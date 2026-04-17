Crimen y Justicia

Estafa en Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía ilegalmente en centros de día y un geriátrico

La imputada utilizó títulos apócrifos para atender en organizaciones y ofrecer servicios a particulares. En realidad, solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera en la Universidad Católica de Santa Fe

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La imputada simuló recibirse de psicóloga y montó una foto (Fuente: Aire de Santa Fe)
La imputada simuló recibirse de psicóloga y montó una foto (Fuente: Aire de Santa Fe)

Una mujer ejerció como psicóloga durante al menos cuatro años en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, utilizando un título falso y documentos apócrifos, hasta que fue detenida e imputada. La Fiscalía investiga el daño psicológico potencial a pacientes expuestos y las pérdidas económicas para varias instituciones vinculadas.

De acuerdo con la fiscal Rosana Peresín, María Paz Lattanzi, de 37 años, fue acusada formalmente el lunes pasado por los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación y arrogación de títulos profesionales, así como ejercicio ilegal del arte de curar.

El lunes 13 de abril, la mujer fue detenida en un centro donde se hacía pasar por profesional de salud y este viernes evaluarán si continúa presa bajo prisión preventiva, según la información a la que pudo acceder Rosario3.

El expediente reveló que Lattanzi presentó copias de un diploma falso que la acreditaba como egresada en 2019 ante instituciones y pacientes. En realidad, solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera de Licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). La fiscal aseguró: “Les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba”.

La imputación presentada por la Fiscalía detalló que Lattanzi, valiéndose de títulos apócrifos, logró insertarse en dos centros de día de Santo Tomé —San Juan y Aires de Vida— y en un geriátrico, ubicado en Sauce Viejo. En estas instituciones, cobró sumas por la realización de diagnósticos psicológicos, confección de historias clínicas y prestaciones de acompañamiento terapéutico, actividades para las cuales no tenía la formación legal ni académica exigida.

Ante el juez Leandro Lazzarini, Peresín afirmó contra la acusada: “Puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”.

La investigación de la “falsa psicóloga”

Estiman que solo en lo que va del año, la imputada realizó diagnósticos a por lo menos 40 pacientes. Durante la investigación, secuestaron planillas, informes de diagnósticos y una agenda personal, donde anotaba la “evaluación médica” de las personas que atendía.

La fiscalía confirma imputación por falsificación y usurpación de títulos en Santa Fe (Fuente: PDI)
La fiscalía confirma imputación por falsificación y usurpación de títulos en Santa Fe (Fuente: PDI)

El monto de las estafas atribuidas a la “falsa psicóloga” en los distintos lugares superan los 10 millones de pesos: 6 millones corresponden al perjuicio económico realizado en el geriátrico entre marzo de 2023 y septiembre de 2025. Mientras que el dinero restante se le atribuye a pagos realizados entre junio de 2025 y abril de 2026. Hasta el momento, el dinero obtenido con el título falso en el Centro de día todavía no se determinó.

La imputación sostiene que Lattanzi también estafó directamente a una adolescente y su madre, quienes contrataron sus servicios entre mayo y noviembre del año pasado en Santa Fe. La fiscal aseguró que “les cobró por sesiones de psicoterapia que les impartió de manera ilegal en la ciudad de Santa Fe”, teniendo en cuenta que la acusada carecía de la habilitación correspondiente y no estaba facultada para ejercer la profesión, como detalló ante el juez.

La mujer no solo se hizo pasar por licenciada ante los responsables de las entidades mencionadas; también se presentaba como profesional en sus redes sociales. Mantenía cuentas activas en Facebook e Instagram, donde se autopromocionaba como psicóloga, especialista en geriatría y referente en asistencia de adultos mayores, así como en estética y acompañamiento terapéutico domiciliario.

La acusada también figuraba en el sitio web de PSICORED-ÚNITAS, una red de asistencia integral en salud mental, donde se atribuía grados académicos y títulos profesionales oficiales inexistentes, como expuso la fiscal Peresín. Para dar una apariencia legítima, presentaba ante empleadores y clientes un diploma apócrifo y alegaba una matrícula profesional válida, lo que fue clave para instalarse en los centros bajo falsas credenciales.

La investigación penal comenzó gracias a la denuncia presentada por el Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción a través del sistema online del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La alerta se generó luego de que, a fines del año pasado, una de las instituciones donde trabajaba la sospechosa solicitara validar un código QR de la supuesta matrícula profesional, método ajeno al sistema real y que motivó la revisión de su legajo académico.

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