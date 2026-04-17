“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

El espectacular pase de espaldas de Facundo Campazzo

El Real Madrid aseguró su posición en la fase final de la Euroliga tras imponerse de manera contundente a Estrella Roja de Serbia por 103 a 82 en el cierre de la etapa regular del certamen. La figura excluyente de la noche fue Facundo Campazzo, quien ofreció una exhibición de talento y determinación, guiando a su equipo en un partido clave en el WiZink Center de Madrid.

La noche estuvo marcada por la presencia de personalidades destacadas del deporte, entre ellas Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers (y ex jugador de la Casa Blanca), y el tenista Novak Djokovic, ambos testigos directos del desempeño del base argentino. Campazzo deslumbró a los presentes con su liderazgo ofensivo y su inteligencia en la conducción, convirtiéndose en el motor fundamental de la ofensiva blanca.

Durante los 24 minutos que permaneció en cancha, Campazzo rozó el doble-doble al sumar 16 puntos, con porcentajes eficientes: 2 de 3 en dobles, 3 de 6 en triples y 3 de 4 en lanzamientos libres. Además, registró 8 asistencias y 3 robos, alcanzando una valoración de 21, la más alta no solo del Real Madrid, sino también del partido. Estas cifras consolidaron su importancia dentro del equipo dirigido por Sergio Scariolo, que se aseguró el tercer puesto en la tabla con 24 victorias y 14 derrotas.

Uno de los momentos más destacados se produjo sobre el final del segundo cuarto, cuando Campazzo sorprendió a todos con una asistencia de espaldas para Mario Hezonja. La acción provocó la exclamación del relator, quien lo definió como “el mágico Campazzo”. La jugada fue seleccionada por la cuenta oficial de la Euroliga como uno de los grandes momentos de la jornada, acompañada del mensaje: “¡Este pase sin mirar de Facundo Campazzo, increíble!”.

Facundo Campazzo del Real Madrid realiza un increíble pase sin mirar que fue destacado por la Euroliga (X)

El desarrollo del encuentro mostró inicialmente un trámite equilibrado, con un primer cuarto cerrado (27-25). El Real Madrid incrementó la intensidad en el segundo periodo y consiguió romper el empate con un parcial de 9-0, que culminó con un triple de Campazzo ante su exequipo. La reacción de Estrella Roja estuvo encabezada por Jordan Nwora, quien sumó 15 puntos consecutivos antes del descanso, pero el conjunto blanco cerró la primera mitad con una ventaja de 12 puntos (56-44).

El tercer cuarto consolidó el dominio del Real Madrid. La sociedad entre Campazzo y Hezonja resultó determinante para que el equipo español ampliara la diferencia hasta 62-46. Aunque los serbios lograron recortar distancias, el entrenador Sergio Scariolo optó por un tiempo muerto que permitió recuperar la solidez defensiva y ofensiva. La recta final del tercer cuarto fue favorable para el local, que ingresó al último segmento con una ventaja de 77-63.

En los últimos minutos, el Real Madrid aceleró el ritmo y terminó de sellar el resultado con el aporte de jugadores como Theo Maledon (12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias), Usman Garuba (4 robos) y el argentino Gabriel Deck, quien sumó 10 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 19 minutos de juego.

La victoria representó la décima octava en diecinueve partidos como local para el Real Madrid en la presente edición de la Euroliga. El equipo blanco, con la ventaja de campo garantizada para los cuartos de final, podría escalar al segundo lugar si el Valencia Basket cae en su compromiso ante Dubai Basketball.

Facundo Campazzo fue la gran figura del Real Madrid (EFE/Juanjo Martín)

Una vez finalizado el cotejo, el base esbozó: “El factor cancha es un premio muy importante, pero tampoco significa que esté hecho el playoff ni nada por el estilo. Aquí, para conseguir los objetivos mayores, que es intentar llegar a la Final Four, tienes que ganar de local y de visitante y seguramente nos enfrentemos a equipos súper poderosos que te pueden ganar de visitante y en sus casas. Falta mucho camino todavía. Hicimos una gran parte del trayecto hasta ahora, pero ahora se viene los más divertido, en lo que más tienes que estar con los dientes apretados”.

“Logramos el primer objetivo, que era terminar lo más alto posible en la fase regular. Contento con la valoración general, contento por lo que hizo el equipo. Después de tantos partidos, terminar la fase regular teniendo margen de mejora habla muy bien de lo exigentes que somos y de que podemos mejorar aún más; más de visitante que de local”, añadió el cordobés.

Para cerrar, al ser preguntado acerca de si le gustaría evitar en las eliminatorias al Panathinaikos, declaró: “Para conseguir el título o los objetivos como ir a la Final Four tienes que ganarle a los mejores. Nosotros nos preocupamos por nosotros, trabajar lo que haga falta para mejorar en nuestro juego y después, cuando llegue el momento de saber el rival, ya tendremos tiempo de hablar al respecto. Mientras tanto, disfrutar la clasificación y estar tranquilos”.

Ficha técnica:

103 – Real Madrid (27+29+21+26): Campazzo (16), Abalde (-), Okeke (8), Hezonja (19), Tavares (6), -cinco inicial-, Llull (5), Feliz (10), Maledon (12), Lyles (9), Deck (6), Garuba (10) y Len (2).

82 – Estrella Roja (25+19+19+19): Miller-McIntyre (4), Carter (3), Nwora (15), Moneke (14), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Butler (10), Rivero (2), Kalinic (3), Ojeleye (8), Miljenovic (3), Izundu (10), Dobric (10).

Árbitros: Boris Ryzhyk (Ucrania), Jakub Zamojski (Polonia) y Rain Peerandi (Estonia).