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Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nicolás Luaces y Daniela Iker compartieron mesa en un programa y contaron el detrás de escena del video que se replicó en las redes

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Reaparecieron el periodista y la hincha de Boca que matchearon en la Bombonera

La interacción en vivo entre el periodista Nicolás Luaces y la hincha de Boca Juniors Daniela, ocurrida en las inmediaciones de la Bombonera antes del partido frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, se transformó en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante las últimas horas. El episodio combinó la efervescencia futbolística con un inesperado intercambio personal que capturó la atención de usuarios y fanáticos por igual. Ayer, en el programa No Podemos Perder en Canal AZZ, reaparecieron juntos y dieron detalles del encuentro.

Al concluir la transmisión, la cuenta de Instagram de Daniela, identificada como @danielaiker_, experimentó un crecimiento explosivo: sumó más de 10.000 seguidores en apenas unas horas, después de que la escena en la que intercambiaron perfiles al aire se multiplicara por miles en redes sociales. “Tenía el Instagram privado, cuando salí del partido, tenía muchas solicitudes, pensé en abrirlo para ver qué onda, pero nunca pensé que el video iba a tener la repercusión que tuvo”, explicó Daniela. Y aseguró: “Había onda, sí. Se dio algo natural”.

El diálogo entre Luaces, cronista de AZZ y colaborador en Radio La Red, y la hincha oriunda de Lanús, comenzó con preguntas sobre el presente del conjunto dirigido por Claudio Úbeda y la posible llegada de Paulo Dybala al equipo. Sin embargo, la conversación viró hacia el terreno personal cuando el periodista invitó a la entrevistada a seguir la cuenta del medio en redes sociales. Luaces aclaró al aire que no le estaba compartiendo su cuenta personal, pero en ese momento, Daniela replicó: "No me molesta si me lo pasás“, lo que desató risas tanto en el estudio como en el equipo de producción.

El periodista que se enamoró de una entrevistada en vivo

“Yo necesito cuidarla a Dani porque está en un mundo que no conocía. No fue encare ni tampoco de parte de ella. Es verdad que le esquivé toda la vida a estar de novio, se lo conté a ella. Le tenía un poco de miedo al compromiso, lo digo en tiempo pasado”, confesó el periodista. A lo que Daniela respondió: “Él dijo que le escapa a estar enamorado, pero quizás nunca conoció a alguien que le genere eso”.

Sobre la intimidad de sus charlas, el cronista amplió: “Si vos te fijás, el retorno en ese momento me lo saqué porque estaban gritando y no escuchaba nada. Aunque suene meloso, yo lo único que quería era escucharla a ella. Uno de los primeros mensajes que le dije es que para mí lo más lindo del día había sido conocerla a ella. Le dije qué bueno haberla encontrado”. Y fue por más: “Ojalá que no haya ghosteo en esta historia porque sería un dolor de alma. Digo ghostear de fantasma, desaparecer”.

Por su parte, la fanática boquense admitió que ella también tomó la iniciativa en el momento de la entrevista: “Fui muy al frente, sí. No siempre soy de ir al frente, depende la persona. Pero bueno, él me generó eso. Yo dije ya está, él me tiró el centro, yo dije ‘cabeceo y, si es gol, es gol’”. Entre la ola de nuevos seguidores en su cuenta de Instagram, figuraron varios famosos como el ex futbolista de Boca Daniel Osvaldo, de quien pusieron una imagen en pantalla. Daniela, igualmente, remarcó: “De todos estos (famosos), sale recontra favorecido él (Luaces) en realidad”.

Lo único que dejaron inconcluso Nicolás y Daniela sobre su intimidad fue cuando les preguntaron si ya se habían dado un beso: ambos optaron por el silencio y ensayaron una sonrisa cómplice.

El episodio, ocurrido durante una transmisión en directo y marcado por la seriedad en el análisis futbolístico combinado con la chispa humorística propia de la previa al partido, expuso el impacto creciente de las redes sociales entre hinchas y periodistas. La escena culminó con una interacción donde la hincha consintió seguir la cuenta institucional e insistió con humor por el perfil personal del cronista, un gesto que, tras ser replicado en internet, catapultó la notoriedad digital de Daniela.

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