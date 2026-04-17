Ciencia

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

Investigadores europeos analizan soluciones extremas para proteger una de las ciudades más icónicas del mundo, cuyo sistema de canales podría quedar bajo el agua en las próximas décadas

Guardar
Venecia busca nuevos gondoleros y ofrece hasta 150 mil euros al año
Venecia enfrenta la amenaza de un aumento del nivel del mar que podría obligar al traslado de la ciudad (Freepik)

La imagen de Venecia bajo el agua, con góndolas navegando entre columnas sumergidas y plazas históricas convertidas en espejos, dejó de ser una rareza para convertirse en una advertencia global. El fenómeno de las inundaciones, que marcó la vida de la ciudad durante más de un siglo, enfrenta hoy un desafío de otra escala: la posibilidad real de que el aumento del nivel del mar obligue a trasladar la ciudad. Es una idea que parece extraída de la ciencia ficción, pero ya figura entre las estrategias consideradas por científicos europeos, según la Universidad de East Anglia.

El informe elaborado por el equipo de Piero Lionello (Universidad de Salento) y Robert Nicholls (Universidad de East Anglia), publicado en Scientific Reports, advierte que Venecia podría superar el límite de protección de sus actuales defensas ante un aumento del mar de 1,25 metros antes del año 2300.

El sistema de barreras móviles en la laguna, conocido como MOSE, fue una respuesta multimillonaria a un problema histórico, pero podría quedarse corto ante los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Según el estudio, existen cuatro opciones para la adaptación de Venecia

  • Reforzar las barreras móviles,
  • Construir diques circulares,
  • Cerrar la laguna con un “super dique”
  • Evaluar el traslado de la ciudad tierra adentro

Alternativas sobre la mesa: del dique al traslado

Venecia busca nuevos gondoleros y ofrece hasta 150 mil euros al año
Las inundaciones dejaron de ser un fenómeno esporádico para convertirse en una advertencia global (Freepik)

El análisis de los científicos considera que los diques serían necesarios cuando el nivel del mar supere los 0,5 metros, algo que podría suceder antes de 2100. El cierre completo de la laguna mediante una infraestructura masiva protegería Venecia frente a subidas de hasta 10 metros, pero con un costo inicial superior a los 30.000 millones de euros.

“La construcción de grandes barreras puede llevar entre 30 y 50 años, por lo que la planificación temprana es esencial”, remarcó Nicholls en declaraciones a la Universidad de East Anglia.

El traslado, en cambio, aparece como medida de último recurso si el mar sube más de 4,5 metros, lo que se proyecta para después de 2300.

Este escenario supondría el desmantelamiento y la reconstrucción de los monumentos emblemáticos de la ciudad en un área elevada y segura. Los investigadores estiman un costo de hasta 100.000 millones de euros, una cifra que no contempla el valor cultural incalculable de Venecia.

“Dado el alto valor cultural de Venecia, estos costos son claramente incompletos y ninguna medida de adaptación puede sostener la ciudad tal como la conocemos hoy”, subrayó Nicholls.

Venecia busca nuevos gondoleros y ofrece hasta 150 mil euros al año
Científicos europeos consideran entre las estrategias posibles el traslado de Venecia tierra adentro (Freepik)

Venecia como símbolo de un desafío global

El estudio compara el posible traslado de Venecia con el que se realizó entre 1964 y 1968 en los templos de Abu Simbel, en Egipto, que fueron cortados en bloques y reubicados para salvarlos de la inundación causada por la presa de Asuán. “El traslado planificado consiste en desmontar los edificios y reensamblarlos en nuevas ubicaciones más elevadas”, indica el informe. La operación sería inédita en escala y complejidad, y no evitaría la pérdida del contexto histórico original. Los monumentos podrían recibir visitantes en su nuevo entorno, mientras que los restos inundados quedarían accesibles solo por un tiempo limitado.

La experiencia de Venecia anticipa el desafío de otras ciudades costeras bajas, desde los Países Bajos hasta las Maldivas, y pone sobre la mesa la necesidad de acciones de adaptación a largo plazo.

Nicholls advierte: “Nuestro análisis muestra que no existe una estrategia óptima de adaptación para Venecia. Cualquier decisión debe equilibrar el bienestar y la seguridad de los residentes, la prosperidad económica, el futuro de los ecosistemas, la preservación del patrimonio y las tradiciones”.

Un informe de la Universidad de East Anglia advierte que Venecia podría superar el límite de protección de sus defensas actuales antes del año 2300 REUTERS/Manuel Silvestri
Un informe de la Universidad de East Anglia advierte que Venecia podría superar el límite de protección de sus defensas actuales antes del año 2300 REUTERS/Manuel Silvestri

El costo del sistema actual de defensa de Venecia ronda los 6.000 millones de euros. Construir diques costaría entre 500 millones y 4.500 millones, mientras que el traslado de la ciudad podría superar los 100.000 millones, según el cálculo ajustado a precios de 2024.

Pero más allá de las cifras, los expertos insisten en la dimensión cultural y simbólica de la ciudad. “Venecia es patrimonio mundial y ejemplo de los retos que enfrentan las zonas bajas por la subida del mar”, destacó la Universidad de East Anglia.

La ciudad, construida sobre 120 islas y atravesada por casi 400 puentes, representa no solo un desafío técnico sino un dilema sobre el valor de la memoria histórica frente a la urgencia climática.

Temas Relacionados

VeneciaCambio climáticoInundaciónPatrimonio mundialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos desarrollaron una membrana que mejora diez veces el proceso de purificación del hidrógeno

La innovación de un equipo de investigadores españoles permite fabricar materiales de forma más rápida y con menos residuos químicos

Científicos desarrollaron una membrana que mejora diez veces el proceso de purificación del hidrógeno

Artemis II: cómo ocho explosiones en el vacío del espacio aseguraron el regreso de los astronautas a la Tierra

La tripulación de la NASA escuchó con alegría las detonaciones de los propulsores que guiaron a la cápsula Orión en la trayectoria correcta para reingresar a la atmósfera

Artemis II: cómo ocho explosiones en el vacío del espacio aseguraron el regreso de los astronautas a la Tierra

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

Un seguimiento a gemelos en Alemania desafía la idea de que el ambiente y la educación familiar son claves para el desarrollo personal

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

Descubren en Noruega partes de un barco sepultado que antecede a los vikingos

El hallazgo en Leka invita a pensar que en el norte de Europa existían rituales funerarios sofisticados mucho antes de lo que se pensaba. Cómo se organizaban y vivían esas sociedades

Descubren en Noruega partes de un barco sepultado que antecede a los vikingos

Cómo el cambio climático impacta en la población de aves en la Antártida: la advertencia de un estudio

Un trabajo científico reconstruye la evolución de estos animales en el sur y ofrece pistas sobre los desafíos que enfrentarán en los próximos años

Cómo el cambio climático impacta en la población de aves en la Antártida: la advertencia de un estudio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un avión, autos de alta gama y electrodomésticos: la lista de bienes del delito subastados en Santa Fe

Un avión, autos de alta gama y electrodomésticos: la lista de bienes del delito subastados en Santa Fe

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una descendiente de sefardíes tras revocar un rechazo previo

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de abril

Álvaro Morata culmina su ruptura con Alice Campello al cesarla de su empresa principal: activos de 13,9 millones de euros que ya solo administra el futbolista

Un tren de la línea Sarmiento chocó contra una camioneta en Ramos Mejía: hay dos heridos

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

Los libaneses regresan al sur del país, pero Israel advierte: “Las operaciones contra Hezbollah aún no han sido completadas”

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Estados Unidos abrió convocatoria para docentes ecuatorianos con sueldos de hasta USD 70.000 anuales

El oficialismo ecuatoriano impulsa una ley que penaliza la “violencia digital” con cárcel

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

John Krasinski lidera el salto de Jack Ryan a película con Guerra Fantasma en Prime Video

Benjamín Vicuña protagoniza “El resto bien”, la nueva apuesta de Flow con humor y crisis existencial

De Westeros al mundo: cómo Game of Thrones transformó la fantasía en un fenómeno global

Una escalera, más de 3.000 chicles y tradiciones ocultas: los secretos mejor guardados de The Big Bang Theory