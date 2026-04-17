Estados Unidos abrió convocatoria para docentes ecuatorianos con sueldos de hasta USD 70.000 anuales

Referencial. Los docentes ecuatorianos podrán enseñar en escuelas estadounidenses. Oli Scarff/Pool via REUTERS

El Gobierno de Estados Unidos, a través de programas de intercambio educativo y organizaciones autorizadas, mantiene abierta en 2026 una convocatoria dirigida a docentes ecuatorianos interesados en trabajar en escuelas públicas del país norteamericano, con salarios que pueden alcanzar hasta los USD 70.000 anuales, dependiendo de la experiencia profesional, la formación académica y el distrito escolar asignado.

La iniciativa se canaliza principalmente mediante el programa BridgeUSA, gestionado por el Departamento de Estado, junto con organizaciones intermediarias como Participate Learning, que se encargan del proceso de selección, colocación y acompañamiento de los docentes en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por estas entidades, los educadores seleccionados son contratados a tiempo completo en instituciones educativas públicas, en niveles que van desde preescolar hasta secundaria. Las áreas más demandadas incluyen enseñanza del idioma español, programas de inmersión bilingüe, inglés como segunda lengua y educación básica general.

Los docentes deberán cumplir con varios requisitos para ser electos. REUTERS/Amira Karaoud

El salario ofrecido varía según el estado y el distrito escolar. En términos generales, los sueldos iniciales oscilan entre USD 41.000 y USD 55.000 anuales. Sin embargo, en determinados casos, especialmente para docentes con mayor experiencia o títulos de posgrado, la remuneración puede acercarse o alcanzar los USD 65.000 o USD 70.000 anuales, en función de las escalas salariales locales y el costo de vida en cada jurisdicción.

Los contratos tienen una duración inicial de entre dos y tres años, con posibilidad de extensión hasta un máximo de cinco años. Durante ese período, los participantes desarrollan actividades académicas regulares, cumplen con el calendario escolar estadounidense y se integran en comunidades educativas que, en muchos casos, tienen una alta demanda de programas bilingües o de diversidad cultural.

Como parte de las condiciones del programa, los docentes reciben patrocinio para la obtención de la visa de intercambio cultural J-1, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante la vigencia del contrato. Además, los participantes acceden a beneficios adicionales como seguro médico, asesoría para la adaptación al sistema educativo estadounidense y acompañamiento en los procesos administrativos requeridos para ejercer la docencia en ese país.

En algunos casos, los programas contemplan la posibilidad de que los docentes viajen acompañados por sus familiares directos, bajo categorías migratorias derivadas de la visa principal, lo que permite su residencia temporal durante el período de trabajo.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador. (Vistazo).

Para postular, los aspirantes deben cumplir con requisitos académicos y profesionales específicos. Entre ellos se incluye contar con un título universitario en educación o en un área relacionada, acreditar al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo y demostrar un nivel de inglés intermedio alto o avanzado, que es evaluado durante el proceso de selección mediante entrevistas y pruebas de competencia lingüística.

Asimismo, los postulantes deben estar ejerciendo la docencia al momento de aplicar o haberlo hecho recientemente, presentar referencias profesionales verificables y mostrar disponibilidad para residir en Estados Unidos durante el tiempo establecido en el contrato.

El proceso de selección incluye varias etapas, que van desde la revisión de documentación académica y laboral hasta entrevistas con representantes de los distritos escolares. Una vez aceptados, los docentes reciben orientación previa al viaje y capacitación sobre el sistema educativo estadounidense, sus normas y metodologías de enseñanza.

Según datos de los programas de intercambio, decenas de docentes ecuatorianos participan cada año en estas iniciativas, integrándose a escuelas en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Texas, entre otros. La demanda de educadores extranjeros responde, en parte, a la necesidad de fortalecer programas bilingües y cubrir vacantes en determinadas áreas del sistema educativo público.

Las convocatorias permanecen abiertas durante buena parte del año y los procesos de incorporación se realizan de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades de contratación de los distritos escolares. Los interesados pueden iniciar su postulación en línea a través de las plataformas oficiales de las organizaciones encargadas de la gestión del programa.

El esquema forma parte de los programas de intercambio cultural impulsados por el Gobierno estadounidense, que buscan promover la cooperación educativa internacional mediante la incorporación temporal de profesionales extranjeros en instituciones públicas del país.