, una fuente del caso.

Oh la la: Veltri en
Oh la la: Veltri en la pirámide del Louvre

¿Cómo lo hizo?

La alerta vino de Aerolíneas Argentinas, que encontró una severa anomalía en Aerolíneas Plus, su programa de millas. La anomalía fue notada a comienzos de 2025, lo que derivó en un expediente a cargo de la UFECI, el área de delitos informáticos de la Procuración. Luego, a fines de 2025, llegó a Comodoro Py.

A través de escuchas telefónicas, “se pudo determinar e identificar a un grupo de personas” quienes “habrían adquirido vía web gran cantidad de millas de vuelo del programa Aerolíneas Plus, a través de una maniobra que les permitió pagar cifras muy bajas, en razón del valor real de las millas”, asegura un documento del caso.

Ahora, ¿cómo lo hizo? El gerente de Seguridad Informática de la línea aérea de bandera explicó en la causa que “la vulnerabilidad consistía en interceptar y modificar los parámetros de cantidad o precio de las millas al momento de enviarse los datos desde la web al servidor, sin que el sistema revalidara el valor original", asegura una fuente del caso.

La pipa: Veltri en Dubai
La pipa: Veltri en Dubai

El CEO de la empresa que creó el software con el que Aerolíneas administra el sistema de millas “precisó que la maniobra implicaba modificar el código fuente y alterar parámetros técnicos, requiriendo conocimientos específicos o la utilización de un instructivo elaborado por alguien con dichos conocimientos”.

Cómo entró Veltri al sistema de Aerolíneas -si lo hizo a través de un fishing de claves, o un malware- es algo que queda por determinar en la Justicia federal. El análisis de sus computadoras y teléfonos -se encontraron seis dispositivos en el departamento del programador- es el paso siguiente en la causa.

"La Cueva": las computadoras de
"La Cueva": las computadoras de Veltri entre luces de neón

Por lo pronto, la Justicia cuenta con sus datos migratorios. También, sospecha de su generosidad. Los investigadores en Comodoro Py sostienen que Veltri habría usado su truco para regalarle pasajes a varias personas.

Otra fuente del caso sintetiza: “Hay datos sobre pasajes emitidos a su nombre, a nombre de terceros y en favor de varias personas de su círculo, todos adquiridos con millas compradas de este modo”.

Temas Relacionados

Aerolíneas ArgentinasPolicía Federal ArgentinaSebastián CasanelloGuillermo Marijuanúltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es “Nene”, el colombiano deportado que regresó ilegalmente al país e impulsó una interna en Los Monos

Víctor Sleyner Acevedo Figueroa fue detenido en un departamento de Rosario. Operaba la venta de droga en la zona sudoeste de la ciudad y se movilizaba con el rostro cubierto. Está acusado de balear “al voleo” dos supermercados

Quién es “Nene”, el colombiano

Condenaron al adolescente acusado por el crimen de Kim Gómez

Lo decidió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata. La pena se conocerá en los próximos días. El joven de 18 años estaba imputado por homicidio en ocasión de robo

Condenaron al adolescente acusado por

Deportaron a cinco ciudadanos chilenos tras ser detenidos en Neuquén: ingresaron de forma ilegal y estaban armados

El grupo de extranjeros fue interceptado a la salida del hotel en donde se quedaban. Tras presentar incongruencias en sus datos filiatorios, las autoridades los demoraron

Deportaron a cinco ciudadanos chilenos

Violento robo a una casa en Mar del Plata: los delincuentes golpearon a un joven y se llevaron el auto familiar

La víctima tiene 22 años y cuenta con un certificado de discapacidad. En reiteradas oportunidades, fue golpeado mientras le exigían dinero

Violento robo a una casa

Revelaron que Natalia Cruz intentó denunciar a su femicida horas antes del crimen, pero la Policía se negó a recibirla

El procurador General de Salta ordenó que se realice un informe integral sobre el accionar del Estado. La familia también se quejó por las irregularidades que se registraron durante el allanamiento de la vivienda donde todo sucedió

Revelaron que Natalia Cruz intentó
DEPORTES
Incertidumbre por la lesión “límite”

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

TELESHOW
El respalo de Manu Urcera

El respalo de Manu Urcera a Nicole Neumann tras los reclamos de Fabián Cubero por la fiesta de Allegra

Paula Chaves reveló que Chechu Bonelli le escribió por Facundo Pieres: “Me mandó un mensaje”

Catherine Fulop contó cómo fue el nacimiento de su primera nieta: “Las contracciones empezaron en la cancha”

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es un gemelo digital

Qué es un gemelo digital y por qué puede marcar el futuro de la atención médica personalizada

Envían a la cárcel a 19 personas en Bolivia por robo de billetes tras el accidente aéreo

El Congreso de Filipinas aprueba el proceso de destitución contra Sara Duterte

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos desciende a su nivel más bajo desde 2018

Asamblea de Panamá discute etiquetas de advertencia en alimentos