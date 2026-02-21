Crimen y Justicia

Femicidio en Salta: encontraron la camioneta en la que huyó el hombre acusado de matar a golpes a Natalia Cruz

Previo al brutal ataque, se conoció que la víctima había intentado pedir una perimetral en contra de su pareja

Guardar
El hombre que es buscado
El hombre que es buscado después de que fuera confirmada la muerte de la víctima

A cuatro días del brutal femicidio de Natalia Cruz (35), la mujer que fue asesinada a golpes por su pareja O. S. en Salta, las autoridades del Valle de Lerma confirmaron el hallazgo de la camioneta vinculada a la fuga del principal acusado. Sin embargo, no se encontraron indicios de su paradero, por lo que continuará activo el operativo de captura.

El descubrimiento se dio el viernes, cuando la Ford EcoSport de color gris fue localizada entre los kilómetros 45 y 47 de la Ruta Nacional 51, en un tramo comprendido en la zona de Chorrillos. Según describieron los agentes policiales, el vehículo estaba oculto entre la vegetación y fue un baqueano quien advirtió su presencia e informó al puesto de Gendarmería de Ingeniero Maury.

Esta nueva evidencia permitió a los investigadores delimitar el área de rastrillaje, por lo que se intensificó el patrullaje en la zona. Mientras el operativo se profundiza, la familia de la víctima expuso públicamente las señales de alarma que precedieron el crimen.

Según relató la madre de Natalia durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, durante años mantuvo una relación de cordialidad con el acusado, pero comenzó a notar cambios en la situación doméstica de su hija. “Se veía que últimamente mi hija sufría mucho”, recordó.

Así fue secuestrada la camioneta
Así fue secuestrada la camioneta vinculada al acusado del femicidio de Natalia Cruz (Gentileza: El Expreso de Salta)

Pese a los intentos de diálogo y acompañamiento que intentaban brindarle desde el entorno familiar, indicó que su hija minimizaba los hechos y expresaba confianza en que podría controlar la situación. “Siempre tratamos de hablar con ella. Yo no sé si vivía amenazada o lo quería mucho. Queríamos hablarle de él y ella decía que lo podía manejar. Quizás tenía la certeza de que cambiaría”, evaluó.

De hecho, Natalia contaba con una medida de restricción contra el hombre, quien buscaba dar una imagen de persona enamorada ante la familia. Según la mujer, en más de una ocasión le había dicho: “Yo la amo a su hija”.

No obstante, confirmó que el día del crimen la mujer tenía la intención de viajar a Salta capital para fortalecer la perimetral y pedir protección, pero que no le permitieron solicitarlo porque presuntamente no había personal disponible en ese momento.

Cerca de las 15:30 horas, recordó que Natalia había llamado a una de sus hermanas para pedirle una pastilla, debido a que tenía dolor de cabeza. “Sale Orlando de la casa y le dice a mi hija: ‘La loca se fue por allá’. Mi hija dice que lo sintió medio raro, que se le veían los ojos rojos y que temblaba”, describió sobre el estado en el que se encontraba el sospechoso antes del ataque.

El hospital al que fue
El hospital al que fue trasladada la víctima antes de morir

Después de este episodio, la joven avisó a otra de sus hermanas y se dirigieron juntas a la vivienda. Al llegar, vieron que el hombre se retiraba en su camioneta y encontraron dificultades para ingresar. Sin embargo, lograron acceder por una puerta trasera entreabierta.

Al entrar al dormitorio, descubrieron a Natalia tendida en el piso, cubierta con una sábana y con signos visibles de violencia en el cuello. “Empezaron a gritar: ‘Mamá, llamen a la Policía. Natalia se está muriendo. O. S. le hizo daño’”, reconstruyó la mujer.

La familia se movió rápidamente para trasladar a Natalia al hospital. Fue así que consiguieron la ayuda de un vecino y subieron a la víctima a una camioneta. En esos minutos críticos, la familia también detectó la presencia de vehículos de allegados al acusado, lo que les dificultó el acceso y los obligó a buscar alternativas para entrar y salir de la vivienda.

“Subimos el cuerpo a la camioneta, todavía respiraba”, indicó la mujer sobre los leves signos vitales que presentaba su hija. No obstante, la madre de la joven rememoró: “Avanzamos con mucho apuro. Llegamos al hospital, la bajamos, la pusieron en la camilla y se fueron para adentro. Después pasamos y nos dieron la noticia de que ya no vivía”.

De acuerdo con los signos detectados por el personal médico, la víctima presentaba señales de lesiones, golpes y asfixia mecánica. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia que precisarán las causas y permitirán confirmar o descartar las primeras hipótesis.

Tras el suceso, las autoridades activaron el protocolo UFEM al constatarse la muerte de Natalia. Asimismo, la causa quedó a cargo del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso que la Unidad de Investigación UGAP del DIC se ocupe de la recolección de pruebas.

Temas Relacionados

SaltaCampo QuijanoFemicidiosNatalia CruzHomicidiosViolencia de géneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Me quedé seco”: el calvario de la víctima que sufrió la misma estafa que el soldado de la Quinta de Olivos

Un hombre de Merlo acudió a la Justicia tras entregar más de $5 millones y su auto a un grupo de delincuentes luego de ser engañado con una mentira idéntica a la que sufrió Rodrigo Gómez. Un joven de Florencio Varela, la única pista en el caso

“Me quedé seco”: el calvario

Santiago del Estero: un hombre mató a su ex y se atrincheró armado con el cuerpo durante seis horas

Una vez que la policía logró reducirlo, quedó formalmente detenido. Con él, encontraron un rifle con el que habría cometido el crimen

Santiago del Estero: un hombre

“La Banda del Millón”: les prohibieron el uso de sus celulares a los detenidos por el crimen de una jubilada de 81 años en Acassuso

Además, se solicitó un informe sobre el uso del teléfono de otro preso sospechado de ser parte de la organización delictiva. El fiscal Patricio Ferrari había solicitado que se incomunicara a los 40 acusados del expediente

“La Banda del Millón”: les

Acusaron a médicas y obstetras de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

El fiscal Andrés Azar considera que las profesionales de la salud actuaron con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención a una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo

Acusaron a médicas y obstetras

Las fotos del explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería

El artefacto que provocó cuatro heridos es analizado por la División Explosivos de la PFA. Los detalles del mecanismo

Las fotos del explosivo que
DEPORTES
Los 6 eventos deportivos imperdibles

Los 6 eventos deportivos imperdibles en 2026 que fusionan estadios con cultura y gastronomía

Tenía un penal a favor, pero por un insólito error terminó en tiro libre para el rival: “Nunca había visto nada parecido”

El rol de Passarella en la pelea Maradona-Toresani y el gol que evitó la hinchada de Boca el día del retorno de Diego

La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing

TELESHOW
Morat y su secreto para

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

Florencia Raggi compartió el instante en el que conoció a Timoteo: la conmovedora imagen

INFOBAE AMÉRICA

La vieja gurú de las

La vieja gurú de las inversiones de Uruguay, acusada de estafar a sus clientes, busca llegar a un acuerdo para evitar la cárcel

¿Podría el arresto del ex príncipe Andrés acabar con la monarquía británica?

Preocupación por la suba de tos convulsa: la caída en la vacunación expone a los más chicos

Las zonas de Ucrania bajo control ruso se enfrentan a problemas de agua, calefacción y vivienda

Medio siglo del álbum de Peter Frampton que redefinió el impacto de las grabaciones de rock en vivo