Economía

La morosidad en las expensas llegó al 17% de los departamentos en CABA y provincia de Buenos Aires

Cada vez más propietarios registran deuda con sus consorcios. Las tasas de interés por pago fuera de término oscilan entre el 4,8% y el 6,1%

Guardar
Exterior de edificio VisualesIA
Cuando se sostiene en el tiempo, el consorcio empieza a financiarse internamente entre vecinos, y eso termina generando más presión sobre quienes están al día

En línea con lo que sucede en términos de crédito bancario y extrabancario, la morosidad en las expensas de edificios alcanzó al 17% de las unidades funcionales en marzo, lo que implica que casi uno de cada cinco epartamentos poseen deuda con su consorcio. Esto se registra tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, evidenciando una situación generalizada en ambas jurisdicciones. A lo largo de 2025, esta tendencia se mantuvo de forma constante, sin mostrar señales de mejora significativa en los distintos distritos.

Así surge de datos de ConsorcioAbierto, en base a lo informado por 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. El reporte señaló que el mes pasado las tasas de interés promedio que los consorcios cobran a sus propietarios por pago fuera de término fueron del 4,8% en CABA y del 6,1% en la Provincia de Buenos Aires.

“La morosidad se mantiene en niveles elevados, con alrededor del 17% de las unidades funcionales con deuda. No hay un salto significativo, pero sí una persistencia que empieza a ser estructural. La mora no es solo un problema de pago individual. Cuando se sostiene en el tiempo, el consorcio empieza a financiarse internamente entre vecinos, y eso termina generando más presión sobre quienes están al día”, advirtió Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Gráfico de barras: evolución de expensas promedio en CABA de abril a marzo. Gráfico de líneas: comparación del aumento porcentual de expensas y el IPC INDEC
Expensas en CABA: la evolución del promedio mensual y su relación con el IPC (ConsorcioAbierto)

En paralelo, el informe precisó que la expensa promedio en CABA fue de $326.183 y registró una suba del 2,4% respecto al promedio de febrero que fue de $318.650. El incremento interanual llegó al 36%.

En la Provincia de Buenos Aires, registraron un aumento interanual del 44,3%, con un valor promedio de $160.921 en marzo, lo que representó una suba del 3,5% respecto de febrero.

En Córdoba, el incremento interanual fue del 36,5%, con expensas promedio de $145.855 en marzo, un 2% más que el mes anterior.

Captura de pantalla de dos gráficos que muestran la evolución de las expensas promedio en la PBA y su comparación con el IPC del INDEC a lo largo de 12 meses
En la Provincia de Buenos Aires, las expensas registraron un aumento interanual del 44,3% (ConsorcioAbierto)

En Santa Fe, las expensas crecieron un 35,8% interanual y alcanzaron un promedio de $134.454 en marzo, con una variación mensual del 5%.

En Entre Ríos, el aumento interanual llegó al 41,8%, con un promedio de $66.925 en marzo, aunque este valor marcó una baja del 7,9% frente a febrero.

“Los datos de marzo confirman una continuidad en la suba de expensas, pero con un cambio en la dinámica: los aumentos mensuales empiezan a moderarse, aunque los niveles siguen siendo altos en términos interanuales”, dijo Laiuppa.

Explicó que no ven una baja de costos, sino un cambio en la velocidad. “Esto es relevante porque le da mayor previsibilidad a la gestión, aunque no resuelve el problema de fondo: el costo de mantener un consorcio sigue siendo alto”, indicó.

“La inflación de marzo fue del 3,4%, pero las expensas no responden de forma directa a ese número. Su comportamiento está más vinculado a la estructura interna de cada consorcio que al índice general. Las expensas tienen su propio calendario: hay meses donde impactan ajustes acumulados, como salarios o contratos de servicios, y otros donde el gasto se reacomoda. Por eso no se mueven en línea recta con la inflación. Además, el componente salarial sigue teniendo un peso central y se ajusta por acuerdos específicos del sector, lo que genera desfasajes respecto al índice de precios”, agregó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Laiuppa: "La inflación de marzo fue del 3,4%, pero las expensas no responden de forma directa a ese número. Su comportamiento está más vinculado a la estructura interna de cada consorcio que al índice general" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia, en marzo, los consorcios de CABA destinaron la mayor parte de sus gastos al pago de personal y sueldos, que representaron el 33% del total. Este rubro tuvo mayor peso en los edificios pequeños, donde alcanzó el 35%, y fue menos relevante en los edificios grandes, donde descendió al 16% gracias a las economías de escala.

Los gastos operativos y de mantenimiento ocuparon el segundo lugar, con un promedio del 28%. En este caso, la tendencia fue inversa: en los edificios pequeños representaron el 26%, mientras que en los grandes llegaron al 53%, impulsados por la contratación de servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

Los servicios públicos se ubicaron en el tercer puesto, con un impacto que osciló entre el 13% y el 15% y se mantuvo relativamente estable más allá del tamaño del consorcio, aunque se registró un leve aumento en su peso.

Los gastos administrativos, bancarios e impositivos absorbieron el 14% del total, pero en los edificios grandes bajaron al 8% debido a la distribución de costos fijos como honorarios y seguros entre una mayor cantidad de unidades.

El rubro de mantenimiento extraordinario y obras representó entre el 6% y el 11% de los gastos, con una ligera disminución a medida que aumentaba el tamaño del edificio.

Temas Relacionados

expensasdepartamentosmorosidadúltimas noticias

Últimas Noticias

Paritarias: cuánto poder adquisitivo perdió el salario frente a la inflación en cada sector de la economía

Los salarios negociados en los convenios colectivos de trabajo avanzaron por debajo de la inflación en febrero, con diferencias marcadas entre los distintos gremios

Paritarias: cuánto poder adquisitivo perdió el salario frente a la inflación en cada sector de la economía

Caputo aprovechó la alianza de Milei con Trump para obtener la garantía del Banco Mundial, pero enfrenta otro escenario en la CAF y el BID

Se trata de organismos multilaterales que tienen complejas relaciones de poder, en los que la Casa Blanca ejerce una influencia menor en sus directorios

Caputo aprovechó la alianza de Milei con Trump para obtener la garantía del Banco Mundial, pero enfrenta otro escenario en la CAF y el BID

A cuánto llegará la jubilación mínima de ANSES en mayo de 2026, tras el dato de inflación de 3,4%

Luego de conocerse el IPC de marzo, se confirmó el porcentaje de incremento que se aplicará en mayo. El ajuste alcanzará a todas las prestaciones del organismo

A cuánto llegará la jubilación mínima de ANSES en mayo de 2026, tras el dato de inflación de 3,4%

El Banco Central reactivó una herramienta clave para evitar la volatilidad de las tasas y fomentar el crédito

La autoridad financiera restableció el corredor de tasas de interés mediante la reactivación de los pases activos. La medida busca estabilizar el costo del dinero diario para otorgar previsibilidad a las entidades financieras

El Banco Central reactivó una herramienta clave para evitar la volatilidad de las tasas y fomentar el crédito

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 17 de abril de 2026

El organismo aplica un incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor de febrero, impactando en los haberes mínimos, máximos y asignaciones sociales que se abonan según el calendario vigente

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 17 de abril de 2026
DEPORTES
“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

David Beckham sobre el Mundial 2026: “Será una oportunidad única para presenciar cómo une el fútbol”

TELESHOW
El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Estados Unidos abrió convocatoria para docentes ecuatorianos con sueldos de hasta USD 70.000 anuales

El oficialismo ecuatoriano impulsa una ley que penaliza la “violencia digital” con cárcel