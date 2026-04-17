El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

El Papa fue recibido en papamóvil por cientos de miles de fieles (Daniel Beloumou Olomo/AFP)

León XIV criticó este viernes a quienes “acaparan” y “desperdician” la comida frente a quienes carecen de alimentos, y afirmó que “hay pan para todos si se da a todos”, según expresó durante una misa en Duala, la capital económica de Camerún, con la asistencia de 120.000 personas.

El Papa fue recibido en papamóvil por cientos de miles de fieles en un país donde el 28% de la población es católica.

En la ceremonia más numerosa de su visita a África, el pontífice utilizó la parábola de la multiplicación de los panes y los peces para abordar el problema del hambre en el continente, pese a la riqueza de sus recursos.

“La multiplicación de los panes y los peces ocurre en el compartir; ¡he aquí el milagro! Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma, no con una mano que acapara sino con una mano que da”, señaló el Papa en la explanada junto al estadio Japoma de la ciudad más poblada de Camerún.

Una mujer sostiene una imagen del papa León XIV (Daniel Beloumou Olomo/AFP)

A esto añadió que, de este modo, “la comida abunda; no se raciona por emergencia, no se roba por disputa ni se desperdicia por quienes se atiborran ante quienes no tienen nada que comer”.

En Camerún, aproximadamente el 26,7% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial. Aunque el país cuenta con recursos como petróleo y minerales, la pobreza afecta especialmente a las zonas rurales y al norte, alcanzando a unos 8,1 millones de personas, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD).

Miles de fieles asistieron a la misa que ofició el papa León XIV en Camerún (AP Photo/Andrew Medichini)

Más de 3 millones de cameruneses padecen inseguridad alimentaria, sobre todo en el norte y el este, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Camerunesa.

El Papa, al continuar con la parábola sobre el hambre, afirmó que “Dios alimenta a la humanidad con el pan de la vida” y subrayó que los creyentes pueden llevar ese alimento a quienes tienen hambre de paz, libertad y justicia.

El papa León XIV ofició una misa en el Japoma Stadium, en Douala, Camerún (AP Photo/Andrew Medichini)

“Cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa de bien es un bocado de pan para la humanidad necesitada de cuidados”, expresó León XIV. Añadió que al alimento físico debe sumarse “el alimento del alma, que nutre la conciencia y sostiene en momentos de miedo y sufrimiento”.

En la parte final de su homilía, se dirigió a los jóvenes de Camerún, donde la edad media es de 18 años, y les pidió ser “los primeros a ser rostros y manos que llevan al prójimo el pan de la vida; alimento de sabiduría y de liberación de todo aquello que no nos nutre, sino que confunde nuestros buenos deseos y nos roba la dignidad”.

El Papa saluda a los fieles desde el papamóvil (AP Photo/Andrew Medichini)

Concluyó su mensaje aconsejando: “No cedan a la desconfianza y al desánimo; rechacen toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles, pero endurecen el corazón y lo vuelven insensible”.

Tras la misa, el Papa tenía previsto visitar de forma privada un hospital de Duala y regresar a Yaundé para un encuentro con el ámbito universitario y cultural en la Universidad Católica de África Central.