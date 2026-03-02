Crimen y Justicia

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran forenses y vecinos

El proceso al streamer e imitador de Michael Jackson continuará este lunes con más testimonios. Qué reveló la audiencia inicial

Felipe Pettinato en la primera
Felipe Pettinato en la primera audiencia del juicio en su contra

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio en su departamento de la calle Aguilar el 16 de mayo de 2022, continuará este lunes con su segunda audiencia.

El Tribunal Oral N°14, que acusa al streamer e hijo de Roberto Pettinato de iniciar el incendio que causó la muerte de Rodrigo bajo el delito de estrago doloso seguido de muerte, el mismo que se aplicó inicialmente al grupo Callejeros en la causa de la tragedia de Cromañón, con una pena de 8 a 20 años de cárcel; retomará el proceso con una serie de testimonios de vecinos del departamento.

El fiscal Fernando Klappenbach, a cargo de la acusación, pidió que declaren los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.

El forense principal en el expediente, por lo pronto, no declarará ante los jueces. El tanatólogo que realizó la autopsia al cuerpo de Rodrigo en la Morgue Judicial se encuentra bajo licencia médica por un largo tratamiento.

"No hizo nada para salvarlo": el testimonio de Delia Muzio, la madre del neurólogo de Felipe Pettinato

Así, el Tribunal desistió de convocarlo y acordó incorporar por lectura sus testimonios y su reporte de autopsia, que ya constan en el expediente. Sin embargo, el asistente del tanatólogo podrá declarar en el proceso. La autopsia determinó que Rodrigo perdió la vida a causa de las llamas, con el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Delia Muzio, la madre de Rodrigo, lleva adelante la querella del caso con sus dos abogados. La mujer de 81 años dio un fuerte testimonio el lunes pasado ante los jueces. Afirmó que Pettinato “no hizo nada para salvar a mi hijo” y que, conociendo a Melchor, “sería a la inversa, no lo hubiese dudado”. Al decirlo, Muzio entró en llanto. En este momento, visible desde su webcam, Pettinato le daba un sorbo a su mate.

En su relato, detalló el complejo vínculo entre el acusado y su hijo. A Pettinato, aseveró, lo conoció durante las “innumerables veces” que el imitador de Michael Jackson había llegado a su casa para tocar timbre. “Tenía una obsesión con mi hijo”, definió la mujer.

Rodrigo había comenzado a tratarlo en 2018 por sus adicciones. Ante la negativa de Felipe a tratarse, decidió llevarlo a vivir a su casa, una experiencia que terminó con varios “desmanes”, aseguró Muzio. Luego, Rodrigo declaró a favor de Pettinato en la causa en donde fue condenado por el abuso sexual simple de una menor en la Justicia de San Isidro.

Melchor Rodrigo, la víctima
Melchor Rodrigo, la víctima

Una vecina del piso 22, donde se ubicaba el departamento de Pettinato, declaró también en la audiencia del lunes.

“Comencé a escuchar choques en la puerta y gritos. Lo encontré al señor Felipe Pettinato en el piso, muy alterado y pidiendo por ayuda. Nos comentó del incendio. Noté las llamas del departamento, cómo se reflejaban en una ventana. Había salido una vecina. Vimos cómo llamar a Emergencias”, comenzó.

“Lloraba, no paraba de gritar, decía que había una persona adentro”, continuó: “Yo sabía que tenía un vecino que era raro, que se parecía a Michael Jackson”.

El testimonio de esta vecina fue valorado por el entorno de Pettinato, que apunta a que el streamer pidió auxilio cuando comenzaron las llamas. Este mismo entorno apunta a que Rodrigo no era su médico, sino su amigo, aunque el vínculo entre ambos no es parte de la imputación de la fiscalía y la querella.

