Sociedad

Una adolescente dio a luz con ayuda de ChatGPT y su novio la ayudó a abandonarla en Ezpeleta

La joven madre, de 15 años, parió en su casa. El padre de la recién nacida fingió que había encontrado a la menor y se la dio a un hombre en la estación de trenes

Guardar
Entrada azul y negra de la estación Ezpeleta con el nombre, junto a vías de tren con hierba y dos andenes con cubiertas, bajo un cielo nublado y árboles
El padre del menor fingió encontrar a un bebé abandonado cerca de la estación trenes de Ezpeleta

Lo localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes, fue escenario de un estremecedor episodio en el que una adolescente de 15 años dio a luz en su casa sólo con ayuda de ChatGPT y luego su novio -padre de la beba- entregó a la recién nacida a un hombre en la estación de trenes. Tras casi un día, se descubrió la verdad.

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, la joven ocultó su embarazo y, al momento del parto, se encerró en el baño de su casa para tener a la bebé sin la ayuda de adultos. Sólo consultó con la Inteligencia Artificial.

Luego del nacimiento, la adolescente avisó a su novio, de 16 años, quien acudió al domicilio. Ambos planearon simular el abandono de la recién nacida para evitar que la familia de la joven descubriera la situación.

El adolescente tomó a su hija, la envolvió en una manta y la llevó hasta la estación de trenes de Ezpeleta. Allí se acercó a un hombre y le dijo que acababa de encontrar a la beba sola. Juntos se dirigieron a la comisaría local, donde la Policía implementó el protocolo de emergencia y solicitó una ambulancia del SAME.

La recién nacida fue trasladada al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece internada en Neonatología y bajo observación médica.

Hospital Iriarte de Quilmes
El bebé fue llevado al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece estable y fuera de peligro

Según confirmaron fuentes municipales y provinciales a Infobae, la bebé pasó la noche en el hospital y al otro día lograron contactar a los papás y a los abuelos. La nena está estable y fuera de peligro, al igual que la madre. Después, la adolescente contó la verdad.

De acuerdo con el diario La Noticia de Quilmes, la menor detalló que asistió el parto sola, siguiendo instrucciones generadas por inteligencia artificial y que, por miedo, ocultó el hecho a su entorno familiar.

El relato fue confirmado por el adolescente, quien reconoció haber ideado la simulación del hallazgo con el objetivo de evitar consecuencias familiares y legales.

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron que ante la conmoción que generó la situación, la propia diputada provincial e intendenta -en uso de licencia- de Quilmes, Mayra Mendoza, se acercó hasta el hospital para para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba, hablar con los médicos que atendieron al recién nacido y seguir de cerca el caso. “Ahora está todo en manos de la Justicia”, dijeron las fuentes que confirmaron el hallazgo de la menor a Infobae.

Temas Relacionados

EzpeletaQuilmesrecién nacidabebaúltimas noticias

Últimas Noticias

Gianinna Maradona declarará en la segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego

La hija del Diez ya había declarado en el primer debate oral que resultó nulo. La Fiscalía también confirmó otros dos testigos clave

Gianinna Maradona declarará en la segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego

Una llamada anónima, un arma abandonada y otro detenido: la Justicia reconstruye el crimen del cumpleaños en Chaco

Días después de que Enzo Damián Escalante confesara el asesinato de “Guasón” Romero en un video, la investigación a cargo de la fiscal Ana González de Pacce tuvo avances significativos. Los detalles

Una llamada anónima, un arma abandonada y otro detenido: la Justicia reconstruye el crimen del cumpleaños en Chaco

Cada error 404 puede salvar una vida: No Encontrado vuelve, 10 años después

Cada día, millones de personas en Argentina llegan a esas páginas genéricas que aparecen cuando una URL ya no existe, cuando alguien escribe mal una dirección o cuando un enlace viejo dejó de funcionar. Y esta renovada iniciativa convierte cada uno de esas pantallas en un afiche de búsqueda de niños y niñas desaparecidos

Cada error 404 puede salvar una vida: No Encontrado vuelve, 10 años después

Cayó una banda que robó casi $25 millones en una entradera: el asalto fue coordinado desde penales bonaerenses

El hecho ocurrió en enero en la localidad de Esteban Echeverría. En total hay seis personas detenidas, entre ellas, dos mujeres. Los ladrones se llevaron dólares y pesos

Cayó una banda que robó casi $25 millones en una entradera: el asalto fue coordinado desde penales bonaerenses

La aberrante historia del violador de nenas que benefició la Justicia de Comodoro Rivadavia

Misael Chavez, oriundo de Trelew, fue condenado a más de diez años de prisión por abusar de un grupo de niñas a cambio de pegamento y cargas de celulares. Recibió la libertad condicional tras cumplir arresto domiciliario en la casa de su hijo en Bahía Blanca

La aberrante historia del violador de nenas que benefició la Justicia de Comodoro Rivadavia
DEPORTES
River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027

Escándalo en la selección de Eritrea: 7 jugadores no regresaron a pesar de la clasificación a la Copa Africana

Barracas Central intentará treparse a la cima de su grupo en la Copa Sudamericana en su visita a Olimpia: hora, TV y formaciones

La tajante respuesta de Leandro Paredes al jugador de Barcelona de Ecuador que dijo “tampoco Boca es el Milan”

TELESHOW
La sorprendente reacción de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pagó la cuenta en un restaurante

La sorprendente reacción de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pagó la cuenta en un restaurante

Griselda Siciliani vuelve con Envidiosa a la pantalla: cuál es la fecha de estreno de la última temporada

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que se va del país: “Quiero cumplir mi sueño”

El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

INFOBAE AMÉRICA

La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027

La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027

Científicos africanos lideran una revolución silenciosa para salvar los hongos del olvido ambiental

Panamá y Colombia afinan estrategia en el Darién frente a amenazas transnacionales

Un investigador admitió haber introducido bacterias de contrabando en EEUU ocultas en un paquete de ropa interior

Las lecciones de Budapest