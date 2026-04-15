Ola de amenazas de tiroteo en los colegios: también aparecieron mensajes en el Carlos Pellegrini y el del club Vélez Sársfield

El Carlos Pellegrini emitió un comunicado tras la viralización de la amenaza de tiroteo en el colegio

Las amenazas de violencia en colegios de Ciudad de Buenos Aires generaron una fuerte preocupación, con un despliegue de dispositivos de seguridad y medidas preventivas en las últimas horas. El colegio Carlos Pellegrini y el del club Vélez Sársfield recibieron mensajes intimidatorios que alertaron a toda la comunidad escolar. Los incidentes se difundieron velozmente y motivaron la activación de protocolos oficiales para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

El hallazgo de un grafiti en el colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, encendió las alarmas. La imagen de la inscripción, que decía: “Viernes 16 (sic). Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio”, circuló rápidamente entre padres y alumnos. Frente a la situación, las autoridades de la institución emitieron un comunicado oficial en el que expresaron un “absoluto y categórico rechazo” a las expresiones de violencia, odio y discriminación.

“Estas manifestaciones no sólo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, señaló el equipo de conducción, de acuerdo con el documento difundido por el propio colegio.

El comunicado agregó que la escuela continuaría “profundizando su trabajo con el compromiso que la caracteriza en torno a una construcción de una sociedad desde el diálogo y la escucha, fomentando el respeto entre todos los miembros de la sociedad”. Además, la conducción informó que los mensajes fueron documentados y removidos, al tiempo que se reforzaron los talleres y espacios de escucha activa para trabajar sobre la convivencia escolar y la prevención del bullying.

“Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso”, amplió el mensaje del Carlos Pellegrini.

El Ministerio de Educación desplegó un operativo tras una amenaza en el colegio de Vélez Sársfield

En paralelo, otro mensaje similar se encontró en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers. Allí, la amenaza describía un supuesto tiroteo planeado para el jueves 16 de abril, acompañada por la frase: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”.

Los estudiantes alertaron a los directivos, quienes de inmediato dieron aviso a la policía y formalizaron la denuncia. La puerta del baño con la inscripción fue retirada para ser peritada, y se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las fuerzas de seguridad, junto con personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron una evaluación integral del edificio escolar. Durante ese proceso, las clases quedaron suspendidas hasta que se determinó que la situación estaba bajo control. Posteriormente, la actividad académica se reanudó bajo la supervisión de equipos técnicos y la presencia de agentes policiales en el predio.

En varias provincias, como Tucumán, Córdoba y Mendoza, surgieron amenazas similares, lo que llevó a investigaciones sobre la posible conexión con retos virales en redes sociales como TikTok

El club que alberga el colegio también colaboró con su personal de seguridad privada, integrándose al operativo junto a las fuerzas públicas.

Desde el inicio de la investigación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una batería de medidas para reforzar la seguridad y el acompañamiento en todas las escuelas. Fuentes oficiales reportaron a Infobae que, ante la aparición de amenazas en otros establecimientos, el Ministerio de Educación activó los protocolos previstos para proteger a los estudiantes y asegurar la continuidad pedagógica en entornos seguros.

Entre las acciones adoptadas, se intensificó la supervisión interna en los colegios y se organizaron actividades junto a los alumnos para reflexionar sobre la convivencia escolar y la responsabilidad en el uso de la palabra. “Las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse”, detallaron.

La situación se replicó en distintos colegios de varias provincias en el país. Ante la ola, se investiga si no se trata de un reto viral de TikTok, más allá de los posibles casos de bullying.

En Tucumán, la situación se hizo pública después de que el vicerrector del Colegio Guillermina presentara una denuncia al encontrar una pintada en los baños donde se anunciaba un posible ataque para el 15 de abril. Al poco tiempo, la misma advertencia surgió en otro colegio, el San Francisco.

Las amenazas de tiroteo en colegios de Ciudad de Buenos Aires y otras provincias encendieron las alertas de seguridad educativa

En la Escuela N°26 de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, apareció un mensaje escrito con corrector blanco sobre una pared que decía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

Fuentes de la Policía de Córdoba informaron a Infobae sobre la aparición de inscripciones similares en escuelas tanto de la capital como del interior provincial. Según señalaron, existe la sospecha de que estas amenazas guarden relación con un desafío viral de TikTok, aunque las investigaciones continúan en estricta reserva debido a la participación de menores.

En la provincia de Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, también fue escenario de una amenaza. Un mensaje intimidatorio, escrito en las cerámicas del baño y con fecha precisa, provocó la intervención de la Policía Científica y la puesta en marcha de protocolos de seguridad.