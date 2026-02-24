Crimen y Justicia

Detuvieron a tres profesionales de la salud por robar el celular de Malena Maidana, la joven asesinada de 10 puñaladas en Ezeiza

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. Por el hurto del teléfono arrestaron al ambulanciero, la enfermera y una médica

Los gritos de la víctima fue registrada por una cámara de seguridad

Tres profesionales de la salud fueron arrestados en Ezeiza tras ser acusados de robar el celular de Malena Maidana, la joven de 26 años asesinada de 10 puñaladas cuando salió a caminar por el barrio La Unión.

Según supo Infobae, el teléfono de la víctima formaba parte de sus pertenencias y los investigadores lo encontraron en la base de trabajo de los ahora detenidos. Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero, que están a disposición de la Justicia.

El hallazgo del celular ocurrió cuando las autoridades detectaron la ausencia del dispositivo de Malena Maidana, considerado clave para la causa, y la policía intentó rastrear la ubicación del aparato. Así, descubrieron que se encontraba en la sala de emergencias donde la médica, la enfermera y el ambulanciero prestaban servicio.

El hurto habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en el lugar del hecho, mientras certificaban el fallecimiento de la víctima, según la reconstrucción del caso.

El hecho

Malena Maidana, una joven de 26 años, fue brutalmente asesinada de al menos 10 puñaladas cuando salió a caminar por un barrio de Ezeiza, cerca de la medianoche de este domingo, indicaron fuentes del caso a Infobae. Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

La víctima fue registrada por una cámara de seguridad

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video acompaña esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el video que encabeza este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Femicidios

En los últimos días, se registraron femicidios en diferentes puntos del país. En Santiago del Estero, un hombre mató a su ex y se atrichero armado con el cuerpo durante seis horas. Tras una larga negociación, Cristian Salto aceptó entregarse por el crimen de Thania Santillán en una casa de Las Talitas.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien se fugó en una camioneta que hallada abandonada. Por otro lado, en Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue hallada asesinada Sofía González. Su ex fue hallado muerto, en una zona boscos, horas más tarde.

Temas Relacionados

HomicidiosEzeizaFemicidiosúltimas noticiasMalena Maidana

