Video: los desgarradores gritos de una joven antes de ser asesinada de 10 puñaladas cerca de un club de golf de Ezeiza

La víctima fue registrada por una cámara de seguridad

Malena Maidana, una joven de 26 años, fue brutalmente asesinada de al menos 10 puñaladas cuando salió a caminar por un barrio de Ezeiza, cerca de la medianoche de este domingo, indicaron fuentes del caso a Infobae. Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que caminaba, por delante, a metros de la víctima.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

Los gritos de la víctima fue registrada por una cámara de seguridad

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45. El video encabeza esta nota.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada. Es el segundo video en este artículo. Ya son las 23.48.

Las fuentes remarcaron que Maidana tiene un hijo de 3 años que, justo el fin de semana, se había quedado en la casa del padre.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, através de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Noticia en desarrollo