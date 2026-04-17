Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

Venecia enfrenta la amenaza de un aumento del nivel del mar que podría obligar al traslado de la ciudad (Freepik)

La imagen de Venecia bajo el agua, con góndolas navegando entre columnas sumergidas y plazas históricas convertidas en espejos, dejó de ser una rareza para convertirse en una advertencia global. El fenómeno de las inundaciones, que marcó la vida de la ciudad durante más de un siglo, enfrenta hoy un desafío de otra escala: la posibilidad real de que el aumento del nivel del mar obligue a trasladar la ciudad. Es una idea que parece extraída de la ciencia ficción, pero ya figura entre las estrategias consideradas por científicos europeos, según la Universidad de East Anglia.

El informe elaborado por el equipo de Piero Lionello (Universidad de Salento) y Robert Nicholls (Universidad de East Anglia), publicado en Scientific Reports, advierte que Venecia podría superar el límite de protección de sus actuales defensas ante un aumento del mar de 1,25 metros antes del año 2300.

El sistema de barreras móviles en la laguna, conocido como MOSE, fue una respuesta multimillonaria a un problema histórico, pero podría quedarse corto ante los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Según el estudio, existen cuatro opciones para la adaptación de Venecia

Reforzar las barreras móviles,

Construir diques circulares,

Cerrar la laguna con un “super dique”

Evaluar el traslado de la ciudad tierra adentro

Alternativas sobre la mesa: del dique al traslado

Las inundaciones dejaron de ser un fenómeno esporádico para convertirse en una advertencia global (Freepik)

El análisis de los científicos considera que los diques serían necesarios cuando el nivel del mar supere los 0,5 metros, algo que podría suceder antes de 2100. El cierre completo de la laguna mediante una infraestructura masiva protegería Venecia frente a subidas de hasta 10 metros, pero con un costo inicial superior a los 30.000 millones de euros.

“La construcción de grandes barreras puede llevar entre 30 y 50 años, por lo que la planificación temprana es esencial”, remarcó Nicholls en declaraciones a la Universidad de East Anglia.

El traslado, en cambio, aparece como medida de último recurso si el mar sube más de 4,5 metros, lo que se proyecta para después de 2300.

Este escenario supondría el desmantelamiento y la reconstrucción de los monumentos emblemáticos de la ciudad en un área elevada y segura. Los investigadores estiman un costo de hasta 100.000 millones de euros, una cifra que no contempla el valor cultural incalculable de Venecia.

“Dado el alto valor cultural de Venecia, estos costos son claramente incompletos y ninguna medida de adaptación puede sostener la ciudad tal como la conocemos hoy”, subrayó Nicholls.

Científicos europeos consideran entre las estrategias posibles el traslado de Venecia tierra adentro (Freepik)

Venecia como símbolo de un desafío global

El estudio compara el posible traslado de Venecia con el que se realizó entre 1964 y 1968 en los templos de Abu Simbel, en Egipto, que fueron cortados en bloques y reubicados para salvarlos de la inundación causada por la presa de Asuán. “El traslado planificado consiste en desmontar los edificios y reensamblarlos en nuevas ubicaciones más elevadas”, indica el informe. La operación sería inédita en escala y complejidad, y no evitaría la pérdida del contexto histórico original. Los monumentos podrían recibir visitantes en su nuevo entorno, mientras que los restos inundados quedarían accesibles solo por un tiempo limitado.

La experiencia de Venecia anticipa el desafío de otras ciudades costeras bajas, desde los Países Bajos hasta las Maldivas, y pone sobre la mesa la necesidad de acciones de adaptación a largo plazo.

Nicholls advierte: “Nuestro análisis muestra que no existe una estrategia óptima de adaptación para Venecia. Cualquier decisión debe equilibrar el bienestar y la seguridad de los residentes, la prosperidad económica, el futuro de los ecosistemas, la preservación del patrimonio y las tradiciones”.

Un informe de la Universidad de East Anglia advierte que Venecia podría superar el límite de protección de sus defensas actuales antes del año 2300 REUTERS/Manuel Silvestri

El costo del sistema actual de defensa de Venecia ronda los 6.000 millones de euros. Construir diques costaría entre 500 millones y 4.500 millones, mientras que el traslado de la ciudad podría superar los 100.000 millones, según el cálculo ajustado a precios de 2024.

Pero más allá de las cifras, los expertos insisten en la dimensión cultural y simbólica de la ciudad. “Venecia es patrimonio mundial y ejemplo de los retos que enfrentan las zonas bajas por la subida del mar”, destacó la Universidad de East Anglia.

La ciudad, construida sobre 120 islas y atravesada por casi 400 puentes, representa no solo un desafío técnico sino un dilema sobre el valor de la memoria histórica frente a la urgencia climática.