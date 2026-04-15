Fuerte diluvio en la Ciudad de Buenos Aires: hasta cuándo durará la lluvia

La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por lluvias y vientos fuertes

Este miércoles 15 de abril, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una jornada marcada por lluvias persistentes y ráfagas de viento que superan los 40 km/h. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa una probabilidad de precipitación de hasta 70% durante la noche, con temperaturas máximas de 22 °C y mínimas de 20 °C.

Durante las primeras horas del miércoles, la lluvia se hizo presente en la Ciudad de Buenos Aires y se mantuvo de manera constante durante varias horas. Según la información publicada por el SMN, las condiciones meteorológicas en CABA presentan un escenario de inestabilidad.

Las lluvias podrían ser más intensas durante distintos momentos del día, por eso se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles fenómenos. Por otro lado, las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h, acompañadas de vientos predominantes del sector este.

Aunque para el jueves 16, el tiempo muestra una mejora paulatina, se prevé lluvias aisladas y chaparrones. El cielo estará mayormente nublado con temperaturas que variarán entre 19 °C y 23 °C. El pronóstico indica vientos de menor intensidad a comparación del miércoles. El viernes 17 se espera el retorno del sol, con una máxima de 25 °C. Sin embargo, según el SMN, las nubes se mantendrán constantes durante el fin de semana.

De acuerdo con el parte meteorológico, las lluvias de este miércoles representan el fenómeno climático más relevante de la semana para la región metropolitana. Las autoridades recomiendan precaución por posibles anegamientos y complicaciones en el tránsito, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre la evolución de las condiciones para emitir actualizaciones si la situación lo requiere.

El pronóstico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional

Las alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas para distintas zonas del país este miércoles 15 de abril: las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja por tormenta. Esta categoría indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Estas regiones podrían ser afectadas por “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones”.

“Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, puntualizó el SMN.

Las provincias con alerta amarilla por tormenta son: sectores de Buenos Aires (como Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco, Zárate, entre otras zonas), parte de La Pampa, Córdoba, el este de Santiago del Estero y Salta, además de Misiones. Los niveles amarillos son más leves que los naranjas, y es de esperar que ssurja en más del 90% de los emitidos ya que es el más común.

Las alertas meteorológicas del miércoles 15 de abril que advierten fuertes tormentas

En este marco, el ente nacional también señala que aunque la alerta sea amarilla “no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta”.

En la emisión también pronosticaron que parte de noroeste de Patagonia permanece bajo alerta amarilla por viento: “El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”. El SMN destaca la posibilidad de precipitaciones y vientos intensos, aunque con menor severidad en comparación con las zonas bajo alerta naranja.

Las recomendaciones para alerta naranja por tormentas

Estos fenómenos meteorológicos podrían ser intensos y peligrosos para las zonas afectadas. “Estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color”, informa el Servicio Meteorológico Nacional que también publica una serie de recomendaciones ante estos casos:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Salí solo si es necesario

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía