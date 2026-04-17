Sociedad

Un tren de la línea Sarmiento chocó contra una camioneta en Ramos Mejía: hay dos heridos

Las personas afectadas fueron atendidas en un hospital de la zona, pero permanecen fuera de peligro

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Imágenes del accidente ocurrido cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó con una camioneta en Ramos Mejía.

Un tren de la Línea Sarmiento embistió este viernes a una camioneta utilitaria en la zona de la estación ubicada en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, lo que provocó que las formaciones de la línea no se detuvieran en dicha parada en las primeras horas de la mañana.

El accidente se produjo a las 6.19, en el paso a nivel ubicado en la mencionada localidad bonaerense. En el vehículo viajaban dos ocupantes que se dirigían a su trabajo.

Las personas que iban en el vehículo sufrieron politraumatismos y fueron trasladados a un centro médico cercano para ser asistidos, según informaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae.

Producto del impacto, el servicio circuló de manera completa, pero sin detenerse en la estación de Ramos Mejía entre las 6.19 y las 8.06. Todo se reanudó una vez finalizadas las tareas de asistencia y remoción del material residual.

De acuerdo al primer relevamiento oficial, las barreras y la señal fonoluminosa funcionaban de manera adecuada en el momento de la choque.

Por lo tanto, el accidente cuando el conductor del vehículo habría cruzado las vías con la barrera baja, una maniobra prohibida por la normativa vigente, señalan las primeras averiguaciones.

Una camioneta blanca destrozada en la parte frontal yace junto a las vías del tren, con escombros de la barrera de un paso a nivel dispersos
Una camioneta blanca gravemente dañada yace cerca de las vías del tren Sarmiento tras colisionar con una formación en Ramos Mejía. (Captura de video)

Según consignó la agencia NA, los ocupantes con lesiones fueron trasladados al Hospital de Haedo, situado cerca del lugar del hecho, para recibir atención médica. De acuerdo con información trascendida, los jóvenes estarían fuera de peligro.

Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en las redes sociales. “No aprenden más. Siempre le quieren ganar al tren y no solo no lo hacen, sino que terminan arruinándole el día a la gente que labura", expresó su indignación un usuario del grupo de Facebook “Pasajeros del Tren Sarmiento”. “Lindo viernes para arrancar así. No entiendo porque se apuran para pasar. No respetan la barrera, los semáforos y mucho menos a los peatones", compartió otro forista. Otro usuario apeló a una humorada: “Encima se mando en contra mano. Re menso”.

Las primeras imágenes que compartieron los usuarios con sus cámaras de celular muestran los trastornos que generó el siniestro. Quienes iban en la formación que protagonizó el siniestro tuvieron que bajarse del tren y buscar otra alternativa para llegar a su lugar de trabajo.

Ayer, hubo otro accidente similar que generó trastornos en la zona. Ocurrió a las 18.15, donde otra formación impactó contra un auto.

Una camioneta blanca severamente dañada con el capó abierto y partes destrozadas yace en una calle mojada, rodeada de escombros y cinta de seguridad
Restos de la camioneta blanca dañada tras el impacto con el tren Sarmiento (Captura de video)

Cambios en la normativa y frecuencias

En este marco, el Gobierno avanza en la eliminación de la normativa que obligaba a los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento el ingreso a sus terminales a una velocidad máxima de 5 km/h

La decisión surge tras una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad implementados en 2013, luego del accidente ocurrido en la estación Once. Todo indica que la derogación será oficial en los próximos días, una vez que la resolución sea firmada por el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, y publicada en el Boletín Oficial.

Según supo Infobae, la situación está dada para que se dé y solo es cuestión de días para que se aplique oficialmente.

La empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones (SOF) solicitó la derogación de la normativa, alegando que fue dictada “en un contexto excepcional” tras el accidente de Once. El organismo argumentó que “las condiciones han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental; en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)”, según consignó el portal enelSubte.

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