Comenzó el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: se negó a declarar y habla la madre de la víctima

Felipe Pettinato, el acusado

El Tribunal Oral N°14 dio comienzo en la mañana de hoy lunes al juicio en contra de Felipe Pettinato, acusado de la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El debate, se realizará via Zoom por acuerdo de todas las partes, con seis audiencias programadas. El streamer, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte, podrá ser condenado de 8 a 20 años de cárcel si es hallado culpable.

Rodrigo falleció el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato en la calle Aguilar, zona de Belgrano. Un incendio le costó la vida; la autopsia realizada en la Morgue Judicial determinó que su cuerpo estaba quemado en un 90 por ciento. Pettinato, en cambio, salió del departamento sin un rasguño.

La pericia realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad determinó que el fuego había comenzado en una pila de ropa junto al sillón donde Rodrigo dormía, posiblemente bajo los efectos de psicofármacos, sin chance de despertar.

Martín Mainardi, fiscal del caso, acusó al imitador de Michael Jackson y hoy streamer en su imputación de octubre de 2023 de iniciar el fuego, por motivos que se desconocen y que podrán ser esclarecidos en el proceso.

Melchor Rodrigo, la víctima

Pettinato ya fue condenado en abril de 2024 en la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había cobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018. El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.

Pettinato llega libre al juicio por la muerte del neurólogo: nunca fue detenido en el caso. No tiene prisión preventiva ni nada que se le parezca, a pesar de la alta pena en expectativa. Asistirá al proceso desde un departamento en Belgrano, defendido por dos abogados, entre ellos, el mismo que lo defendió en el expediente por abuso sexual simple. Su defensa estima que su declaración podría ocurrir en la audiencia de hoy lunes, afirman fuentes cercanas al streamer.

Delia Beatriz, la madre del neurólogo, está a la cabeza de la querella del caso con tres abogados a su lado. Hoy, Delia tiene 81 años. Su declaración también se espera en la jornada de hoy lunes.

El Tribunal N°14 está integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar Francisco Figueroa.