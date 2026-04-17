Política

Un avión, autos de alta gama y electrodomésticos: la lista de bienes del delito subastados en Santa Fe

El remate incluyó 150 lotes con vehículos, motos y objetos incautados en causas judiciales y reunió a más de 5.400 participantes en Rosario

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Maximiliano Pullaro
La Agencia Provincial Aprad organiza y administra la subasta de autos, motos, un avión y otros bienes incautados en causas penales

Un avión, camionetas 4x4, autos de alta gama, motos de distintas cilindradas y hasta el mobiliario completo de un bar formaron parte de la quinta subasta de bienes decomisados al delito que el gobierno de Santa Fe realizó este jueves en Rosario.

El catálogo incluyó 150 lotes con una amplia variedad de activos incautados en causas judiciales, desde vehículos de uso cotidiano hasta unidades de lujo y objetos de uso comercial. La convocatoria reunió a más de 5.400 personas que participaron del remate tras completar un proceso de inscripción online.

Entre los bienes más llamativos se destacó un avión, que se convirtió en el lote más caro de la jornada al venderse por $70.000.000. La aeronave había sido incluida en el catálogo sin kilometraje informado y formó parte de los activos de mayor valor exhibidos durante la subasta.

Avioneta Cessna 402A blanca, roja y azul sobre pasto con dos hélices frontales. A la izquierda, datos de la subasta como marca, modelo y precio
Una avioneta Cessna 402A recuperada del delito se ofreció en la subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales de Santa Fe, Argentina.

En el listado también aparecieron vehículos de alta gama, como una camioneta Toyota SW4, que fue adjudicada por $59.000.000. A su vez, se ofrecieron modelos de marcas como Audi, Mercedes Benz y Toyota, junto a pickups y utilitarios de distintas gamas y años.

El catálogo incluyó desde unidades recientes hasta vehículos con alto kilometraje o sin llave, una condición que se repitió en varios de los lotes. Entre las opciones disponibles hubo camionetas, autos compactos y sedanes, con precios base que variaron según el estado y las características de cada unidad.

Las motos ocuparon una parte importante del remate, con decenas de lotes de marcas como Honda, Yamaha, Bajaj y KTM. Se ofrecieron modelos de baja y media cilindrada, en muchos casos sin llave y con distintos niveles de uso. En el otro extremo de la escala, uno de los lotes más económicos fue una Zanella 50cc, que se vendió por $570.000.

Lote de mobiliario y equipamiento comercial visible en un almacén. Incluye heladeras, congeladores, horno, aire acondicionado y cortadora de fiambre
Equipamiento comercial variado, incluyendo neveras, electrodomésticos y mobiliario, listo para la subasta de bienes recuperados del delito en Santa Fe.

Además de los vehículos, la subasta incluyó objetos y equipamiento provenientes de actividades comerciales. Entre ellos se destacó un lote con mobiliario completo de un bar, que incluía sillones, mesas, banquetas, heladeras, hornos, aires acondicionados, vajilla y equipos de sonido, entre otros elementos.

El remate se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario, donde los interesados pudieron observar previamente los bienes exhibidos. La jornada concentró una amplia concurrencia de participantes que llegaron desde distintos puntos del país.

Una motocicleta Honda CRF 450R enduro roja y blanca con el número 84, modelo 2010, estacionada sobre un suelo de concreto en un almacén
Una motocicleta Honda CRF 450R roja y blanca, modelo 2010, recuperada de un delito, es presentada para una subasta pública organizada por la provincia de Santa Fe.

La subasta estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados o decomisados en causas penales o contravencionales en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad y sostuvo que el objetivo es “quitarles los bienes a los delincuentes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones”.

Imagen de un cuatriciclo Yamaha YFM700 R blanco y azul, modelo 2016, con información de subasta, precio de $1.620.000 y logo de vehículo recuperado
La provincia de Santa Fe subasta un cuatriciclo Yamaha YFM700 R blanco y azul, modelo 2016, recuperado del delito, con un precio inicial de $1.620.000.

Durante su intervención, también se refirió al impacto de estas políticas en la provincia. “A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron”, afirmó.

Además, destacó el funcionamiento del Estado en este tipo de iniciativas. “Cuando el Estado quiere, el Estado puede”, señaló.

Según datos oficiales, la jornada permitió recaudar $1.564.070.000 a partir de la venta de los distintos lotes, que incluyeron bienes de características y valores diversos.

Vista frontal de un Audi A7 Sportback 2018 negro brillante estacionado en un interior, con detalles de su modelo, año y kilometraje visibles a la izquierda
Un Audi A7 Sportback 2018 de color negro, recuperado del delito, se exhibe como parte de un lote para subasta en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Durante la jornada, también se destacó la participación de estudiantes de escuelas técnicas de Santa Fe y Rosario, quienes colaboraron brindando información a los asistentes sobre los lotes disponibles. Según se indicó, el objetivo fue vincular a instituciones educativas con el proceso de recuperación de bienes incautados.

El monto de esta quinta edición se suma a los resultados acumulados de las subastas anteriores, que en conjunto se acercan a los $4.000 millones recaudados por la provincia desde la implementación del sistema.

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