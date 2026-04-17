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Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

A casi diez años de su última visita, la banda sueca repasó sus clásicos y sorprendió a sus seguidores interpretando un himno del grupo platense

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El fragmento de "Jijiji" en homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante el recital de Roxette en Buenos Aires (Video:Movistar Arena)

La escena tuvo algo de irreal, como si durante unos segundos el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. En medio de un estadio colmado, con la expectativa puesta en los clásicos de siempre, sonaron los primeros acordes de “Ji ji ji”, el himno inoxidable de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No fue un guiño menor: fue una declaración de amor. Desde el escenario del Movistar Arena, Roxette decidió abrazar el pulso del rock argentino y hacerlo propio. Y el estadio respondió como si se tratara de un ritual compartido: cantando, filmando, viralizando.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde los fanáticos reconstruían la escena con asombro y memoria. “En los shows de Roxette, antes de tocar ‘Joyride’, el guitarrista Christoffer Lundquist toca un fragmento de alguna canción local; en Argentina 2012 fue ‘De música ligera’ y en 2026 ‘Ji ji ji’”, comentó uno de los seguidores, trazando un puente entre épocas, ciudades y canciones, en tanto que otro no dudó en expresar: “Estuve ahí y no lo podíamos creer. Un grosso total”, con la emoción a flor de piel. Esa continuidad —ese pequeño gesto que se transforma en tradición— terminó de sellar una noche que ya tenía todos los condimentos de lo extraordinario.

Habían pasado 14 años desde la última visita, y la expectativa encontró su recompensa en dos horas de hitazos encadenados sin respiro. Desde los primeros acordes, el concierto se sostuvo sobre una certeza: el cancionero de Roxette no envejece. “The Look”, “Listen to Your Heart”, “Dressed for Success” y “Joyride” fueron desfilando con la naturalidad de los clásicos que ya no necesitan presentación, mientras el público —de distintas generaciones— respondía con una devoción intacta.

Este video muestra una cobertura del concierto de Roxette en el Movistar Arena. Una cantante femenina, vestida de negro, interpreta una canción en el escenario con un micrófono. Un guitarrista masculino y otros músicos acompañan. El fondo presenta grandes proyecciones luminosas con formas abstractas y hojas.

El regreso se dio en el marco de una gira internacional que comenzó en Sudáfrica, continuó por Australia y Europa, y que este 2026 recaló en Sudamérica con paradas en la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Un recorrido que no solo confirma la vigencia del proyecto, sino también su capacidad de convocar multitudes en cualquier rincón del mundo.

Pero había algo más flotando en el aire. Este 2026 no es un año cualquiera para la historia del grupo: se cumplen cuatro décadas desde la salida de Pearls of Passion, el álbum debut que marcó el inicio de una de las trayectorias más exitosas del pop sueco. En paralelo, “It Must Have Been Love” acaba de superar las mil millones de reproducciones en Spotify, un hito que confirma que su música no solo resiste el paso del tiempo, sino que sigue encontrando nuevas audiencias.

Sobre el escenario, el histórico Per Gessle lidera esta nueva etapa acompañado por Lena Philipsson, en una formación que inevitablemente convive con la ausencia de Marie Fredriksson. Su muerte, el 9 de diciembre de 2019, tras una larga batalla contra un tumor cerebral, marcó un antes y un después en la historia del grupo. Y, sin embargo, lejos de la nostalgia paralizante, el show en Buenos Aires funcionó como un homenaje vivo: cada canción fue también una forma de mantener su voz presente.

Una cantante femenina con vestido negro y un guitarrista masculino con camisa blanca y pantalón rosa actúan en un escenario. Se observan luces de concierto de tonos anaranjados y rojos. Otros músicos y un teclado son visibles. Se trata de una cobertura de evento del concierto de Roxette en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretaron la canción 'Listen to Your Heart'.

El cierre, como no podía ser de otra manera, encontró al estadio rendido. No hubo estridencias innecesarias ni golpes de efecto forzados. Solo canciones. Canciones que sobrevivieron a modas, a distancias y a pérdidas. Canciones que, como quedó claro, todavía tienen la capacidad de reunir a miles de personas bajo una misma emoción.

Catorce años después, Roxette volvió a Buenos Aires y convirtió la espera en celebración. Y en ese cruce improbable entre “Ji ji ji” y “Joyride”, entre Suecia y Argentina, dejó una certeza difícil de discutir: hay noches que no se repiten, pero que tampoco terminan.

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