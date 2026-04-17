Crimen y Justicia

Crimen de la jubilada en Córdoba: condenaron a perpetua a la sobrina tras comprobarse el robo y homicidio

Las imágenes de cámaras y la información sobre la vida de la víctima resultaron pruebas decisivas, mientras que el entorno social manifestó su consternación por la relación entre ambas mujeres

Guardar
Retrato de una mujer mayor sonriendo a la cámara, con cabello corto y canoso, y las manos entrelazadas, en un ambiente de café o restaurante
María Alejandra Tabares, la jubilada asesinada a golpes por su sobrina (Fuente: El Doce.tv)

La Cámara Octava del Crimen de Córdoba impuso la prisión perpetua a María Alejandra Tabares por el homicidio de su tía, Olga Villarreal, ocurrido el 5 de junio de 2024 en barrio Comercial. El fallo, decidido con jurados populares, halló a Tabares culpable del delito de homicidio criminis causae, contemplado por la Justicia argentina para quienes matan con el propósito de facilitar un robo o asegurar su impunidad.

La acusación se basó en pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad y el conocimiento de Tabares sobre la rutina de la víctima y la presencia de dinero en la vivienda, elementos considerados centrales por el tribunal. Durante el proceso quedó probado que, tras sustraer la jubilación de Villarreal, Tabares la atacó con golpes en la cabeza.

La reacción de la condenada tras el crimen resultó uno de los hechos más llamativos: Tabares intentó consolar a Karina, hija de la víctima, cuando esta descubrió el cuerpo. La escena contribuyó inicialmente a desviar las sospechas, según relataron los familiares durante el juicio a El Doce.

El caso provocó una fuerte conmoción en la zona sur de Córdoba por el grado de violencia y el vínculo familiar entre víctima y victimaria. Tras la sentencia, Karina manifestó: “Ahora mucho más tranquila, por fin se hizo justicia y mi mamá va a poder descansar en paz”. También expresó el impacto emocional del hecho: “Como familia estamos destruidos, devastados y no nos podemos recuperar”.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba. De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares, residía en una casa lindera a la de la víctima, Villarreal.

La víctima fue hallada por su propia hija en la vivienda del Barrio Comercial de la ciudad de Córdoba
La víctima fue hallada por su propia hija en la vivienda del Barrio Comercial de la ciudad de Córdoba

Las actuaciones judiciales indican que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada. El hallazgo del cadáver fue realizado por la hija de la víctima, Karina Villarreal, quien describió ante los investigadores las condiciones en las que encontró el cuerpo.

Karina relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada.

Hallazgo y pruebas forenses

El hallazgo del cuerpo por parte de la hija fue el elemento inicial que permitió a los investigadores reconstruir los hechos. Según se informó en el expediente, la escena encontrada en la vivienda presentaba signos de violencia y desorden, lo que orientó la pesquisa hacia un ataque con intenciones de robo.

La autopsia practicada por los peritos forenses determinó que las lesiones en la cabeza de la víctima fueron provocadas por un objeto contundente. Estas pruebas consolidaron la hipótesis de que el ataque fue premeditado con el objetivo de eliminar cualquier resistencia y garantizar la huida de la autora.

De acuerdo con el expediente judicial, el móvil del crimen fue el robo de una suma de dinero que la víctima guardaba en su domicilio. La acusada, María Alejandra Tabares, habría actuado sola, aprovechando la cercanía de su residencia con la de Villarreal para ingresar sin ser advertida.

Temas Relacionados

Cámara Octava del CrimenCórdobaHomicidio Criminis CausaeViolencia Familiarúltimas noticias

Últimas Noticias

Estafa en Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía ilegalmente en centros de día y un geriátrico

La imputada utilizó títulos apócrifos para atender en organizaciones y ofrecer servicios a particulares. En realidad, solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera en la Universidad Católica de Santa Fe

Estafa en Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía ilegalmente en centros de día y un geriátrico

Caso Ángel López: la mamá del menor fue trasladada a una cárcel de Trelew

La justicia provincial estableció la separación de los imputados Mariela Altamirano y Michael González en diferentes localidades, mientras continúa la recolección de pruebas

Caso Ángel López: la mamá del menor fue trasladada a una cárcel de Trelew

Cayó una banda que usurpó varias casas en Moreno y desplazó a las familias bajo amenazas para vender drogas

Los detenidos se aprovechaban a la situación de vulnerabilidad de las víctimas e irrumpían en sus casas con armas de fuego

Cayó una banda que usurpó varias casas en Moreno y desplazó a las familias bajo amenazas para vender drogas

Juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras: revelaron que el acusado alegó que “la sociedad es machista”

La declaración surgió en el marco de un estudio socioambiental realizado en 2023 para entender cuál era la situación de la familia

Juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras: revelaron que el acusado alegó que “la sociedad es machista”

Dejaron banderas con amenazas narco en dos escuelas de Rosario

Los mensajes están relacionados a Los Monos y la barra brava de Central. Advertían sobre un posible atentado contra las instituciones que se llevaría a cabo cerca de las 10 de la mañana

Dejaron banderas con amenazas narco en dos escuelas de Rosario
DEPORTES
A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A qué instancia llegará la selección argentina en el Mundial: la opinión que marca la ilusión en Messi y los campeones del mundo

La postura de los hinchas de Boca Juniors respecto a la posible renovación del contrato de Claudio Úbeda

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

TELESHOW
Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos

El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció que la vida cotidiana en Cuba “duele” a causa de la crisis humanitaria

EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio