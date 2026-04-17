"La muerte de Sócrates", óleo de Jacques-Louis David del año 1787

La verdad de Sócrates está en el silencio. Es un filósofo que no habla, pero que es hablado. No escribió nada, prácticamente no dejó registro de su paso por el mundo. Sin embargo sus discípulos contaron lo que él decía. También lo que luchó, lo que padeció, lo que sufrió, lo que le costó el revolucionario acto de pensar. Por eso Hannah Arendt dijo que fue Sócrates quien demostró que “el pensamiento en sí es peligroso”. Para José Ortega y Gasset, fue quien “descubrió la razón”: “el primer intelectual”.

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Ese “ser hablado” se construyó a partir de sus alumnos, como Platón, Jenofonte y Aristófanes, pero también como Aristóteles, que en realidad fue alumno de Platón. Quizás el mejor Sócrates es el que recrea Platón en sus Diálogos. Uno de esos textos se titula Gorgias. Ahí dice: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”. Esta frase define muy bien la estatura ética de este pensador. Representa un giro radical en la historia del pensamiento, pues rompe con la moral de “ojo por ojo” de su época.

Platón escribió este diálogo en su etapa de madurez y usa a Sócrates para atacar la sofística, que es el arte de la persuasión por encima de la verdad. En ese sentido, el Gorgias es un debate sobre la retórica. Platón lo escribe para demostrar que el poder de la palabra es peligroso si no va acompañado de justicia. En este texto, Sócrates se enfrenta a tres interlocutores, siendo el más agresivo un joven llamado Calicles, quien desprecia la moral y cree que “la fuerza hace el derecho”.

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla” (Crédito: Wikipedia)

Para Sócrates, el peor mal que le puede ocurrir a un ser humano no es la muerte ni el dolor físico, sino la corrupción del alma. Cuando alguien sufre una injusticia (cuando le roban o lo calumnian), sufren su cuerpo y sus bienes pero la integridad moral queda intacta. En cambio, quien comete la injusticia está manchando voluntariamente su propio ser. Estás “enfermando” su alma. Por lo tanto, la elección es lógica: es preferible padecer un daño externo que convertirse en una persona malvada internamente.

La frase surge durante una discusión con Polo (otro sofista). Polo sostiene que un tirano que mata y roba es “feliz” porque hace lo que quiere. Sócrates lo contradice con dos argumentos demoledores para la época. Por un lado, la infelicidad del tirano (el que comete injusticia es infeliz porque vive en desarmonía consigo mismo). Por otro lado, la función de la pena: Sócrates llega a decir que, si cometes un crimen, es mejor que te castiguen, porque el castigo es la “medicina” que purifica el alma.

Quién fue Sócrates

Sócrates vivió entre los años 470 y 399 a. C., fue un filósofo griego nacido en Atenas, considerado el padre de la filosofía occidental y el fundador de la filosofía moral. A diferencia de otros pensadores, no dejó ninguna obra escrita; conocemos su pensamiento gracias a los relatos de sus discípulos, como Platón y Jenofonte. Su figura marcó un “giro antropológico”: dejó de investigar el origen del cosmos para centrarse en el ser humano, la ética y la búsqueda de la verdad interior.

El militar ateniense Alcibíades y Sócrates (Crédito: Wikipedia)

Nos legó varias cosas. El método socrático: utilizaba el diálogo y la ironía para exponer las contradicciones de sus interlocutores. La humildad intelectual: su famosa frase “Solo sé que no sé nada” refleja su convicción de que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la propia ignorancia. Y la identificación del Alma: fue uno de los primeros en proponer que la esencia del ser humano reside en su alma (psique), vinculando la virtud con el conocimiento. Su muerte también habla por él.

La frase sobre la injusticia que hoy nos convoca no fue solo teoría. Sócrates la puso en práctica en su propia vida. Cuando fue condenado a muerte tenía 70 años. Lo acusaron de corromper a la juventud por no creer en los dioses de la ciudad. Sus amigos le ofrecieron un plan para escapar de la prisión sobornando a los guardias. Sócrates se negó, argumentando que escapar sería cometer una injusticia: prefería sufrir la injusticia de la sentencia de muerte antes que traicionar sus principios.