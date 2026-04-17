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El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Mientras se recupera del accidente que motivó su salida, la actriz se mostró junto a Kennys Palacios y otros exparticipantes del reality

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Andrea del Boca y Kennys Palacios interpretan una canción de la actriz (Video: Instagram)

A comienzos de mes, Andrea del Boca sufrió un accidente que derivó en su salida de Gran Hermano Generación Dorada. La gran actriz de telenovelas se cayó delante de sus compañeros lo que motivó su inmediata internación para realizarse estudios. Por entonces, el conductor Santiago del Moro anunció que la protagonista de Perla negra no continuaría en el certamen y su lugar fue ocupado por otra heroína de culebrones como Grecia Colmenares. Sin embargo, algunos indicios dan cuenta de que podría producirse el retorno de Andrea a la casa más famosa del país.

La actriz sufrió una fuerte caída en la cocina: resbaló hacia adelante y no logró amortiguar el golpe con las manos, por lo que terminó impactando su rostro contra el piso y luego su cabeza contra un mueble. Tras el accidente, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones. Según trascendió, habría sufrido daños importantes en la zona bucal, incluyendo el desplazamiento de piezas dentales y cortes en el labio. Luego de recibir el alta, Andrea empezó a mostrarse de a poco en las redes, junto a su hija Anna: “Estoy bien, reponiéndome. Gracias por tanto amor y apoyo”, escribió en la imagen para tranquilizar a sus seguidores.

Imagen en blanco y negro de Andrea del Boca con el cabello recogido abrazando a Franco Poggio, ambos sonrientes en un bar con botellas de fondo
La actriz Andrea del Boca abraza afectuosamente a Franco Poggio, ex participante de Gran Hermano, mientras ambos sonríen para la cámara
Dos mujeres se abrazan y hacen puchero con los labios para un beso. Una tiene cabello rojizo y la otra oscuro. Un vaso con menta y una botella en la mesa
Lola Tomaszeuski y Andrea del Boca se abrazan cariñosamente, compartiendo un momento de alegría con una caipirinha sin alcohol sobre la mesa.

Ahora, Andrea del Boca se mostró con algunos jugadores que ya dejaron la casa, tal como Jenny Mavinga, Franco Poggio, Nick Sicaro y Lola Tomaszeuski. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el video que grabó junto a Kennys Palacios, otro ex Generación Dorada. Allí se los ve abrazados y cantando un fragmento de “El amor”, tema que grabó en 1994 y que volvió al presente ya que lo interpretó dentro del reality como parte de su coqueteo con Eduardo Carrera. “El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor...”, cantan ambos sobre la pista de audio, lo que fue interpretado como un guiño a su regreso al reality en el que se transformó en una de las participantes favoritas del público.

El accidente de Andrea ocurrió en una de las áreas más transitadas de la casa, la cocina, donde el piso suele mojarse durante la preparación de las comidas y la convivencia diaria entre los participantes. En el momento de la caída, varios compañeros estaban presentes y se acercaron rápidamente a asistirla. La producción intervino de inmediato y, ante la magnitud del golpe, se dispuso su traslado a un centro médico para una evaluación completa. El episodio generó preocupación tanto dentro como fuera del programa, ya que las primeras informaciones señalaban la gravedad de las lesiones sufridas.

Una mujer rubia y un hombre joven, con tatuajes en los brazos y un reloj en la muñeca, se abrazan sonriendo en un ambiente interior
Andrea del Boca y Nick Sicaro, otro ex Gran Hermano que le demuestra su afecto
Tres personas posan sonriendo en una mesa de restaurante. Una mujer con pañuelo de leopardo, otra de cabello claro y un hombre con barba y sombrero
Jenny Mavinga compartió una tierna imagen junto a Andrea Del Boca, a quien llama cariñosamente su "mamá postiza"

La salida de Andrea del Boca abrió la puerta a la incorporación de Grecia Colmenares, cuyo ingreso fue presentado con una emisión especial. La nueva integrante se sumó al grupo en medio de una gran expectativa, tanto por su trayectoria como por el desafío de integrarse en una etapa avanzada del ciclo, y empezó jugando fuerte generando todo tipo de reacciones en sus nuevos compañeros. Mientras tanto, Andrea optó por preservar su intimidad, limitándose a compartir algunas imágenes familiares y mensajes breves en sus perfiles sociales. Su presencia fuera de la casa no pasó inadvertida y cada aparición pública, ya sea en redes o en reuniones con exjugadores, alimentó las especulaciones sobre una posible vuelta.

En paralelo, la producción del programa mantiene el hermetismo habitual ante este tipo de versiones y no realizó declaraciones oficiales sobre la chance de reincorporar a la actriz. Mientras tanto, la expectativa crece en la audiencia, que sigue atenta cada gesto, publicación y aparición de Andrea del Boca. La situación mantiene en vilo a los seguidores, que esperan novedades sobre el futuro de una de las figuras más queridas de la presente edición.

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