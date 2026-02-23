Crimen y Justicia

Comenzó el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: se negó a declarar y habla la madre de la víctima

El streamer enfrenta al Tribunal Oral N°14, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Podrá ser condenado a 20 años si es hallado culpable. La madre de la víctima, de 81 años, encabeza la querella en su contra

Felipe Pettinato, el acusado
Felipe Pettinato, el acusado

El Tribunal Oral N°14 dio comienzo en la mañana de hoy lunes al juicio en contra de Felipe Pettinato, acusado de la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El debate, se realizará via Zoom por acuerdo de todas las partes, con seis audiencias programadas. El streamer, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte, podrá ser condenado de 8 a 20 años de cárcel si es hallado culpable.

Rodrigo falleció el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato en la calle Aguilar, zona de Belgrano. Un incendio le costó la vida; la autopsia realizada en la Morgue Judicial determinó que su cuerpo estaba quemado en un 90 por ciento. Pettinato, en cambio, salió del departamento sin un rasguño.

La pericia realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad determinó que el fuego había comenzado en una pila de ropa junto al sillón donde Rodrigo dormía, posiblemente bajo los efectos de psicofármacos, sin chance de despertar.

Martín Mainardi, fiscal del caso, acusó al imitador de Michael Jackson y hoy streamer en su imputación de octubre de 2023 de iniciar el fuego, por motivos que se desconocen y que podrán ser esclarecidos en el proceso.

Melchor Rodrigo, la víctima
Melchor Rodrigo, la víctima

Pettinato ya fue condenado en abril de 2024 en la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había cobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018. El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.

Pettinato llega libre al juicio por la muerte del neurólogo: nunca fue detenido en el caso. No tiene prisión preventiva ni nada que se le parezca, a pesar de la alta pena en expectativa. Asistirá al proceso desde un departamento en Belgrano, defendido por dos abogados, entre ellos, el mismo que lo defendió en el expediente por abuso sexual simple. Su defensa estima que su declaración podría ocurrir en la audiencia de hoy lunes, afirman fuentes cercanas al streamer.

Delia Beatriz, la madre del neurólogo, está a la cabeza de la querella del caso con tres abogados a su lado. Hoy, Delia tiene 81 años. Su declaración también se espera en la jornada de hoy lunes.

El Tribunal N°14 está integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar Francisco Figueroa.

En pocas líneas:

13:15 hsHoy

Declara la madre de la víctima

Delia Muzio, de 81 años, comenzó su declaración poco después de las 10, con un interrogatorio a cargo de sus abogados querellantes.

12:54 hsHoy

Las llamadas finales de la víctima y la presentación de Pettinato

El juez Gamboa dio inicio a la audiencia poco después de las 9:50. Se dirigió al acusado para advertirle de la lectura de la imputación de la querella y la fiscalía, que desistieron de realizar planteos previos preliminares en el proceso, así como la defensa.

Las imputaciones coincdieron en que Rodrigo había llegado al departamento de Pettinato por la mañana. Los unía “una relación profesional y de amistad”, según la querella. Allí, realizó una conferencia por webcam. Se comunicó con su madre, Delia, para decir que todo había salido bien. Luego se comunicó con su padre, Tomás, para decir que volvería a su casa en una hora. Sin embargo, permaneció hasta la noche allí. El incendio comenzó poco antes de la medianoche.

“El fuego cubrió rápidamente el cuerpo de Melchor Rodrigo”, continuó la imputación. El fuego, iniciado supuestamente por Pettinato mientras dormía boca abajo “le produjo la carbonización de ambas piernas” y “quemaduras críticas”, según determinó la autopsia. Las quemaduras se sumaron a “un edema y hemorragia pulmonar le causaron la muerte”

Melchor “dormía boca abajo sobre los elementos que Felipe incendió para cobrar el fuego”, continuó la imputación del fiscal Mainardi.

Pettinato luego se presentó ante el Tribunal, invitado por el juez Gamboa. Aseguró que se encuentra en tratamiento de rehabilitación hace más de dos años de su adicción a las drogas. Se reconoció como artista, con estudios secundarios incompletos. Ve a su hija todas las semanas.

Luego, se negó a declarar ante el Tribunal N°14, tal como en la instrucción de la causa.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor RodrigoJuicioúltimas noticias

