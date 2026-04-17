“¿Lo mató la negligencia médica?“: el juicio por la muerte de Diego Maradona llegó al Wall Street Journal

La nota de The Wall Street Journal que detalla el juicio penal por la presunta negligencia médica en la muerte de Diego Maradona, con una imagen del futbolista.

El nuevo juicio para determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo una amplia cobertura en el diario de Estados Unidos Wall Street Journal (WSJ). “¿La negligencia médica mató al héroe del fútbol?“, se preguntó el medio para encabezar un artículo que lleva la firma del periodista Ryan Dubé.

”Durante casi seis años, los argentinos han exigido la verdad sobre la misteriosa muerte de su trágico héroe nacional, Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas que el mundo haya visto. Ahora, los fiscales dicen que tienen una respuesta y están poniendo a prueba sus evidencias esta semana en un juicio que acusa al equipo médico de Maradona de homicidio simple con dolo eventual", aseguró en el texto.

Tras la nulidad del primer debate oral provocado por el escándalo del documental que protagonizaba la entonces jueza Julieta Makintach, la causa sufrió una serie de planteos que postergaron varias veces el arranque del nuevo proceso. Finalmente, se reinició este martes, ante la presencia de medios nacionales e internacionales.

El proceso judicial está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los acusados son siete trabajadores de la salud, apuntados por descuidar al exfutbolista en sus últimos días y llevarlo a su fallecimiento, que ocurrió el 25 de noviembre de 2020. El delito que se les adjudica tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

“En la cancha, Maradona deslumbraba a los fanáticos mientras driblaba a los defensores como nadie. El delantero de 1,65 metros llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo de 1986, anotando dos de los goles más memorables en la historia del torneo contra Inglaterra”, recordó el diario.

El WSJ, además, hizo un recuento -quizá polémico- sobre algunas de las controversias que rodearon al ídolo argentino, hasta recordar su muerte en 2020, en medio de la pandemia.

Fanáticos de Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro (Foto AP/Rodrigo Abd)

“Pero el niño de oro de Argentina también tuvo una vida llena de escándalos. Tuvo vínculos con la organización criminal Camorra y se hizo amigo de dictadores latinoamericanos de izquierda. Estuvo brevemente encarcelado por posesión de drogas y fue expulsado del Mundial de 1994. Durante unas vacaciones en Uruguay en 2000, Maradona sufrió un fallo cardíaco casi mortal debido a una sobredosis de cocaína. Siete años después, fue tratado por abuso de alcohol", recordó el medio.

“Su frágil salud empeoró en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de Covid-19. Durante uno de los confinamientos más largos del mundo, Maradona tuvo poca interacción social. Recluido en casa, bebía mucho y tomaba pastillas para dormir, a veces hasta 10 por noche, según el pódcast “Los últimos días de Maradona”, que revisó miles de mensajes de voz y texto del equipo médico de Maradona y otros allegados que los fiscales incautaron”, amplió.

La acusación del juicio está a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes intentarán demostrar que Diego Maradona fue víctima de la irresponsabilidad del cuerpo médico tratante y que su muerte se podía evitar.

Su teoría del caso es la que avalan las querellas, integradas por los abogados Fernando Burlando (por Dalma y Giannina Maradona); Félix Linfante y Gustavo Pascual (por Jana Maradona); Mario Baudry (por Dieguito Fernando y Verónica Ojeda); Eduardo Ramírez (por Diego Junior); y Pablo Jurado (por las hermanas de Diego, Rita, Claudia y Ana).

En contraparte, los defensores buscarán probar que la muerte del Diez era inevitable y que fue consecuencia de los antecedentes de salud que padecía el exfutbolista. También dirán que Diego murió por un evento cardíaco y que ninguno de sus representados está formado en esa especialidad.

Fanáticos de todo el país se congregaron en la entrada de los Tribunales de San Isidro (Fotografía: RSFotos)

Basado en el podcast, el diario finalmente relató los últimos días del Diez desde que pisó una cancha de fútbol hasta su muerte en noviembre de 2025.

“Tras meses en confinamiento, los argentinos vieron el estado en el que se encontraba su héroe el 30 de octubre de 2020, durante una celebración televisada a nivel nacional por el 60º cumpleaños de Maradona. En el estadio del equipo argentino que dirigía, fue recibido con fuegos artificiales, pastel y una pancarta deseándole feliz cumpleaños”, resalta el artículo.

“Llevando una mascarilla, Maradona tuvo dificultades para caminar solo por el campo. Algunos comentaristas señalaron que lucía pálido. Otros dijeron que había perdido mucho peso. Fue la última vez que Maradona pisó una cancha de fútbol”, indicó.