Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

Nico Paz brilla en Como y despertó el interés del Real Madrid e Inter (REUTERS/Claudia Greco)

Nico Paz atraviesa uno de los mejores momentos de su corta y prometedora carrera en el fútbol europeo, mientras su futuro pareciera estar entre regresar al Real Madrid o fichar por el Inter. El mediocampista de la selección argentina nacido en 2004 se consolidó como una de las revelaciones de la temporada en la Serie A, impulsando al Como a pelear por los puestos de Champions League y una semifinal de Coppa Italia.

El vínculo con el entrenador español Cesc Fàbregas resultó clave para el crecimiento del joven futbolista. Paz, durante una entrevista con Sport Mediaset, explicó que la confianza y el método de trabajo de Fàbregas marcaron la diferencia en el vestuario: “Fàbregas fue el factor más importante. Tiene mucha fe en nosotros, es un entrenador joven, una persona que vive para el fútbol, trabaja duro, estudia mucho y me permite jugar como quiero, que es fundamental”, aseguró. Esta libertad táctica y la oportunidad de disputar su segunda temporada en la Serie A aceleraron su maduración, según relató el propio jugador.

La actualidad de Como sorprendió incluso al plantel. El club lombardo, que llegó a la máxima categoría con aspiraciones modestas, se encuentra cerca de lograr una histórica clasificación a la Champions League. “Estamos teniendo una buena temporada, honestamente no esperábamos que fuera tan buena, pero el increíble trabajo que hemos hecho está dando sus frutos y creo que nos lo merecemos”, afirmó Paz. El joven también se prepara para enfrentar al Inter en San Siro por la semifinal de la Coppa Italia, un desafío que podría proyectarlo aún más en el fútbol italiano.

Las especulaciones sobre su futuro aumentan antes del duelo contra el Nerazzurro, aunque Paz aclara que no existen negociaciones concretas con el club de Milán y que su foco está puesto en el presente con el Como. “No, no hay presión. Cuando juego al fútbol intento concentrarme en lo mío, no pienso en cosas fuera del campo, solo en el partido. Me presiono yo mismo”, expresó el mediocampista, disipando rumores sobre un inminente traspaso.

Nico Paz develó los consejos que le dio Lionel Messi (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Antes de su llegada a Italia, Nico Paz tuvo la oportunidad de debutar en Champions League con el Real Madrid, donde experimentó una de las mayores emociones de su corta carrera: “Marcar en la Liga de Campeones contra un equipo como el Napoli, con los monstruos que jugaban en Madrid, en un estadio como el Bernabéu... cuando marqué, todo el mundo gritaba y coreaba mi nombre, fue una sensación increíble”, recordó. Vale destacar que el club español podría repescarlo, aunque el futbolista insiste en que solo piensa en el Como. "No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos“. La Casa Blanca posee una cláusula de recompra que le permite recuperar a Nico Paz por 9 millones de euros en 2026 o por 10 millones en 2027.

El interés de la prensa internacional no solo responde a su rendimiento en clubes, sino también a su irrupción en la selección argentina. Su debut se produjo en octubre de 2024 frente a Bolivia, partido en el que asistió a Lionel Messi y vivió un momento imborrable junto a su familia. La figura de Messi influye profundamente en su carrera. “Fue un sueño, no me di cuenta y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi papá también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde". Luego, al ser consultado sobre qué le robaría a la Pulga, no dudó: “Le robaría la pierna izquierda”, relató el volante.

Con el Mundial en el horizonte, Paz reconoce que su mayor aspiración es defender la camiseta nacional en la máxima cita. “Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí”, aseguró.

El joven de 21 años es la gran estrella de su equipo, al ostentar 12 goles y siete asistencias en 35 asistencias. Sus 11 gritos en la Serie A lo posicionan como el segundo máximo artillero de la competencia, solamente por detrás de su compañero en la Albiceleste Lautaro Martínez.

Como, con 58 unidades, figura en la quinta colocación del Calcio, lo que le brinda un boleto a la próxima edición de la Europa League, pero aparece a sólo dos de Juventus, último en acceder a la Champions League. Además enfrentará al Inter en las semifinales de la Coppa Italia.